https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748987454.html

В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:42

2021-09-07T11:42

2021-09-07T12:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне зарегистрировали 17 856 инфицированных. Темп прироста составляет 0,25%. Всего в стране 7 047 880 случаев заболевания.За сутки выписали 17 243 человека, за все время выздоровели после болезни 6 302 250. Жертвами коронавируса стали 795 зараженных, всего от инфекции умерло 188 785.Наибольшее число новых пациентов в Москве — 1 187, Подмосковье — 880 и Санкт-Петербурге — 626; наименьшее в Республике Алтай — 16, Ненецком автономном округе — 14, на Чукотке — четыре.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 220,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 221 миллион. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210905/kovid-1748569758.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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