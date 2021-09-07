https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748987454.html
В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:42
2021-09-07T11:42
2021-09-07T12:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581710590_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9379acabdc58a66ed4af92173fbc43d5.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне зарегистрировали 17 856 инфицированных. Темп прироста составляет 0,25%. Всего в стране 7 047 880 случаев заболевания.За сутки выписали 17 243 человека, за все время выздоровели после болезни 6 302 250. Жертвами коронавируса стали 795 зараженных, всего от инфекции умерло 188 785.Наибольшее число новых пациентов в Москве — 1 187, Подмосковье — 880 и Санкт-Петербурге — 626; наименьшее в Республике Алтай — 16, Ненецком автономном округе — 14, на Чукотке — четыре.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 220,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 221 миллион. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210905/kovid-1748569758.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581710590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96767ec7ab4f02f3d69b6eb11c33e36b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 07.09.2021 (обновлено: 12:42 07.09.2021)
В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В России за сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне зарегистрировали 17 856 инфицированных. Темп прироста составляет 0,25%. Всего в стране 7 047 880 случаев заболевания.
За сутки выписали 17 243 человека, за все время выздоровели после болезни 6 302 250. Жертвами коронавируса стали 795 зараженных, всего от инфекции умерло 188 785.
Наибольшее число новых пациентов в Москве — 1 187, Подмосковье — 880 и Санкт-Петербурге — 626; наименьшее в Республике Алтай — 16, Ненецком автономном округе — 14, на Чукотке — четыре.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается около 220,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило 221 миллион. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
и Бразилии
. Россия занимает в этом списке четвертое место.