https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748951781.html
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19
Убедительных доказательств того, что коронавирус был создан искусственно, в настоящее время нет, однако технологии для создания такого вируса в мире есть,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:14
2021-09-07T03:14
2021-09-07T13:38
распространение коронавируса
в мире
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Убедительных доказательств того, что коронавирус был создан искусственно, в настоящее время нет, однако технологии для создания такого вируса в мире есть, заявила в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>
https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19
03:14 07.09.2021 (обновлено: 13:38 07.09.2021)
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19
ФМБА: доказательств искусственного создания COVID-19 нет, но технологии для этого есть