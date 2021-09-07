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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748951781.html
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19
Убедительных доказательств того, что коронавирус был создан искусственно, в настоящее время нет, однако технологии для создания такого вируса в мире есть,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:14
2021-09-07T13:38
распространение коронавируса
в мире
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Убедительных доказательств того, что коронавирус был создан искусственно, в настоящее время нет, однако технологии для создания такого вируса в мире есть, заявила в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко &gt;&gt;
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в мире, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19
03:14 07.09.2021 (обновлено: 13:38 07.09.2021)
 
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19

ФМБА: доказательств искусственного создания COVID-19 нет, но технологии для этого есть

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Убедительных доказательств того, что коронавирус был создан искусственно, в настоящее время нет, однако технологии для создания такого вируса в мире есть, заявила в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.
"Технологии для создания такого вируса, безусловно, в мире есть, но убедительных доказательств того, что он создан искусственно, на настоящий момент нет", - сказала Крючко.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса.
Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>
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Распространение коронавирусаВ миреФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Коронавирус COVID-19
 
 
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