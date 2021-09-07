https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748951781.html

В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19

В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19

Убедительных доказательств того, что коронавирус был создан искусственно, в настоящее время нет, однако технологии для создания такого вируса в мире есть,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T03:14

2021-09-07T03:14

2021-09-07T13:38

распространение коронавируса

в мире

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Убедительных доказательств того, что коронавирус был создан искусственно, в настоящее время нет, однако технологии для создания такого вируса в мире есть, заявила в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>

https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19