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Конференция и Выставка ПОТОК 2021 пройдут в Москве
Конференция и Выставка ПОТОК 2021 пройдут в Москве - РИА Новости, 07.09.2021
Конференция и Выставка ПОТОК 2021 пройдут в Москве
- ООО “Экспотестдрайв”. В Москве 21 и 22 сентября пройдет Конференция и Выставка ПОТОК 2021. РИА Новости, 07.09.2021
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пресс-релизы
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МОСКВА, 7 сен - ООО “Экспотестдрайв”. В Москве 21 и 22 сентября пройдет Конференция и Выставка ПОТОК 2021.В сегодняшних условиях специалисты полностью перестраивают маркетинг, внедряют мессенджеры, меняют интернет-рекламу, аналитику, подходы к работе с сотрудниками. Основные направления мероприятия: Маркетинг и продажи, Работа с персоналом, ИТ-инфраструктура.Спикеры Конференции - российские и иностранные ТОП-менеджеры, HR - директора, Маркетологи и IT-специалисты. Например, среди выступающих: Anthony Reeves - Amazon; Олег Назаров-Бруни - Билайн; Manuel Siskowski - Warenausgang; Евгений Куприянов - Formatta; Michał Szaniecki - Volkswagen Group; Артем Таганов - HintEd; Daniel Johnson - Techstars, ex-Google, Александр Финн - Personik, и многие другие.Полный список спикеров - на сайте мероприятия.Спикеры конференции будут освещать такие темы как “Кейсы продвижения компаний через Instagram, Tik Tok, Facebook, Вконтакте, Яндекс.Директ, Google Реклама”, “Ключевые digital тренды 2021 - 2022, и как их применять в бизнесе”, “Технологии в digital-маркетинге: P2P-маркетинг, Геймификация, Digital-воронка, Кросс- маркетинг, Мессенджеры, Офлайн-ретаргетинг”, “HR-аналитика как инструмент бизнеса”. Кроме этого, выступающие поделятся информацией о том, какие корпоративные процессы пора делегировать технологиям и как это сделать, как увеличить продажи отдельного бренда в СРА, какие современные технологии помогают hr-процессам, и еще 35 практическими кейсами, идеями, инструментами.Конференция совмещена с выставкой технологий для бизнеса. В рамках выставки на ПОТОКЕ представлены: Платформы и сервисы для Маркетинга, работы с мессенджерами, аналитики; Голосовые роботы и виртуальные помощники; HR-IT-системы; Cервисы для управления кадрами, оценка персонала; Платформы для автоматизации и роботизации бизнес-процессов и многое другое.Получить бесплатный билет можно здесь.Мероприятие проводит ООО “Экспотестдрайв”- организатор деловых онлайн и оффлайн мероприятий.Возрастная категория мероприятия: 18+Контактная информация: Анна Баженова, +7 495 241-02-68.Сайт мероприятия.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
11:57 07.09.2021 (обновлено: 12:17 07.09.2021)
 

Конференция и Выставка ПОТОК 2021 пройдут в Москве

© ООО “Экспотестдрайв”Анонс конференции "Поток"
Анонс конференции Поток
© ООО “Экспотестдрайв”
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - ООО “Экспотестдрайв”. В Москве 21 и 22 сентября пройдет Конференция и Выставка ПОТОК 2021.
В сегодняшних условиях специалисты полностью перестраивают маркетинг, внедряют мессенджеры, меняют интернет-рекламу, аналитику, подходы к работе с сотрудниками. Основные направления мероприятия: Маркетинг и продажи, Работа с персоналом, ИТ-инфраструктура.
Спикеры Конференции - российские и иностранные ТОП-менеджеры, HR - директора, Маркетологи и IT-специалисты. Например, среди выступающих: Anthony Reeves - Amazon; Олег Назаров-Бруни - Билайн; Manuel Siskowski - Warenausgang; Евгений Куприянов - Formatta; Michał Szaniecki - Volkswagen Group; Артем Таганов - HintEd; Daniel Johnson - Techstars, ex-Google, Александр Финн - Personik, и многие другие.
Полный список спикеров - на сайте мероприятия.
Спикеры конференции будут освещать такие темы как “Кейсы продвижения компаний через Instagram, Tik Tok, Facebook, Вконтакте, Яндекс.Директ, Google Реклама”, “Ключевые digital тренды 2021 - 2022, и как их применять в бизнесе”, “Технологии в digital-маркетинге: P2P-маркетинг, Геймификация, Digital-воронка, Кросс- маркетинг, Мессенджеры, Офлайн-ретаргетинг”, “HR-аналитика как инструмент бизнеса”. Кроме этого, выступающие поделятся информацией о том, какие корпоративные процессы пора делегировать технологиям и как это сделать, как увеличить продажи отдельного бренда в СРА, какие современные технологии помогают hr-процессам, и еще 35 практическими кейсами, идеями, инструментами.
Конференция совмещена с выставкой технологий для бизнеса. В рамках выставки на ПОТОКЕ представлены: Платформы и сервисы для Маркетинга, работы с мессенджерами, аналитики; Голосовые роботы и виртуальные помощники; HR-IT-системы; Cервисы для управления кадрами, оценка персонала; Платформы для автоматизации и роботизации бизнес-процессов и многое другое.
Получить бесплатный билет можно здесь.
Мероприятие проводит ООО “Экспотестдрайв”- организатор деловых онлайн и оффлайн мероприятий.
Возрастная категория мероприятия: 18+
Контактная информация: Анна Баженова, +7 495 241-02-68.
Сайт мероприятия.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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