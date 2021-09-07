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Почти 2,8 тысячи компьютеров закупили в больницы Подмосковья
Почти 2,8 тысячи компьютеров закупили в больницы Подмосковья - РИА Новости, 07.09.2021
Почти 2,8 тысячи компьютеров закупили в больницы Подмосковья
В больницы и поликлиники Московской области поступило почти 2,8 тысячи новых компьютеров. Технику завезли в учреждения Реутова, Ступина, Химок, Сергиева Посада... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:44
2021-09-07T19:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В больницы и поликлиники Московской области поступило почти 2,8 тысячи новых компьютеров. Технику завезли в учреждения Реутова, Ступина, Химок, Сергиева Посада и других округов. Об этом сообщил телеканал "360".Благодаря компьютерам врачи будут быстрее получать доступ к данным пациентов и, соответственно, смогут больше времени уделять больному. А значит, повысится качество оказываемой помощи."Мы продолжаем проводить информатизацию системы здравоохранения региона. Поставка новых компьютеров позволит обеспечить медицинским специалистам постоянный доступ к информации о пациентах, сделать работу более удобной, избавит врачей от бумажной работы, что позволит больше времени уделять осмотру пациента", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Закупку техники осуществили по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
19:44 07.09.2021 (обновлено: 19:46 07.09.2021)
 

Почти 2,8 тысячи компьютеров закупили в больницы Подмосковья

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В больницы и поликлиники Московской области поступило почти 2,8 тысячи новых компьютеров. Технику завезли в учреждения Реутова, Ступина, Химок, Сергиева Посада и других округов. Об этом сообщил телеканал "360".
Благодаря компьютерам врачи будут быстрее получать доступ к данным пациентов и, соответственно, смогут больше времени уделять больному. А значит, повысится качество оказываемой помощи.
"Мы продолжаем проводить информатизацию системы здравоохранения региона. Поставка новых компьютеров позволит обеспечить медицинским специалистам постоянный доступ к информации о пациентах, сделать работу более удобной, избавит врачей от бумажной работы, что позволит больше времени уделять осмотру пациента", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Обследование на магнитно-резонансном томографе
2 августа, 15:40Новости Подмосковья
Воробьев сообщил об успешной модернизации поликлиник и больниц МО
Закупку техники осуществили по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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