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Почти 2,8 тысячи компьютеров закупили в больницы Подмосковья
Почти 2,8 тысячи компьютеров закупили в больницы Подмосковья - РИА Новости, 07.09.2021
Почти 2,8 тысячи компьютеров закупили в больницы Подмосковья
В больницы и поликлиники Московской области поступило почти 2,8 тысячи новых компьютеров. Технику завезли в учреждения Реутова, Ступина, Химок, Сергиева Посада... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:44
2021-09-07T19:44
2021-09-07T19:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В больницы и поликлиники Московской области поступило почти 2,8 тысячи новых компьютеров. Технику завезли в учреждения Реутова, Ступина, Химок, Сергиева Посада и других округов. Об этом сообщил телеканал "360".Благодаря компьютерам врачи будут быстрее получать доступ к данным пациентов и, соответственно, смогут больше времени уделять больному. А значит, повысится качество оказываемой помощи."Мы продолжаем проводить информатизацию системы здравоохранения региона. Поставка новых компьютеров позволит обеспечить медицинским специалистам постоянный доступ к информации о пациентах, сделать работу более удобной, избавит врачей от бумажной работы, что позволит больше времени уделять осмотру пациента", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Закупку техники осуществили по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20210802/modernizatsiya-1744021065.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев