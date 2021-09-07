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Швыдкой: проведение конгресса по детской книге – это "возвращение к жизни"
Швыдкой: проведение конгресса по детской книге – это "возвращение к жизни" - РИА Новости, 07.09.2021
Швыдкой: проведение конгресса по детской книге – это "возвращение к жизни"
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил важность проведения 37-го Всемирного конгресса... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:41
2021-09-07T14:41
2021-09-07T14:41
культура
михаил швыдкой
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яна поплавская
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил важность проведения 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY) в Москве."То, что в конце недели в Москве пройдет детский конгресс, – это в высшей степени важно. Потому что это признак того, что мы возвращаемся к нормальной жизни, несмотря на то, что этот конгресс будет проходить в гибридном формате, и вот наши китайские коллеги примут участие виртуально на всех мероприятиях конгресса. И очень важно, что мы говорим сегодня именно о детской литературе", – рассказал Швыдкой на пресс-конференции, посвященной 37-му Всемирному конгрессу Международного совета по детской книге (IBBY), который пройдёт в Москве с 10 по 12 сентября.Театральный педагог Яна Поплавская на пресс-конференции отметила, что ковидный год оказался очень важным для образования."Возвращаясь к ковидному году, вы знаете, если мы все его ругали, то я вам как педагог могу сказать. Этот год для образования оказался очень важным, потому что дети и родители, находясь друг с другом каждый день, стали читать. Они стали общаться. Это удивительным образом их сплотило. Это как раз то, что необходимо, чтобы ребенок и родитель развивались вместе. Это сломало психологические барьеры, которые были между ними, когда родитель уходил на работу, не общался, не уделял времени ребенку. И что их сплотило? Их сплотила книга", – рассказала Поплавская.
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михаил швыдкой, российская государственная детская библиотека , яна поплавская, новости культуры, книги
Швыдкой: проведение конгресса по детской книге – это "возвращение к жизни"
Швыдкой назвал проведение конгресса по детской книге в Москве "возвращением к жизни"
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил важность проведения 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY) в Москве.
"То, что в конце недели в Москве пройдет детский конгресс, – это в высшей степени важно. Потому что это признак того, что мы возвращаемся к нормальной жизни, несмотря на то, что этот конгресс будет проходить в гибридном формате, и вот наши китайские коллеги примут участие виртуально на всех мероприятиях конгресса. И очень важно, что мы говорим сегодня именно о детской литературе", – рассказал Швыдкой на пресс-конференции, посвященной 37-му Всемирному конгрессу Международного совета по детской книге (IBBY), который пройдёт в Москве с 10 по 12 сентября.
"В Москве мы будем обсуждать проблемы, которые все-таки существуют с детским чтением, с книгоизданием для детей, с разными рода инструментами, которые нужно использовать для того, чтобы мы могли лучше узнать друг друга, а это очень важно. Неслучайно лозунг конгресса: "Огромный мир сквозь призму детских книг…", – добавил Швыдкой.
Театральный педагог Яна Поплавская на пресс-конференции отметила, что ковидный год оказался очень важным для образования.
"Возвращаясь к ковидному году, вы знаете, если мы все его ругали, то я вам как педагог могу сказать. Этот год для образования оказался очень важным, потому что дети и родители, находясь друг с другом каждый день, стали читать. Они стали общаться. Это удивительным образом их сплотило. Это как раз то, что необходимо, чтобы ребенок и родитель развивались вместе. Это сломало психологические барьеры, которые были между ними, когда родитель уходил на работу, не общался, не уделял времени ребенку. И что их сплотило? Их сплотила книга", – рассказала Поплавская.