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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/knigi-1749026237.html
Швыдкой: проведение конгресса по детской книге – это "возвращение к жизни"
Швыдкой: проведение конгресса по детской книге – это "возвращение к жизни" - РИА Новости, 07.09.2021
Швыдкой: проведение конгресса по детской книге – это "возвращение к жизни"
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил важность проведения 37-го Всемирного конгресса... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:41
2021-09-07T14:41
культура
михаил швыдкой
российская государственная детская библиотека
яна поплавская
новости культуры
книги
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил важность проведения 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY) в Москве."То, что в конце недели в Москве пройдет детский конгресс, – это в высшей степени важно. Потому что это признак того, что мы возвращаемся к нормальной жизни, несмотря на то, что этот конгресс будет проходить в гибридном формате, и вот наши китайские коллеги примут участие виртуально на всех мероприятиях конгресса. И очень важно, что мы говорим сегодня именно о детской литературе", – рассказал Швыдкой на пресс-конференции, посвященной 37-му Всемирному конгрессу Международного совета по детской книге (IBBY), который пройдёт в Москве с 10 по 12 сентября.Театральный педагог Яна Поплавская на пресс-конференции отметила, что ковидный год оказался очень важным для образования."Возвращаясь к ковидному году, вы знаете, если мы все его ругали, то я вам как педагог могу сказать. Этот год для образования оказался очень важным, потому что дети и родители, находясь друг с другом каждый день, стали читать. Они стали общаться. Это удивительным образом их сплотило. Это как раз то, что необходимо, чтобы ребенок и родитель развивались вместе. Это сломало психологические барьеры, которые были между ними, когда родитель уходил на работу, не общался, не уделял времени ребенку. И что их сплотило? Их сплотила книга", – рассказала Поплавская.
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михаил швыдкой, российская государственная детская библиотека , яна поплавская, новости культуры, книги
14:41 07.09.2021
 
Швыдкой: проведение конгресса по детской книге – это "возвращение к жизни"

Швыдкой назвал проведение конгресса по детской книге в Москве "возвращением к жизни"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил важность проведения 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY) в Москве.
"То, что в конце недели в Москве пройдет детский конгресс, – это в высшей степени важно. Потому что это признак того, что мы возвращаемся к нормальной жизни, несмотря на то, что этот конгресс будет проходить в гибридном формате, и вот наши китайские коллеги примут участие виртуально на всех мероприятиях конгресса. И очень важно, что мы говорим сегодня именно о детской литературе", – рассказал Швыдкой на пресс-конференции, посвященной 37-му Всемирному конгрессу Международного совета по детской книге (IBBY), который пройдёт в Москве с 10 по 12 сентября.

"В Москве мы будем обсуждать проблемы, которые все-таки существуют с детским чтением, с книгоизданием для детей, с разными рода инструментами, которые нужно использовать для того, чтобы мы могли лучше узнать друг друга, а это очень важно. Неслучайно лозунг конгресса: "Огромный мир сквозь призму детских книг…", – добавил Швыдкой.

Театральный педагог Яна Поплавская на пресс-конференции отметила, что ковидный год оказался очень важным для образования.
"Возвращаясь к ковидному году, вы знаете, если мы все его ругали, то я вам как педагог могу сказать. Этот год для образования оказался очень важным, потому что дети и родители, находясь друг с другом каждый день, стали читать. Они стали общаться. Это удивительным образом их сплотило. Это как раз то, что необходимо, чтобы ребенок и родитель развивались вместе. Это сломало психологические барьеры, которые были между ними, когда родитель уходил на работу, не общался, не уделял времени ребенку. И что их сплотило? Их сплотила книга", – рассказала Поплавская.
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