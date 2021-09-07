https://ria.ru/20210907/kleschi-1748988359.html

Количество укусов клещей в Подмосковье снизилось на 7%

Количество укусов клещей в Подмосковье снизилось на 7% - РИА Новости, 07.09.2021

Количество укусов клещей в Подмосковье снизилось на 7%

Более 12 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, что на 7% меньше... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:44

2021-09-07T11:44

2021-09-07T11:44

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московская область (подмосковье)

здоровье - общество

клещ

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 12 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, что на 7% меньше аналогичного периода 2020 года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.По состоянию на 2 сентября года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 12577 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 3214 среди детей, говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 13501 случай присасывания клещей, в том числе 4191 среди детей.Против клещевого энцефалита на начало сентября в области вакцинировано 8147 человек.

https://ria.ru/20210831/beshenstvo-1748041282.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), здоровье - общество, клещ