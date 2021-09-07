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Количество укусов клещей в Подмосковье снизилось на 7%
Количество укусов клещей в Подмосковье снизилось на 7% - РИА Новости, 07.09.2021
Количество укусов клещей в Подмосковье снизилось на 7%
Более 12 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, что на 7% меньше... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:44
2021-09-07T11:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
клещ
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 12 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, что на 7% меньше аналогичного периода 2020 года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.По состоянию на 2 сентября года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 12577 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 3214 среди детей, говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 13501 случай присасывания клещей, в том числе 4191 среди детей.Против клещевого энцефалита на начало сентября в области вакцинировано 8147 человек.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, клещ
11:44 07.09.2021
 

Количество укусов клещей в Подмосковье снизилось на 7%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 12 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, что на 7% меньше аналогичного периода 2020 года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.
По состоянию на 2 сентября года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 12577 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 3214 среди детей, говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 13501 случай присасывания клещей, в том числе 4191 среди детей.
Против клещевого энцефалита на начало сентября в области вакцинировано 8147 человек.
 
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