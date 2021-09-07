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https://ria.ru/20210907/kinofestival-1748995806.html
XI Пекинский международный кинофестиваль откроется 21 сентября
XI Пекинский международный кинофестиваль откроется 21 сентября - РИА Новости, 07.09.2021
XI Пекинский международный кинофестиваль откроется 21 сентября
XI Пекинский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 29 сентября, в рамках которого будут показаны около 300 фильмов, сообщили его организаторы. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:29
2021-09-07T12:29
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китай
пекин
кино
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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XI Пекинский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 29 сентября, в рамках которого будут показаны около 300 фильмов, сообщили его организаторы.Гости, приглашенные на церемонию открытия на озере Яньциху в Пекине, будут доставлены по пригородной железной дороге, проходящей через живописные места.Зарубежные гости будут присутствовать и взаимодействовать в онлайн-формате ввиду необходимости соблюдать требования по контролю и профилактике COVID-19.Стриминговая платформа iQiyi запустит облачный кинофестиваль, позволяющий зрителям просматривать кинокартины в режиме онлайн.
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китай, пекин, кино
12:29 07.09.2021
 

XI Пекинский международный кинофестиваль откроется 21 сентября

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПекинский международный кинофестиваль
Пекинский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XI Пекинский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 29 сентября, в рамках которого будут показаны около 300 фильмов, сообщили его организаторы.
Гости, приглашенные на церемонию открытия на озере Яньциху в Пекине, будут доставлены по пригородной железной дороге, проходящей через живописные места.
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Зарубежные гости будут присутствовать и взаимодействовать в онлайн-формате ввиду необходимости соблюдать требования по контролю и профилактике COVID-19.
Стриминговая платформа iQiyi запустит облачный кинофестиваль, позволяющий зрителям просматривать кинокартины в режиме онлайн.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПекинКино
 
 
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