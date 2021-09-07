https://ria.ru/20210907/kinofestival-1748995806.html

XI Пекинский международный кинофестиваль откроется 21 сентября

XI Пекинский международный кинофестиваль откроется 21 сентября - РИА Новости, 07.09.2021

XI Пекинский международный кинофестиваль откроется 21 сентября

XI Пекинский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 29 сентября, в рамках которого будут показаны около 300 фильмов, сообщили его организаторы. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:29

2021-09-07T12:29

2021-09-07T12:29

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пекин

кино

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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XI Пекинский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 29 сентября, в рамках которого будут показаны около 300 фильмов, сообщили его организаторы.Гости, приглашенные на церемонию открытия на озере Яньциху в Пекине, будут доставлены по пригородной железной дороге, проходящей через живописные места.Зарубежные гости будут присутствовать и взаимодействовать в онлайн-формате ввиду необходимости соблюдать требования по контролю и профилактике COVID-19.Стриминговая платформа iQiyi запустит облачный кинофестиваль, позволяющий зрителям просматривать кинокартины в режиме онлайн.

https://ria.ru/20210902/konkurs-1748337746.html

китай

пекин

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пекин, кино