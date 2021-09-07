https://ria.ru/20210907/kinofestival-1748854031.html

Венецианский кинофестиваль 2021 года: нет времени умирать

Венецианский кинофестиваль 2021 года: нет времени умирать - РИА Новости, 07.09.2021

Венецианский кинофестиваль 2021 года: нет времени умирать

Странные настали времена для крупнейших и важнейших кинофестивалей: вроде бы поразительные программы с огромным количеством звезд в титрах, рекой льются... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T08:00

2021-09-07T08:00

2021-09-07T08:11

культура

венеция

италия

педро альмодовар

венецианский кинофестиваль

бенедикт камбербэтч

паоло соррентино

netflix

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Странные настали времена для крупнейших и важнейших кинофестивалей: вроде бы поразительные программы с огромным количеством звезд в титрах, рекой льются напитки, а все равно как будто что-то не так. О том, как сначала попасть на фестиваль, а потом в кинозал и что там смотреть, — в материале РИА НовостиСаспенс, растворенный в воздухеУже понятно, что в нашей жизни, как пела группа "Високосный год", "все вроде бы предрешено, как повороты сюжета в глупом несмешном кино".Все труднее стало кинокритикам объяснять (хотя бы себе самим), зачем куда-то ехать, чтобы смотреть фильмы, которые потом все равно выйдут везде и довольно быстро. И по дороге мучиться от невзгод ковидного времени. Если в прошлом году Венецианский смотр, старейший в мире (создавался раньше Канн, чтобы потешить самолюбие дуче Бенито Муссолини), как будто целиком вымер, то в этом — людей прибавилось, но все равно не так много, как было раньше.В 2021-м бюрократы Европы наконец придумали, как издеваться над журналистами, которые всего лишь собрались за собственные деньги пожить в туристических городах, чтобы посмотреть там несколько фильмов и написать тексты во славу авторского кино. Ни в Канны, ни в Венецию российских репортеров не пускают: нужна либо вакцина, признанная в ЕС, или же надо попасть в Италию, не въезжая в страну напрямую.Но организация этих самых фестивалей в плане ковидофобии наконец самоформализовалась, сейчас люди не так сильно боятся смерти, что может залететь в тебя с каждым дуновением ветра. Теперь охране достаточно антиген-теста, наспех и бесплатно сделанного в ближайшей палаточке Итальянского Красного креста. В 2020-м в Венеции требовали надевать маску между глотками воды из бутылки и сигаретными затяжками, сегодня по улице все ходят и дышат. В целом фестиваль выглядит и ощущается примерно так же, как раньше, но есть нюансы.Вот билет на трамвай, а в кино билетов нетГлавный нюанс в том, что этот фестиваль уже не совсем про кино. И до этого Венеция иногда не справлялась с нагрузкой, но уж точно эта перенасыщенность залов профессиональными зрителями не оказывалась настолько фатальной. Вроде бы у организаторов была буквально одна задача — рассадить людей и включить фильмы. Но не тут-то было.Все дело опять же в ковидных ограничениях. Зрителей сажают в шахматном порядке, и места важны: если кто заразится, то соседей по ряду будут проверять. Поэтому билеты нужно заранее бронировать на специальном сайте, где на громкие сеансы их сметают где-то секунд за 30. Повлиять на этот мучительный и унизительный процесс невозможно, чистейшая лотерея: кто первым кликнул, того и место. В итоге кинокритики даже на сеансах сидят со включенными телефонами, лишь бы успеть поймать за хвост быстро исчезающую конкурсную программу.А в остальном все по-прежнему, с маленькими, правда, исключениями. Визжащие девушки еще сторожат Тимоти Шаламе неподалеку от красной дорожки, но теперь у них нет даже шанса с ним встретиться: отгородили глухой трехметровой неэстетичной стеной. Вечеринки вроде и есть, но только для своих — заметного светского присутствия не видно, даже столики в мишленовских ресторанах можно забронировать. Мельчает Венеция.Голый Камбербэтч и убойный футболТем временем в плане кино венецианские отборщики себе не изменяют — забирают все сливки, что не успели взять Канны, добавляют разного китча, неожиданных провалов и побольше звезд. Почти целиком под это определение подходят "Параллельные матери" Педро Альмодовара (в российском прокате с 11 ноября). Традиционная для испанца картина с драматическим заламыванием рук, тяжкой женской долей и сюжетом из бразильского сериала. Зато у него играет Пенелопа Крус, впрочем, у нее дальше по ходу фестиваля будет еще одна роль — в комедии о съемках кино под названием "Официальный конкурс" (в российском прокате с 10 марта) — надеемся, там будет действительно смешно.Пока два лучших из показанных в конкурсной программе фильма выйдут на Netflix — в декабре. Это конкурентное преимущество Венеции перед Каннами: здесь, в отличие от главного фестиваля планеты, показывают самый сок авторского кино со стримингов. Всемирный любимец Паоло Соррентино возвращается в детство и рассказывает о трагедии, которая произошла лично с ним, в фильме "Рука бога". Так называют один известный неправильно засчитанный гол Диего Марадоны. Но режиссер скорее имеет в виду, что на его жизнь так сильно повлияло божественное вмешательство некоего злобного демиурга с небес (релиз 15 декабря).Кроме того, на том же Netflix 1 декабря появится "Власть пса" — вычурный, сложно сконструированный неовестерн с Бенедиктом Камбербэтчем, который здесь в кадре не боится совершенно ничего.А так — ждем российских премьер, которые пройдут ближе к концу фестиваля, закрывающегося 11 сентября.

https://ria.ru/20210902/kinofestival-1748322565.html

https://ria.ru/20210901/kino-1748035008.html

венеция

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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