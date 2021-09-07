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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/kinofestival-1748854031.html
Венецианский кинофестиваль 2021 года: нет времени умирать
Венецианский кинофестиваль 2021 года: нет времени умирать - РИА Новости, 07.09.2021
Венецианский кинофестиваль 2021 года: нет времени умирать
Странные настали времена для крупнейших и важнейших кинофестивалей: вроде бы поразительные программы с огромным количеством звезд в титрах, рекой льются... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:00
2021-09-07T08:11
культура
венеция
италия
педро альмодовар
венецианский кинофестиваль
бенедикт камбербэтч
паоло соррентино
netflix
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Странные настали времена для крупнейших и важнейших кинофестивалей: вроде бы поразительные программы с огромным количеством звезд в титрах, рекой льются напитки, а все равно как будто что-то не так. О том, как сначала попасть на фестиваль, а потом в кинозал и что там смотреть, — в материале РИА НовостиСаспенс, растворенный в воздухеУже понятно, что в нашей жизни, как пела группа "Високосный год", "все вроде бы предрешено, как повороты сюжета в глупом несмешном кино".Все труднее стало кинокритикам объяснять (хотя бы себе самим), зачем куда-то ехать, чтобы смотреть фильмы, которые потом все равно выйдут везде и довольно быстро. И по дороге мучиться от невзгод ковидного времени. Если в прошлом году Венецианский смотр, старейший в мире (создавался раньше Канн, чтобы потешить самолюбие дуче Бенито Муссолини), как будто целиком вымер, то в этом — людей прибавилось, но все равно не так много, как было раньше.В 2021-м бюрократы Европы наконец придумали, как издеваться над журналистами, которые всего лишь собрались за собственные деньги пожить в туристических городах, чтобы посмотреть там несколько фильмов и написать тексты во славу авторского кино. Ни в Канны, ни в Венецию российских репортеров не пускают: нужна либо вакцина, признанная в ЕС, или же надо попасть в Италию, не въезжая в страну напрямую.Но организация этих самых фестивалей в плане ковидофобии наконец самоформализовалась, сейчас люди не так сильно боятся смерти, что может залететь в тебя с каждым дуновением ветра. Теперь охране достаточно антиген-теста, наспех и бесплатно сделанного в ближайшей палаточке Итальянского Красного креста. В 2020-м в Венеции требовали надевать маску между глотками воды из бутылки и сигаретными затяжками, сегодня по улице все ходят и дышат. В целом фестиваль выглядит и ощущается примерно так же, как раньше, но есть нюансы.Вот билет на трамвай, а в кино билетов нетГлавный нюанс в том, что этот фестиваль уже не совсем про кино. И до этого Венеция иногда не справлялась с нагрузкой, но уж точно эта перенасыщенность залов профессиональными зрителями не оказывалась настолько фатальной. Вроде бы у организаторов была буквально одна задача — рассадить людей и включить фильмы. Но не тут-то было.Все дело опять же в ковидных ограничениях. Зрителей сажают в шахматном порядке, и места важны: если кто заразится, то соседей по ряду будут проверять. Поэтому билеты нужно заранее бронировать на специальном сайте, где на громкие сеансы их сметают где-то секунд за 30. Повлиять на этот мучительный и унизительный процесс невозможно, чистейшая лотерея: кто первым кликнул, того и место. В итоге кинокритики даже на сеансах сидят со включенными телефонами, лишь бы успеть поймать за хвост быстро исчезающую конкурсную программу.А в остальном все по-прежнему, с маленькими, правда, исключениями. Визжащие девушки еще сторожат Тимоти Шаламе неподалеку от красной дорожки, но теперь у них нет даже шанса с ним встретиться: отгородили глухой трехметровой неэстетичной стеной. Вечеринки вроде и есть, но только для своих — заметного светского присутствия не видно, даже столики в мишленовских ресторанах можно забронировать. Мельчает Венеция.Голый Камбербэтч и убойный футболТем временем в плане кино венецианские отборщики себе не изменяют — забирают все сливки, что не успели взять Канны, добавляют разного китча, неожиданных провалов и побольше звезд. Почти целиком под это определение подходят "Параллельные матери" Педро Альмодовара (в российском прокате с 11 ноября). Традиционная для испанца картина с драматическим заламыванием рук, тяжкой женской долей и сюжетом из бразильского сериала. Зато у него играет Пенелопа Крус, впрочем, у нее дальше по ходу фестиваля будет еще одна роль — в комедии о съемках кино под названием "Официальный конкурс" (в российском прокате с 10 марта) — надеемся, там будет действительно смешно.Пока два лучших из показанных в конкурсной программе фильма выйдут на Netflix — в декабре. Это конкурентное преимущество Венеции перед Каннами: здесь, в отличие от главного фестиваля планеты, показывают самый сок авторского кино со стримингов. Всемирный любимец Паоло Соррентино возвращается в детство и рассказывает о трагедии, которая произошла лично с ним, в фильме "Рука бога". Так называют один известный неправильно засчитанный гол Диего Марадоны. Но режиссер скорее имеет в виду, что на его жизнь так сильно повлияло божественное вмешательство некоего злобного демиурга с небес (релиз 15 декабря).Кроме того, на том же Netflix 1 декабря появится "Власть пса" — вычурный, сложно сконструированный неовестерн с Бенедиктом Камбербэтчем, который здесь в кадре не боится совершенно ничего.А так — ждем российских премьер, которые пройдут ближе к концу фестиваля, закрывающегося 11 сентября.
https://ria.ru/20210902/kinofestival-1748322565.html
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венеция, италия, педро альмодовар, венецианский кинофестиваль, бенедикт камбербэтч, паоло соррентино, netflix, кино и сериалы
08:00 07.09.2021 (обновлено: 08:11 07.09.2021)
 

Венецианский кинофестиваль 2021 года: нет времени умирать

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВенецианский кинофестиваль. День пятый
Венецианский кинофестиваль. День пятый - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Странные настали времена для крупнейших и важнейших кинофестивалей: вроде бы поразительные программы с огромным количеством звезд в титрах, рекой льются напитки, а все равно как будто что-то не так. О том, как сначала попасть на фестиваль, а потом в кинозал и что там смотреть, — в материале РИА Новости

Саспенс, растворенный в воздухе

Уже понятно, что в нашей жизни, как пела группа "Високосный год", "все вроде бы предрешено, как повороты сюжета в глупом несмешном кино".
Все труднее стало кинокритикам объяснять (хотя бы себе самим), зачем куда-то ехать, чтобы смотреть фильмы, которые потом все равно выйдут везде и довольно быстро. И по дороге мучиться от невзгод ковидного времени. Если в прошлом году Венецианский смотр, старейший в мире (создавался раньше Канн, чтобы потешить самолюбие дуче Бенито Муссолини), как будто целиком вымер, то в этом — людей прибавилось, но все равно не так много, как было раньше.
В 2021-м бюрократы Европы наконец придумали, как издеваться над журналистами, которые всего лишь собрались за собственные деньги пожить в туристических городах, чтобы посмотреть там несколько фильмов и написать тексты во славу авторского кино. Ни в Канны, ни в Венецию российских репортеров не пускают: нужна либо вакцина, признанная в ЕС, или же надо попасть в Италию, не въезжая в страну напрямую.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Медицинские работники у мобильного медпункта перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

Медицинские работники у мобильного медпункта перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
1 из 3

Медицинские работники у мобильного медпункта перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Мобильный медицинский пункт перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

Мобильный медицинский пункт перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
2 из 3

Мобильный медицинский пункт перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

Перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
3 из 3

Перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Медицинские работники у мобильного медпункта перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Мобильный медицинский пункт перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Но организация этих самых фестивалей в плане ковидофобии наконец самоформализовалась, сейчас люди не так сильно боятся смерти, что может залететь в тебя с каждым дуновением ветра. Теперь охране достаточно антиген-теста, наспех и бесплатно сделанного в ближайшей палаточке Итальянского Красного креста.
В 2020-м в Венеции требовали надевать маску между глотками воды из бутылки и сигаретными затяжками, сегодня по улице все ходят и дышат. В целом фестиваль выглядит и ощущается примерно так же, как раньше, но есть нюансы.

Вот билет на трамвай, а в кино билетов нет

Главный нюанс в том, что этот фестиваль уже не совсем про кино. И до этого Венеция иногда не справлялась с нагрузкой, но уж точно эта перенасыщенность залов профессиональными зрителями не оказывалась настолько фатальной. Вроде бы у организаторов была буквально одна задача — рассадить людей и включить фильмы. Но не тут-то было.
Итальянская модель Бьянка Балти на 78-м Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 14:12Культура
"Осторожно! Горячо и вкусно": лучшие наряды с кинофестиваля в Венеции
Все дело опять же в ковидных ограничениях. Зрителей сажают в шахматном порядке, и места важны: если кто заразится, то соседей по ряду будут проверять. Поэтому билеты нужно заранее бронировать на специальном сайте, где на громкие сеансы их сметают где-то секунд за 30. Повлиять на этот мучительный и унизительный процесс невозможно, чистейшая лотерея: кто первым кликнул, того и место. В итоге кинокритики даже на сеансах сидят со включенными телефонами, лишь бы успеть поймать за хвост быстро исчезающую конкурсную программу.
А в остальном все по-прежнему, с маленькими, правда, исключениями. Визжащие девушки еще сторожат Тимоти Шаламе неподалеку от красной дорожки, но теперь у них нет даже шанса с ним встретиться: отгородили глухой трехметровой неэстетичной стеной.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

Актер Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва Дюна (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
1 из 2

Актер Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Зендая и Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

Актеры Зендая и Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва Дюна (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
2 из 2

Актеры Зендая и Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Актер Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Актеры Зендая и Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вечеринки вроде и есть, но только для своих — заметного светского присутствия не видно, даже столики в мишленовских ресторанах можно забронировать. Мельчает Венеция.

Голый Камбербэтч и убойный футбол

Тем временем в плане кино венецианские отборщики себе не изменяют — забирают все сливки, что не успели взять Канны, добавляют разного китча, неожиданных провалов и побольше звезд.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
1 из 5

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
2 из 5
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
3 из 5
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
4 из 5
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Айтана Санчес-Хихон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

Актриса Айтана Санчес-Хихон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
5 из 5

Актриса Айтана Санчес-Хихон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 5
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
3 из 5
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
4 из 5
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
5 из 5

Актриса Айтана Санчес-Хихон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Почти целиком под это определение подходят "Параллельные матери" Педро Альмодовара (в российском прокате с 11 ноября). Традиционная для испанца картина с драматическим заламыванием рук, тяжкой женской долей и сюжетом из бразильского сериала. Зато у него играет Пенелопа Крус, впрочем, у нее дальше по ходу фестиваля будет еще одна роль — в комедии о съемках кино под названием "Официальный конкурс" (в российском прокате с 10 марта) — надеемся, там будет действительно смешно.
© @Netflix Russia/YouTubeКадр тизер-трейлера фильма "Рука Бога"
Кадр тизер-трейлера фильма Рука Бога
1 из 3
Кадр тизер-трейлера фильма "Рука Бога"
© @Netflix Russia/YouTube
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма Рука бога (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
2 из 3

Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино Рука бога (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
3 из 3

Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3
Кадр тизер-трейлера фильма "Рука Бога"
© @Netflix Russia/YouTube
2 из 3

Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Пока два лучших из показанных в конкурсной программе фильма выйдут на Netflix — в декабре. Это конкурентное преимущество Венеции перед Каннами: здесь, в отличие от главного фестиваля планеты, показывают самый сок авторского кино со стримингов. Всемирный любимец Паоло Соррентино возвращается в детство и рассказывает о трагедии, которая произошла лично с ним, в фильме "Рука бога". Так называют один известный неправильно засчитанный гол Диего Марадоны. Но режиссер скорее имеет в виду, что на его жизнь так сильно повлияло божественное вмешательство некоего злобного демиурга с небес (релиз 15 декабря).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч на красной дорожке премьеры фильма режиссера Джейн Кэмпиони "Власть пса" (The Power of the Dog) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Актеры Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч на красной дорожке премьеры фильма режиссера Джейн Кэмпиони Власть пса (The Power of the Dog) на 78-м Венецианском международном кинофестивале. - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актеры Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч на красной дорожке премьеры фильма режиссера Джейн Кэмпиони "Власть пса" (The Power of the Dog) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Кроме того, на том же Netflix 1 декабря появится "Власть пса" — вычурный, сложно сконструированный неовестерн с Бенедиктом Камбербэтчем, который здесь в кадре не боится совершенно ничего.
А так — ждем российских премьер, которые пройдут ближе к концу фестиваля, закрывающегося 11 сентября.
Кадр из фильма Дюна
1 сентября, 08:00Культура
Дюна, Диана, фильмы о непростой любви. Чего ждать от венецианских премьер
 
КультураВенецияИталияПедро АльмодоварВенецианский кинофестивальБенедикт КамбербэтчПаоло СоррентиноNetflixКино и сериалы
 
 
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