https://ria.ru/20210907/kaspiysk-1749036549.html

В Махачкале автомобиль сбил мальчика на тротуаре

В Махачкале автомобиль сбил мальчика на тротуаре - РИА Новости, 07.09.2021

В Махачкале автомобиль сбил мальчика на тротуаре

Автомобилист в Махачкале заехал на тротуар и сбил 10-летнего мальчика, ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:36

2021-09-07T15:36

2021-09-07T16:33

происшествия

каспийск

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 7 сен – РИА Новости. Автомобилист в Махачкале заехал на тротуар и сбил 10-летнего мальчика, ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану."ДТП произошло 25 августа, но видео в сеть попало лишь вчера и вызвало большой резонанс. 25-летний житель Каспийска, управляя автомобилем "ВАЗ-21101", двигаясь по проспекту И. Шамиля в Махачкале, при совершении разворота не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 10-летнего мальчика, жителя Махачкалы", – говорится в сообщении.По информации ведомства, ребёнок с различными травмами был помещен в одну из городских больниц.В настоящее время пострадавший находится на амбулаторном лечении. Жизнь ребёнка вне опасности, уточнили в республиканском МВД.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210903/dtp-1748634879.html

каспийск

махачкала

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происшествия, каспийск, махачкала