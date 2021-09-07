https://ria.ru/20210907/kaspiysk-1749036549.html
В Махачкале автомобиль сбил мальчика на тротуаре
В Махачкале автомобиль сбил мальчика на тротуаре - РИА Новости, 07.09.2021
В Махачкале автомобиль сбил мальчика на тротуаре
Автомобилист в Махачкале заехал на тротуар и сбил 10-летнего мальчика, ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:36
2021-09-07T15:36
2021-09-07T16:33
происшествия
каспийск
махачкала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 сен – РИА Новости. Автомобилист в Махачкале заехал на тротуар и сбил 10-летнего мальчика, ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану."ДТП произошло 25 августа, но видео в сеть попало лишь вчера и вызвало большой резонанс. 25-летний житель Каспийска, управляя автомобилем "ВАЗ-21101", двигаясь по проспекту И. Шамиля в Махачкале, при совершении разворота не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 10-летнего мальчика, жителя Махачкалы", – говорится в сообщении.По информации ведомства, ребёнок с различными травмами был помещен в одну из городских больниц.В настоящее время пострадавший находится на амбулаторном лечении. Жизнь ребёнка вне опасности, уточнили в республиканском МВД.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20210903/dtp-1748634879.html
каспийск
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск, махачкала
15:36 07.09.2021 (обновлено: 16:33 07.09.2021)
В Махачкале автомобиль сбил мальчика на тротуаре
МВД: в Махачкале автомобиль заехал на тротуар и сбил мальчика, ребенок в больнице