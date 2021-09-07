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Министр туризма Израиля приезжает с визитом в Россию
Министр туризма Израиля приезжает с визитом в Россию - РИА Новости, 07.09.2021
Министр туризма Израиля приезжает с визитом в Россию
Министр туризма Израиля Йоэль Развозов прибудет в Москву 8 сентября с первым рабочим визитом, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:37
2021-09-07T11:37
2021-09-07T11:37
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр туризма Израиля Йоэль Развозов прибудет в Москву 8 сентября с первым рабочим визитом, сообщает пресс-служба министерства.В повестке дня встречи на правительственном уровне, а также переговоры с туроператорами и авиакомпаниями.Среди тем обсуждения: принятые меры для защиты путешественников от коронавируса, возможные правила въезда россиян в Израиль, возобновление авиасообщения и туризма.До марта 2020 года, когда границы Израиля были закрыты в связи с пандемией коронавируса, туристический поток из России занимал третье место после США и Франции. Страны связывали до 79 еженедельных рейсов из шести городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара.
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израиль, москва, новости - туризм, туристы, туризм, россия
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр туризма Израиля Йоэль Развозов прибудет в Москву 8 сентября с первым рабочим визитом, сообщает пресс-служба министерства.
В повестке дня встречи на правительственном уровне, а также переговоры с туроператорами и авиакомпаниями.
Среди тем обсуждения: принятые меры для защиты путешественников от коронавируса, возможные правила въезда россиян в Израиль, возобновление авиасообщения и туризма.
До марта 2020 года, когда границы Израиля были закрыты в связи с пандемией коронавируса, туристический поток из России занимал третье место после США и Франции. Страны связывали до 79 еженедельных рейсов из шести городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара.