https://ria.ru/20210907/issledovaniya-1748957538.html

В КНР хотят вместе с российскими историками исследовать тему отряда 731

В КНР хотят вместе с российскими историками исследовать тему отряда 731 - РИА Новости, 07.09.2021

В КНР хотят вместе с российскими историками исследовать тему отряда 731

Музей доказательств преступлений отряда 731 рассчитывает на совместную работу с российскими учеными над документами о зверствах этого подразделения Квантунской... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T07:22

2021-09-07T07:22

2021-09-07T10:23

общество

япония

хабаровск

харбин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ПЕКИН, 7 сен — РИА Новости. Музей доказательств преступлений отряда 731 рассчитывает на совместную работу с российскими учеными над документами о зверствах этого подразделения Квантунской армии Японии, сообщил РИА Новости директор учреждения Цзинь Чэнминь.Ранее ФСБ рассекретила несколько бумаг, относящихся к организации Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными, ответственными за разработку бактериологического оружия, его испытания на живых людях, в том числе на советских гражданах.Подразделение проводило опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных умирали в страшных муках. Тех, кто выздоравливал, подвергали повторным опытам и в конце концов тоже убивали. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты, неизбежно приводившие к смерти участников.По воспоминаниям членов отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из концлагеря "Хогоин", подконтрольного японским разведслужбам и находящегося недалеко от места расположения отряда.Музей доказательств преступлений отряда 731 расположен в городе Харбине. В годы войны здесь была японская база, на которой проводились жестокие опыты над людьми.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946–1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского, скрыл преступления против человечества. И только Хабаровский процесс 25–30 декабря 1949-го поставил точку в этом вопросе. Во время разбирательства мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую удалось предотвратить благодаря наступлению советской армии.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Его проводят при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.

https://ria.ru/20210830/khabarovskiy-1747870803.html

https://ria.ru/20210903/protsess-1748475567.html

https://ria.ru/20210906/biooruzhie-1748830437.html

япония

хабаровск

харбин

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общество, япония, хабаровск, харбин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"