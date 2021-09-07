07:22 07.09.2021 (обновлено: 10:23 07.09.2021)
В КНР хотят вместе с российскими историками исследовать тему отряда 731
Музей из КНР хочет совместно с российскими историками исследовать тему отряда 731
ПЕКИН, 7 сен — РИА Новости. Музей доказательств преступлений отряда 731 рассчитывает на совместную работу с российскими учеными над документами о зверствах этого подразделения Квантунской армии Японии, сообщил РИА Новости директор учреждения Цзинь Чэнминь.
Ранее ФСБ рассекретила несколько бумаг, относящихся к организации Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными, ответственными за разработку бактериологического оружия, его испытания на живых людях, в том числе на советских гражданах.
"Наш музей надеется на проведение совместных исследований (по теме отряда 731. — Прим. ред.) с российскими архивистами и научной общественностью", — сказал Цзинь Чэнминь.
Подразделение проводило опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных умирали в страшных муках. Тех, кто выздоравливал, подвергали повторным опытам и в конце концов тоже убивали. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты, неизбежно приводившие к смерти участников.
По воспоминаниям членов отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из концлагеря "Хогоин", подконтрольного японским разведслужбам и находящегося недалеко от места расположения отряда.
Музей доказательств преступлений отряда 731 расположен в городе Харбине. В годы войны здесь была японская база, на которой проводились жестокие опыты над людьми.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946–1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского, скрыл преступления против человечества. И только Хабаровский процесс 25–30 декабря 1949-го поставил точку в этом вопросе. Во время разбирательства мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую удалось предотвратить благодаря наступлению советской армии.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Его проводят при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.