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Оренбургская область
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В Оренбуржье в добычу строительного камня инвестируют 1,5 млрд рублей
В Оренбуржье в добычу строительного камня инвестируют 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 07.09.2021
В Оренбуржье в добычу строительного камня инвестируют 1,5 млрд рублей
В Новоорском районе Оренбуржья планируют начать строительство предприятия по добыче строительного камня, объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:40
2021-09-07T16:40
оренбургская область
экономика
новоорский район
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. В Новоорском районе Оренбуржья планируют начать строительство предприятия по добыче строительного камня, объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Соглашение о сотрудничестве между правительством Оренбургской области и ООО "Уральский горнопромышленный холдинг" накануне подписал губернатор региона Денис Паслер,Паслер отметил, что благодаря приходу инвесторов идет системное восстановление промышленной мощи востока и "здорово, что сильные игроки, хорошо понимающие свои рынки сбыта, заходят в регион"."Уральский горнопромышленный холдинг" (УГПХ) занимается транспортными перевозками и добычей полезных ископаемых. Проекты компании реализуются в сфере добычи щебня, строительного камня, обработки известняка и гипсового камня.В августе текущего года УГПХ приобрела горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей и переработкой строительного камня АО "ОлТрейд", расположенное в семи километрах от поселка Новоорск. Предприятие работало на местном рынке с июня 2010 года, затем работа остановилась. Это будет уже шестое щебеночное месторождение холдинга. В качестве рынков сбыта компания рассматривает не только оренбургских строителей, но и соседние регионы – Самарская и Свердловская область, Татарстан.Объем разведанных запасов месторождения – порядка 60 миллионов тонн. Добываемый здесь щебень прошел испытания и получил сертификат соответствия ГОСТ. Он применяется в качестве заполнителя в тяжелом бетоне, а также для дорожных и других видов строительных работ.Глава региона также отметил, что правительство Оренбургской области рассмотрит заявку предприятия на включение проекта в число приоритетных инвестиционных проектов региона и, если будет принято положительное решение, холдингу представят весь положенный комплекс льгот.
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экономика, новоорский район, оренбургская область, денис паслер
16:40 07.09.2021
 

В Оренбуржье в добычу строительного камня инвестируют 1,5 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОРЕНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. В Новоорском районе Оренбуржья планируют начать строительство предприятия по добыче строительного камня, объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Оренбургской области и ООО "Уральский горнопромышленный холдинг" накануне подписал губернатор региона Денис Паслер,
"Число инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с Оренбургской областью, увеличивается. В конце июня мы подписали меморандум о сотрудничестве с австрийским холдингом Lasselsberger о строительстве в Светлинском районе фабрики по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе. Объем инвестиций – свыше 6 миллиардов рублей. Сегодня мы обсуждаем проект, который позволит создать 200 новых рабочих мест в Новоорском районе", - сказал глава региона.
Паслер отметил, что благодаря приходу инвесторов идет системное восстановление промышленной мощи востока и "здорово, что сильные игроки, хорошо понимающие свои рынки сбыта, заходят в регион".
"Предприятие, которое девять лет назад остановилось, вернется к жизни, приобретет новый экономический потенциал. Рассчитываю, что со следующего года предприятие начнет работу в полном объеме", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
"Уральский горнопромышленный холдинг" (УГПХ) занимается транспортными перевозками и добычей полезных ископаемых. Проекты компании реализуются в сфере добычи щебня, строительного камня, обработки известняка и гипсового камня.
В августе текущего года УГПХ приобрела горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей и переработкой строительного камня АО "ОлТрейд", расположенное в семи километрах от поселка Новоорск. Предприятие работало на местном рынке с июня 2010 года, затем работа остановилась. Это будет уже шестое щебеночное месторождение холдинга. В качестве рынков сбыта компания рассматривает не только оренбургских строителей, но и соседние регионы – Самарская и Свердловская область, Татарстан.
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Объем разведанных запасов месторождения – порядка 60 миллионов тонн. Добываемый здесь щебень прошел испытания и получил сертификат соответствия ГОСТ. Он применяется в качестве заполнителя в тяжелом бетоне, а также для дорожных и других видов строительных работ.
Глава региона также отметил, что правительство Оренбургской области рассмотрит заявку предприятия на включение проекта в число приоритетных инвестиционных проектов региона и, если будет принято положительное решение, холдингу представят весь положенный комплекс льгот.
 
Оренбургская областьЭкономикаНовоорский районОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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