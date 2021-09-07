https://ria.ru/20210907/investitsii-1749048958.html

В Оренбуржье в добычу строительного камня инвестируют 1,5 млрд рублей

В Оренбуржье в добычу строительного камня инвестируют 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 07.09.2021

В Оренбуржье в добычу строительного камня инвестируют 1,5 млрд рублей

В Новоорском районе Оренбуржья планируют начать строительство предприятия по добыче строительного камня, объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:40

2021-09-07T16:40

2021-09-07T16:40

оренбургская область

экономика

новоорский район

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. В Новоорском районе Оренбуржья планируют начать строительство предприятия по добыче строительного камня, объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Соглашение о сотрудничестве между правительством Оренбургской области и ООО "Уральский горнопромышленный холдинг" накануне подписал губернатор региона Денис Паслер,Паслер отметил, что благодаря приходу инвесторов идет системное восстановление промышленной мощи востока и "здорово, что сильные игроки, хорошо понимающие свои рынки сбыта, заходят в регион"."Уральский горнопромышленный холдинг" (УГПХ) занимается транспортными перевозками и добычей полезных ископаемых. Проекты компании реализуются в сфере добычи щебня, строительного камня, обработки известняка и гипсового камня.В августе текущего года УГПХ приобрела горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей и переработкой строительного камня АО "ОлТрейд", расположенное в семи километрах от поселка Новоорск. Предприятие работало на местном рынке с июня 2010 года, затем работа остановилась. Это будет уже шестое щебеночное месторождение холдинга. В качестве рынков сбыта компания рассматривает не только оренбургских строителей, но и соседние регионы – Самарская и Свердловская область, Татарстан.Объем разведанных запасов месторождения – порядка 60 миллионов тонн. Добываемый здесь щебень прошел испытания и получил сертификат соответствия ГОСТ. Он применяется в качестве заполнителя в тяжелом бетоне, а также для дорожных и других видов строительных работ.Глава региона также отметил, что правительство Оренбургской области рассмотрит заявку предприятия на включение проекта в число приоритетных инвестиционных проектов региона и, если будет принято положительное решение, холдингу представят весь положенный комплекс льгот.

https://ria.ru/20210829/orenburg-1747719911.html

новоорский район

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новоорский район, оренбургская область, денис паслер