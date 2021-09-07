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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210907/gripp-1748981655.html
Более 4,5 млн человек планируется привить от гриппа в Подмосковье
Более 4,5 млн человек планируется привить от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2021
Более 4,5 млн человек планируется привить от гриппа в Подмосковье
Масштабная вакцинация от гриппа в ходе которой планируется привить 4,5 миллиона человек стартовала в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:09
2021-09-07T11:09
новости подмосковья
грипп
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
светлана стригункова
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Масштабная вакцинация от гриппа в ходе которой планируется привить 4,5 миллиона человек стартовала в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Вакцинация будет производиться отечественными вакцинами: "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс квадри", в ближайшее время поступит "Гриппол плюс"."Коронавирус никуда не ушел, а осенью еще и традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому необходимо сделать прививку от гриппа. Это особенно важно для тех, кто находится в группе риска. Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять один месяц", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Она добавила, что в школах и детских садах будут проводиться в медицинских кабинетах.
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грипп, московская область (подмосковье), здоровье - общество, светлана стригункова
11:09 07.09.2021
 

Более 4,5 млн человек планируется привить от гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Масштабная вакцинация от гриппа в ходе которой планируется привить 4,5 миллиона человек стартовала в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Вакцинация будет производиться отечественными вакцинами: "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс квадри", в ближайшее время поступит "Гриппол плюс".
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"Коронавирус никуда не ушел, а осенью еще и традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому необходимо сделать прививку от гриппа. Это особенно важно для тех, кто находится в группе риска. Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять один месяц", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
Она добавила, что в школах и детских садах будут проводиться в медицинских кабинетах.
 
Новости ПодмосковьяГриппМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоСветлана Стригункова
 
 
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