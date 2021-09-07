https://ria.ru/20210907/gripp-1748981655.html

Более 4,5 млн человек планируется привить от гриппа в Подмосковье

Более 4,5 млн человек планируется привить от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2021

Более 4,5 млн человек планируется привить от гриппа в Подмосковье

Масштабная вакцинация от гриппа в ходе которой планируется привить 4,5 миллиона человек стартовала в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:09

2021-09-07T11:09

2021-09-07T11:09

новости подмосковья

грипп

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

светлана стригункова

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Масштабная вакцинация от гриппа в ходе которой планируется привить 4,5 миллиона человек стартовала в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Вакцинация будет производиться отечественными вакцинами: "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс квадри", в ближайшее время поступит "Гриппол плюс"."Коронавирус никуда не ушел, а осенью еще и традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому необходимо сделать прививку от гриппа. Это особенно важно для тех, кто находится в группе риска. Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять один месяц", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Она добавила, что в школах и детских садах будут проводиться в медицинских кабинетах.

https://ria.ru/20210902/dispanserizatsiya-1748400647.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, московская область (подмосковье), здоровье - общество, светлана стригункова