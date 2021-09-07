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Мать заметила редкий и опасный тип рака у сына по фотографии
Мать заметила редкий и опасный тип рака у сына по фотографии - РИА Новости, 07.09.2021
Мать заметила редкий и опасный тип рака у сына по фотографии
Американка Андреа Темаранц в беседе с таблоидом Metro рассказала, как ей удалось по фотоснимку заметить ретинобластому, редкий и опасный вид рака, у своего сына РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:55
2021-09-07T18:01
сша
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американка Андреа Темаранц в беседе с таблоидом Metro рассказала, как ей удалось по фотоснимку заметить ретинобластому, редкий и опасный вид рака, у своего сына Райдера.Она отметила, что всегда любила фотографировать ребенка. Однажды Андреа увидела странный блик в его глазу на изображении. Поначалу она решила, что во всем виновато плохое качество камеры."Я попросила мужа купить фотоаппарат получше. Когда я начала делать фото с ним, оказалось, что блик проявляется отчетливее", — вспоминает женщина.В итоге обследования показали, что у ребенка ретинобластома — редкая форма рака. Ситуация осложнялась наличием у Райдера синдрома Дауна. Интенсивная химиотерапия могла спровоцировать у мальчика лейкемию.Однако лечение оказалось успешным. Семье удалось найти специалиста, использовавшего метод, при котором препарат вводится непосредственно в пораженную область.Ретинобластома развивается преимущественно в детском возрасте, подавляющее число случаев выявляется до пятилетнего возраста. Опухоль чаще всего обусловлена генетически.
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сша, здоровье - общество
16:55 07.09.2021 (обновлено: 18:01 07.09.2021)
 

Мать заметила редкий и опасный тип рака у сына по фотографии

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американка Андреа Темаранц в беседе с таблоидом Metro рассказала, как ей удалось по фотоснимку заметить ретинобластому, редкий и опасный вид рака, у своего сына Райдера.
Она отметила, что всегда любила фотографировать ребенка. Однажды Андреа увидела странный блик в его глазу на изображении. Поначалу она решила, что во всем виновато плохое качество камеры.
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"Я попросила мужа купить фотоаппарат получше. Когда я начала делать фото с ним, оказалось, что блик проявляется отчетливее", — вспоминает женщина.
В итоге обследования показали, что у ребенка ретинобластома — редкая форма рака. Ситуация осложнялась наличием у Райдера синдрома Дауна. Интенсивная химиотерапия могла спровоцировать у мальчика лейкемию.
Однако лечение оказалось успешным. Семье удалось найти специалиста, использовавшего метод, при котором препарат вводится непосредственно в пораженную область.
Ретинобластома развивается преимущественно в детском возрасте, подавляющее число случаев выявляется до пятилетнего возраста. Опухоль чаще всего обусловлена генетически.
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