Тяга к приключениям и пляжный сезон: победители Drone Awards 2021

© Фото : Terje Kolaas/Drone Awards

Гран-при конкурса и титул фотографа года завоевал Терье Колаас (Terje Kolaas) за фото короткоклювых гуменников, прилетевших в зиму вместо весны. Снимок сделан Норвегии. Вероятно, из-за изменения климата птицы с каждым годом появляются здесь все раньше, когда снег еще не сошел. Они всегда выбирают один и тот же маршрут, и если ждать их с дроном, можно сделать такой вот кадр.