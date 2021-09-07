Тяга к приключениям и пляжный сезон: победители Drone Awards 2021
Гран-при конкурса и титул фотографа года завоевал Терье Колаас (Terje Kolaas) за фото короткоклювых гуменников, прилетевших в зиму вместо весны. Снимок сделан Норвегии. Вероятно, из-за изменения климата птицы с каждым годом появляются здесь все раньше, когда снег еще не сошел. Они всегда выбирают один и тот же маршрут, и если ждать их с дроном, можно сделать такой вот кадр.
Гран-при конкурса и титул фотографа года завоевал Терье Колаас (Terje Kolaas) за фото короткоклювых гуменников, прилетевших в зиму вместо весны. Снимок сделан Норвегии. Вероятно, из-за изменения климата птицы с каждым годом появляются здесь все раньше, когда снег еще не сошел. Они всегда выбирают один и тот же маршрут, и если ждать их с дроном, можно сделать такой вот кадр.
В категории "Город" победил Сергей Полетаев с подмосковным "Метафорическим высказыванием о городе и зиме".
В категории "Город" победил Сергей Полетаев с подмосковным "Метафорическим высказыванием о городе и зиме".
"Один кадр" Лэмпсона Кармина Ипа (Lampson Karmin Yip) удостоен высокой оценки жюри в номинации "Спорт".
"Один кадр" Лэмпсона Кармина Ипа (Lampson Karmin Yip) удостоен высокой оценки жюри в номинации "Спорт".
"Назад, к приключениям". Зеленая черепаха возвращается в воду после того, как отложила яйца в гнезде на побережье Омана, а автору кадра Касима аль Фарси (Qasim Al Farsi) достается победа в категории "Дикая природа".
"Назад, к приключениям". Зеленая черепаха возвращается в воду после того, как отложила яйца в гнезде на побережье Омана, а автору кадра Касима аль Фарси (Qasim Al Farsi) достается победа в категории "Дикая природа".
"Помолись за души", призывает Пху Кхан Буи (Phu Khanh Bui). Кадр удостоен высокой оценки жюри.
"Помолись за души", призывает Пху Кхан Буи (Phu Khanh Bui). Кадр удостоен высокой оценки жюри.
"Рыбалка в мангровом лесу" принесла Чунг Фам Хаю (Trung Pham Huy) победу в категории "Люди".
"Рыбалка в мангровом лесу" принесла Чунг Фам Хаю (Trung Pham Huy) победу в категории "Люди".
В категории "Природа" не было равных космическому снимку Мартина Санчеса (Martin Sanchez). На фото запечатлен момент извержения вулкана в Исландии.
В категории "Природа" не было равных космическому снимку Мартина Санчеса (Martin Sanchez). На фото запечатлен момент извержения вулкана в Исландии.
Лучшей в категории "Абстракция" признали работу Георге Попа (Gheorghe Popa) "Отравленная река".
Лучшей в категории "Абстракция" признали работу Георге Попа (Gheorghe Popa) "Отравленная река".
"К бесконечности вместе с тобой". Автор фото Маттео Оригинале (Matteo Originale) победил в номинации "Свадьба".
"К бесконечности вместе с тобой". Автор фото Маттео Оригинале (Matteo Originale) победил в номинации "Свадьба".
Работу Паоло Крокетты (Paolo Crocetta) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Город".
Работу Паоло Крокетты (Paolo Crocetta) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Город".
Рисовые террасы Дуойишу выглядят фантастически. Автор снимка Ран Тиан (Ran Tian) удостоен высокой оценки жюри в номинации "Абстракция".
Рисовые террасы Дуойишу выглядят фантастически. Автор снимка Ран Тиан (Ran Tian) удостоен высокой оценки жюри в номинации "Абстракция".
В категории "Спорт" победил автор снимка "Золото на краю радуги" Фил Де Гланвилль (Phil De Glanville) .
В категории "Спорт" победил автор снимка "Золото на краю радуги" Фил Де Гланвилль (Phil De Glanville) .
Чрезвычайно смелая невеста с фото Кшиштофа Кравчика (Krzysztof Krawczyk) снискала высокую оценку жюри в категории "Свадьба".
Чрезвычайно смелая невеста с фото Кшиштофа Кравчика (Krzysztof Krawczyk) снискала высокую оценку жюри в категории "Свадьба".
"Тени верблюдов на закате" принесли Джим Пико (Jim Picôt) высокую оценку жюри в номинации "Природа".
"Тени верблюдов на закате" принесли Джим Пико (Jim Picôt) высокую оценку жюри в номинации "Природа".
"Пляжному сезону" Александра Власюка досталось второе место в номинации "Люди". Снимок сделан на Капчагайском водохранилище в Казахстане при минус десяти градусах. Но если очень ждешь лета, для открытия сезона годится любая погода.
"Пляжному сезону" Александра Власюка досталось второе место в номинации "Люди". Снимок сделан на Капчагайском водохранилище в Казахстане при минус десяти градусах. Но если очень ждешь лета, для открытия сезона годится любая погода.