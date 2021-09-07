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Тяга к приключениям и пляжный сезон: победители Drone Awards 2021
Тяга к приключениям и пляжный сезон: победители Drone Awards 2021 - РИА Новости, 07.09.2021
Тяга к приключениям и пляжный сезон: победители Drone Awards 2021
Стали известны имена победителей конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021. Здесь рассматривают снимки, сделанные с беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости, 07.09.2021
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Стали известны имена победителей конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021. Здесь рассматривают снимки, сделанные с беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей, парашютов и других приспособлений. Лучшие кадры, представленные на суд жюри в этом году, — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото
18:56 07.09.2021 (обновлено: 19:11 07.09.2021)
 

Тяга к приключениям и пляжный сезон: победители Drone Awards 2021

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Стали известны имена победителей конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021. Здесь рассматривают снимки, сделанные с беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей, парашютов и других приспособлений. Лучшие кадры, представленные на суд жюри в этом году, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Terje Kolaas/Drone Awards

Гран-при конкурса и титул фотографа года завоевал Терье Колаас (Terje Kolaas) за фото короткоклювых гуменников, прилетевших в зиму вместо весны. Снимок сделан Норвегии. Вероятно, из-за изменения климата птицы с каждым годом появляются здесь все раньше, когда снег еще не сошел. Они всегда выбирают один и тот же маршрут, и если ждать их с дроном, можно сделать такой вот кадр.

Гуси встречают зиму
1 из 15

Гран-при конкурса и титул фотографа года завоевал Терье Колаас (Terje Kolaas) за фото короткоклювых гуменников, прилетевших в зиму вместо весны. Снимок сделан Норвегии. Вероятно, из-за изменения климата птицы с каждым годом появляются здесь все раньше, когда снег еще не сошел. Они всегда выбирают один и тот же маршрут, и если ждать их с дроном, можно сделать такой вот кадр.

© Фото : Terje Kolaas/Drone Awards
© Фото : Sergei Poletaev/Drone Awards

В категории "Город" победил Сергей Полетаев с подмосковным "Метафорическим высказыванием о городе и зиме".

Метафорическое высказывание о городе и зиме
2 из 15

В категории "Город" победил Сергей Полетаев с подмосковным "Метафорическим высказыванием о городе и зиме".

© Фото : Sergei Poletaev/Drone Awards
© Фото :  Lampson Karmin Yip/Drone Awards

"Один кадр" Лэмпсона Кармина Ипа (Lampson Karmin Yip) удостоен высокой оценки жюри в номинации "Спорт".

С первого раза
3 из 15

"Один кадр" Лэмпсона Кармина Ипа (Lampson Karmin Yip) удостоен высокой оценки жюри в номинации "Спорт".

© Фото :  Lampson Karmin Yip/Drone Awards
© Фото : Qasim Al Farsi/Drone Awards

"Назад, к приключениям". Зеленая черепаха возвращается в воду после того, как отложила яйца в гнезде на побережье Омана, а автору кадра Касима аль Фарси (Qasim Al Farsi) достается победа в категории "Дикая природа".

Навстречу приключениям
4 из 15

"Назад, к приключениям". Зеленая черепаха возвращается в воду после того, как отложила яйца в гнезде на побережье Омана, а автору кадра Касима аль Фарси (Qasim Al Farsi) достается победа в категории "Дикая природа".

© Фото : Qasim Al Farsi/Drone Awards
© Фото : Phu Khanh Bui/Drone Awards

"Помолись за души", призывает Пху Кхан Буи (Phu Khanh Bui). Кадр удостоен высокой оценки жюри.

Молитва за души
5 из 15

"Помолись за души", призывает Пху Кхан Буи (Phu Khanh Bui). Кадр удостоен высокой оценки жюри.

© Фото : Phu Khanh Bui/Drone Awards
© Фото :  Trung Pham Huy/Drone Awards

"Рыбалка в мангровом лесу" принесла Чунг Фам Хаю (Trung Pham Huy) победу в категории "Люди".

Рыбалка в мангровом лесу
6 из 15

"Рыбалка в мангровом лесу" принесла Чунг Фам Хаю (Trung Pham Huy) победу в категории "Люди".

© Фото :  Trung Pham Huy/Drone Awards
© Фото : Martin Sanchez/Drone Awards

В категории "Природа" не было равных космическому снимку Мартина Санчеса (Martin Sanchez). На фото запечатлен момент извержения вулкана в Исландии.

Внегалактическое
7 из 15

В категории "Природа" не было равных космическому снимку Мартина Санчеса (Martin Sanchez). На фото запечатлен момент извержения вулкана в Исландии.

© Фото : Martin Sanchez/Drone Awards
© Фото : Gheorghe Popa/Drone Awards

Лучшей в категории "Абстракция" признали работу Георге Попа (Gheorghe Popa) "Отравленная река".

Отравленная река
8 из 15

Лучшей в категории "Абстракция" признали работу Георге Попа (Gheorghe Popa) "Отравленная река".

© Фото : Gheorghe Popa/Drone Awards
© Фото : Matteo Originale/Drone Awards

"К бесконечности вместе с тобой". Автор фото Маттео Оригинале (Matteo Originale) победил в номинации "Свадьба".

Бесконечность с тобой
9 из 15

"К бесконечности вместе с тобой". Автор фото Маттео Оригинале (Matteo Originale) победил в номинации "Свадьба".

© Фото : Matteo Originale/Drone Awards
© Фото : Paolo Crocetta/Drone Awards

Работу Паоло Крокетты (Paolo Crocetta) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Город".

На мосту
10 из 15

Работу Паоло Крокетты (Paolo Crocetta) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Город".

© Фото : Paolo Crocetta/Drone Awards
© Фото : Ran Tian/Drone Awards

Рисовые террасы Дуойишу выглядят фантастически. Автор снимка Ран Тиан (Ran Tian) удостоен высокой оценки жюри в номинации "Абстракция".

Террасы Дуойишу
11 из 15

Рисовые террасы Дуойишу выглядят фантастически. Автор снимка Ран Тиан (Ran Tian) удостоен высокой оценки жюри в номинации "Абстракция".

© Фото : Ran Tian/Drone Awards
© Фото : Phil De Glanville/Drone Awards

В категории "Спорт" победил автор снимка "Золото на краю радуги" Фил Де Гланвилль (Phil De Glanville) .

Золото на краю радуги
12 из 15

В категории "Спорт" победил автор снимка "Золото на краю радуги" Фил Де Гланвилль (Phil De Glanville) .

© Фото : Phil De Glanville/Drone Awards
© Фото : Krzysztof Krawczyk/Drone Awards

Чрезвычайно смелая невеста с фото Кшиштофа Кравчика (Krzysztof Krawczyk) снискала высокую оценку жюри в категории "Свадьба".

Настоящая невеста
13 из 15

Чрезвычайно смелая невеста с фото Кшиштофа Кравчика (Krzysztof Krawczyk) снискала высокую оценку жюри в категории "Свадьба".

© Фото : Krzysztof Krawczyk/Drone Awards
© Фото : Jim Picôt/Drone Awards

"Тени верблюдов на закате" принесли Джим Пико (Jim Picôt) высокую оценку жюри в номинации "Природа".

Тени верблюдов на закате
14 из 15

"Тени верблюдов на закате" принесли Джим Пико (Jim Picôt) высокую оценку жюри в номинации "Природа".

© Фото : Jim Picôt/Drone Awards
© Фото : Alexandr Vlassyuk/Drone Awards

"Пляжному сезону" Александра Власюка досталось второе место в номинации "Люди". Снимок сделан на Капчагайском водохранилище в Казахстане при минус десяти градусах. Но если очень ждешь лета, для открытия сезона годится любая погода.

Пляжный сезон
15 из 15

"Пляжному сезону" Александра Власюка досталось второе место в номинации "Люди". Снимок сделан на Капчагайском водохранилище в Казахстане при минус десяти градусах. Но если очень ждешь лета, для открытия сезона годится любая погода.

© Фото : Alexandr Vlassyuk/Drone Awards
 
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