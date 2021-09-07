https://ria.ru/20210907/donor-1748958318.html

В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"

В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт" - РИА Новости, 07.09.2021

В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"

В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт", сообщается на официальном сайте столичных властей. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T07:32

2021-09-07T07:32

2021-09-07T11:21

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт", сообщается на официальном сайте столичных властей.Ранее ее заготавливали только от пациентов, которые уже переболели COVID-19 или вакцинировались препаратом "Спутник V"."Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки — именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител", — приводит портал слова вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она подчеркнула, что если человек ревакцинировался "Спутником V", он также может стать донором плазмы спустя 30 дней после получения второго компонента препарата.

https://ria.ru/20210825/donory-1747199661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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