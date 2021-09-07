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В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"
В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт" - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"
В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт", сообщается на официальном сайте столичных властей. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:32
2021-09-07T07:32
2021-09-07T11:21
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт", сообщается на официальном сайте столичных властей.Ранее ее заготавливали только от пациентов, которые уже переболели COVID-19 или вакцинировались препаратом "Спутник V"."Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки — именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител", — приводит портал слова вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она подчеркнула, что если человек ревакцинировался "Спутником V", он также может стать донором плазмы спустя 30 дней после получения второго компонента препарата.
https://ria.ru/20210825/donory-1747199661.html
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07:32 07.09.2021 (обновлено: 11:21 07.09.2021)
В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"
Заммэра Ракова: в Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"