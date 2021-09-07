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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"
В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт" - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"
В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт", сообщается на официальном сайте столичных властей. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:32
2021-09-07T11:21
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт", сообщается на официальном сайте столичных властей.Ранее ее заготавливали только от пациентов, которые уже переболели COVID-19 или вакцинировались препаратом "Спутник V"."Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки — именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител", — приводит портал слова вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она подчеркнула, что если человек ревакцинировался "Спутником V", он также может стать донором плазмы спустя 30 дней после получения второго компонента препарата.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
07:32 07.09.2021 (обновлено: 11:21 07.09.2021)
 
В Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"

Заммэра Ракова: в Москве начали прием плазмы у доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача донорской крови в Москве
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт", сообщается на официальном сайте столичных властей.
Ранее ее заготавливали только от пациентов, которые уже переболели COVID-19 или вакцинировались препаратом "Спутник V".
"Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки — именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител", — приводит портал слова вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она подчеркнула, что если человек ревакцинировался "Спутником V", он также может стать донором плазмы спустя 30 дней после получения второго компонента препарата.
Пациенты, переболевшие COVID-19, сдают плазму - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 15:13Распространение коронавируса
Донорами антиковидной плазмы стали 25,5 тысячи москвичей
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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