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В Москве уволили воспитательницу детсада, издевавшуюся над детьми
В Москве уволили воспитательницу детсада, издевавшуюся над детьми - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве уволили воспитательницу детсада, издевавшуюся над детьми
Воспитатель, которая издевалась над детьми в детском саду в Москве, была привлечена к дисциплинарной ответственности, с 31 августа она больше не является... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:06
2021-09-07T10:06
2021-09-07T11:13
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воспитатель, которая издевалась над детьми в детском саду в Москве, была привлечена к дисциплинарной ответственности, с 31 августа она больше не является сотрудником детсада, сообщил РИА Новости директор школы №777 Валерий Харламов.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение об издевательствах воспитательницы над детьми в детском саду при школе №777 в Москве."Конфликт возник в конце прошлого года. Для разбора сложившейся ситуации прошлым директором, в июне было проведено служебное расследование, в ходе которого были зафиксированы факты некорректного общения воспитателя с отдельными детьми группы. Администрацией школы принято решение о привлечении воспитателя к дисциплинарной ответственности", - сообщил Харламов.По его словам, с июня месяца данный воспитатель с детьми не работал, 26 августа, в преддверии начала учебного года, состоялась встреча директора с родителями группы, на которой обсуждался вопрос организации образовательного процесса в новом учебном году, в том числе обсуждение работы действующего воспитателя."Хотим отметить, что с 31 августа воспитатель группы больше не является работником ГБОУ школа №777", - сообщил Харламов.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с издевательствами в одном из детских садов Москвы и доложить ему, сообщается на сайте СК РФ,"Председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве Стрижову А.А. доложить по информации, которая стала вниманием СМИ, об унижении детей в одном из детских садов Москвы", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20210906/uchitelnitsa-1748877924.html
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москва, происшествия
10:06 07.09.2021 (обновлено: 11:13 07.09.2021)
В Москве уволили воспитательницу детсада, издевавшуюся над детьми
Директор школы №777 : воспитателя, издевавшуюся над детьми, привлекли к ответственности
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Воспитатель, которая издевалась над детьми в детском саду в Москве
, была привлечена к дисциплинарной ответственности, с 31 августа она больше не является сотрудником детсада, сообщил РИА Новости директор школы №777 Валерий Харламов
.
Ранее в одном из Telegram
-каналов появилось сообщение об издевательствах воспитательницы над детьми в детском саду при школе №777 в Москве.
"Конфликт возник в конце прошлого года. Для разбора сложившейся ситуации прошлым директором, в июне было проведено служебное расследование, в ходе которого были зафиксированы факты некорректного общения воспитателя с отдельными детьми группы. Администрацией школы принято решение о привлечении воспитателя к дисциплинарной ответственности", - сообщил Харламов.
По его словам, с июня месяца данный воспитатель с детьми не работал, 26 августа, в преддверии начала учебного года, состоялась встреча директора с родителями группы, на которой обсуждался вопрос организации образовательного процесса в новом учебном году, в том числе обсуждение работы действующего воспитателя.
"Хотим отметить, что с 31 августа воспитатель группы больше не является работником ГБОУ школа №777", - сообщил Харламов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил разобраться в истории с издевательствами в одном из детских садов Москвы и доложить ему, сообщается на сайте СК РФ
,
"Председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве Стрижову А.А. доложить по информации, которая стала вниманием СМИ, об унижении детей в одном из детских садов Москвы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.