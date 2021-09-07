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Ростовская область
https://ria.ru/20210907/derevya-1749040726.html
Около 18 тысяч деревьев высадят в Ростове-на-Дону в 2021 году
Около 18 тысяч деревьев высадят в Ростове-на-Дону в 2021 году - РИА Новости, 07.09.2021
Около 18 тысяч деревьев высадят в Ростове-на-Дону в 2021 году
Порядка 18 тысяч деревьев будет высажено в текущем году в Ростове-на-Дону, в целом на озеленение города из местного бюджета выделено 167,6 миллиона рублей,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:58
2021-09-07T15:58
ростовская область
общество
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен – РИА Новости. Порядка 18 тысяч деревьев будет высажено в текущем году в Ростове-на-Дону, в целом на озеленение города из местного бюджета выделено 167,6 миллиона рублей, сообщил замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов.По его словам, в текущем году на озеленение Ростова-на-Дону из городского бюджета выделено 167,6 миллиона рублей."Учитывая весенний и осенний посадочные периоды, на территории города запланировано к высадке 18 тысяч саженцев деревьев и 37 тысяч кустарников. Из них уже высажено весной 9,2 тысячи деревьев и 25 тысяч кустарников. В осенний период планируется высадка остальных саженцев", - сказал он на пленарном совещании главы администрации города.Пикалов уточнил, что при высадке деревьев предпочтение отдается таким видам, как ель, сосна, ива, липа, рябина. Так, среди запланированных к высадке в этом году деревьев более 2 тысяч – крупномерные ели высотой более 3 метров.Осенние посадки зеленых насаждений начнутся 16 октября. В этот день в городе состоится День древонасаждения. Внести вклад в озеленение города смогут все желающие. Кроме того, власти предлагают посадить свое "семейное дерево", предоставив семьям место под высадку деревца и обеспечив желающих инвентарем. В каждом районе планируется высадить не менее 500 штук саженцев.Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко также обратил внимание на важность компенсационных высадок деревьев взамен спиленных бизнесом, а также необходимость ухода за ними. "Там, где спиливаются полноценные деревья, взамен должны гарантированно появляться качественные деревья… Также необходимо проработать методику расчета по уходу за этими деревьями", - сказал он.
https://ria.ru/20210906/rostov-1748906030.html
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общество, ростов-на-дону, алексей логвиненко
15:58 07.09.2021
 
Около 18 тысяч деревьев высадят в Ростове-на-Дону в 2021 году

В 2021 году на озеленение Ростова-на-Дону выделили 167,6 миллиона рублей

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен – РИА Новости. Порядка 18 тысяч деревьев будет высажено в текущем году в Ростове-на-Дону, в целом на озеленение города из местного бюджета выделено 167,6 миллиона рублей, сообщил замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов.
По его словам, в текущем году на озеленение Ростова-на-Дону из городского бюджета выделено 167,6 миллиона рублей.
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"Учитывая весенний и осенний посадочные периоды, на территории города запланировано к высадке 18 тысяч саженцев деревьев и 37 тысяч кустарников. Из них уже высажено весной 9,2 тысячи деревьев и 25 тысяч кустарников. В осенний период планируется высадка остальных саженцев", - сказал он на пленарном совещании главы администрации города.
Пикалов уточнил, что при высадке деревьев предпочтение отдается таким видам, как ель, сосна, ива, липа, рябина. Так, среди запланированных к высадке в этом году деревьев более 2 тысяч – крупномерные ели высотой более 3 метров.
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Осенние посадки зеленых насаждений начнутся 16 октября. В этот день в городе состоится День древонасаждения. Внести вклад в озеленение города смогут все желающие. Кроме того, власти предлагают посадить свое "семейное дерево", предоставив семьям место под высадку деревца и обеспечив желающих инвентарем. В каждом районе планируется высадить не менее 500 штук саженцев.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко также обратил внимание на важность компенсационных высадок деревьев взамен спиленных бизнесом, а также необходимость ухода за ними. "Там, где спиливаются полноценные деревья, взамен должны гарантированно появляться качественные деревья… Также необходимо проработать методику расчета по уходу за этими деревьями", - сказал он.
 
Ростовская областьОбществоРостов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
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