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Около 18 тысяч деревьев высадят в Ростове-на-Дону в 2021 году

Около 18 тысяч деревьев высадят в Ростове-на-Дону в 2021 году - РИА Новости, 07.09.2021

Около 18 тысяч деревьев высадят в Ростове-на-Дону в 2021 году

Порядка 18 тысяч деревьев будет высажено в текущем году в Ростове-на-Дону, в целом на озеленение города из местного бюджета выделено 167,6 миллиона рублей,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:58

2021-09-07T15:58

2021-09-07T15:58

ростовская область

общество

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен – РИА Новости. Порядка 18 тысяч деревьев будет высажено в текущем году в Ростове-на-Дону, в целом на озеленение города из местного бюджета выделено 167,6 миллиона рублей, сообщил замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов.По его словам, в текущем году на озеленение Ростова-на-Дону из городского бюджета выделено 167,6 миллиона рублей."Учитывая весенний и осенний посадочные периоды, на территории города запланировано к высадке 18 тысяч саженцев деревьев и 37 тысяч кустарников. Из них уже высажено весной 9,2 тысячи деревьев и 25 тысяч кустарников. В осенний период планируется высадка остальных саженцев", - сказал он на пленарном совещании главы администрации города.Пикалов уточнил, что при высадке деревьев предпочтение отдается таким видам, как ель, сосна, ива, липа, рябина. Так, среди запланированных к высадке в этом году деревьев более 2 тысяч – крупномерные ели высотой более 3 метров.Осенние посадки зеленых насаждений начнутся 16 октября. В этот день в городе состоится День древонасаждения. Внести вклад в озеленение города смогут все желающие. Кроме того, власти предлагают посадить свое "семейное дерево", предоставив семьям место под высадку деревца и обеспечив желающих инвентарем. В каждом районе планируется высадить не менее 500 штук саженцев.Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко также обратил внимание на важность компенсационных высадок деревьев взамен спиленных бизнесом, а также необходимость ухода за ними. "Там, где спиливаются полноценные деревья, взамен должны гарантированно появляться качественные деревья… Также необходимо проработать методику расчета по уходу за этими деревьями", - сказал он.

https://ria.ru/20210906/rostov-1748906030.html

https://ria.ru/20210906/rostov-1748894981.html

ростов-на-дону

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общество, ростов-на-дону, алексей логвиненко