12:47 07.09.2021 (обновлено: 20:49 17.09.2021)
Благоустройство в поселении Воскресенское ТиНАО завершено
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
"Завершен крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО. Работы провели в три этапа", - говорится в сообщении.
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
1 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
2 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
3 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
1 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
2 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
3 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
Отмечается, что в 2019 году преобразилась территория вдоль реки Цыганки: набережная превратилась в комфортный прогулочный маршрут с беседками, садовыми диванами, качелями, креслами-коконами, установили амфитеатр с эстрадной площадкой, детскую площадку с горками, благоустроенную территорию соединили с Воскресенским Храмом, лестницу оборудовали поручнями и пандусом для маломобильных горожан. Кроме того, устроили футбольное поле с искусственным газоном, установили уличные тренажеры, столы для пинг-понга, разместили новые опоры освещения, систему видеонаблюдения, дополнительно озеленили территорию.
"В прошлом году за Воскресенским храмом обустроили площадки-настилы у реки, зоны с беседкам для отдыха, пикниковые точки, установили топиарии – декоративные деревья. В этом году завершили работы в русле реки: очистили береговую линию и оборудовали велодорожки", - говорится в сообщении.