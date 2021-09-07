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Благоустройство в поселении Воскресенское ТиНАО завершено
Благоустройство в поселении Воскресенское ТиНАО завершено - РИА Новости, 17.09.2021
Благоустройство в поселении Воскресенское ТиНАО завершено
Крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО завершен, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-07T12:47
2021-09-17T20:49
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общество
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО завершен, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершен крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО. Работы провели в три этапа", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2019 году преобразилась территория вдоль реки Цыганки: набережная превратилась в комфортный прогулочный маршрут с беседками, садовыми диванами, качелями, креслами-коконами, установили амфитеатр с эстрадной площадкой, детскую площадку с горками, благоустроенную территорию соединили с Воскресенским Храмом, лестницу оборудовали поручнями и пандусом для маломобильных горожан. Кроме того, устроили футбольное поле с искусственным газоном, установили уличные тренажеры, столы для пинг-понга, разместили новые опоры освещения, систему видеонаблюдения, дополнительно озеленили территорию.
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общество, тинао, городское хозяйство москвы
12:47 07.09.2021 (обновлено: 20:49 17.09.2021)
 

Благоустройство в поселении Воскресенское ТиНАО завершено

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО завершен, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершен крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО. Работы провели в три этапа", - говорится в сообщении.
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
1 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
2 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
3 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 3
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Отмечается, что в 2019 году преобразилась территория вдоль реки Цыганки: набережная превратилась в комфортный прогулочный маршрут с беседками, садовыми диванами, качелями, креслами-коконами, установили амфитеатр с эстрадной площадкой, детскую площадку с горками, благоустроенную территорию соединили с Воскресенским Храмом, лестницу оборудовали поручнями и пандусом для маломобильных горожан. Кроме того, устроили футбольное поле с искусственным газоном, установили уличные тренажеры, столы для пинг-понга, разместили новые опоры освещения, систему видеонаблюдения, дополнительно озеленили территорию.
"В прошлом году за Воскресенским храмом обустроили площадки-настилы у реки, зоны с беседкам для отдыха, пикниковые точки, установили топиарии – декоративные деревья. В этом году завершили работы в русле реки: очистили береговую линию и оборудовали велодорожки", - говорится в сообщении.
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