https://ria.ru/20210907/blagoustroystvo-1750614442.html

Благоустройство в поселении Воскресенское ТиНАО завершено

Благоустройство в поселении Воскресенское ТиНАО завершено - РИА Новости, 17.09.2021

Благоустройство в поселении Воскресенское ТиНАО завершено

Крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО завершен, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-07T12:47

2021-09-07T12:47

2021-09-17T20:49

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО завершен, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершен крупный проект благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО. Работы провели в три этапа", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2019 году преобразилась территория вдоль реки Цыганки: набережная превратилась в комфортный прогулочный маршрут с беседками, садовыми диванами, качелями, креслами-коконами, установили амфитеатр с эстрадной площадкой, детскую площадку с горками, благоустроенную территорию соединили с Воскресенским Храмом, лестницу оборудовали поручнями и пандусом для маломобильных горожан. Кроме того, устроили футбольное поле с искусственным газоном, установили уличные тренажеры, столы для пинг-понга, разместили новые опоры освещения, систему видеонаблюдения, дополнительно озеленили территорию.

https://ria.ru/20210815/skver-1745803512.html

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общество, тинао, городское хозяйство москвы