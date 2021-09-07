https://ria.ru/20210907/biznesmen-1749044210.html

В Москве бизнесмен покончил с собой, сообщил источник

В Москве бизнесмен покончил с собой, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2021

В Москве бизнесмен покончил с собой, сообщил источник

В Москве найдено тело бизнесмена Игоря Радчика, основателя и генерального директора Научно-технического центра "Завод Балансировочных машин"; по предварительным РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:20

2021-09-07T16:20

2021-09-07T16:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Москве найдено тело бизнесмена Игоря Радчика, основателя и генерального директора Научно-технического центра "Завод Балансировочных машин"; по предварительным данным, это было самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что предварительной причиной самоубийства следователи считают долги по зарплате перед своими сотрудниками.Согласно информации из открытых источников, Радчик является лауреатом премии правительства России в области науки и техники (2004 год) за разработку, производство и внедрение в эксплуатацию балансировочных станков нового поколения. Автор около 30 патентов.ООО "НТЦ "Завод Балансировочных машин" - ведущая российская компания в области проектирования, разработки, производства и внедрения балансировочных станков и виброизмерительной аппаратуры для предприятий различных отраслей промышленности, утверждается на сайте компании.

https://ria.ru/20210709/samoubiystvo-1740583413.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва