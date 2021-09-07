https://ria.ru/20210907/biznesmen-1749044210.html
В Москве бизнесмен покончил с собой, сообщил источник
В Москве бизнесмен покончил с собой, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве бизнесмен покончил с собой, сообщил источник
В Москве найдено тело бизнесмена Игоря Радчика, основателя и генерального директора Научно-технического центра "Завод Балансировочных машин"; по предварительным РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:20
2021-09-07T16:20
2021-09-07T16:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Москве найдено тело бизнесмена Игоря Радчика, основателя и генерального директора Научно-технического центра "Завод Балансировочных машин"; по предварительным данным, это было самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что предварительной причиной самоубийства следователи считают долги по зарплате перед своими сотрудниками.Согласно информации из открытых источников, Радчик является лауреатом премии правительства России в области науки и техники (2004 год) за разработку, производство и внедрение в эксплуатацию балансировочных станков нового поколения. Автор около 30 патентов.ООО "НТЦ "Завод Балансировочных машин" - ведущая российская компания в области проектирования, разработки, производства и внедрения балансировочных станков и виброизмерительной аппаратуры для предприятий различных отраслей промышленности, утверждается на сайте компании.
https://ria.ru/20210709/samoubiystvo-1740583413.html
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происшествия, москва
В Москве бизнесмен покончил с собой, сообщил источник
Источник: бизнесмен и изобретатель Радчик покончил с собой из-за долгов
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
В Москве
найдено тело бизнесмена Игоря Радчика, основателя и генерального директора Научно-технического центра "Завод Балансировочных машин"; по предварительным данным, это было самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Накануне утром на улице Островитянова в Москве было найдено тело Радчика Игоря Иосифовича, 1948 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что предварительной причиной самоубийства следователи считают долги по зарплате перед своими сотрудниками.
Согласно информации из открытых источников, Радчик является лауреатом премии правительства России в области науки и техники (2004 год) за разработку, производство и внедрение в эксплуатацию балансировочных станков нового поколения. Автор около 30 патентов.
ООО "НТЦ "Завод Балансировочных машин" - ведущая российская компания в области проектирования, разработки, производства и внедрения балансировочных станков и виброизмерительной аппаратуры для предприятий различных отраслей промышленности, утверждается на сайте компании.