https://ria.ru/20210907/belorussiya-1749088722.html
В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории
В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории - РИА Новости, 07.09.2021
В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории
Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении 17-летнего студента, который в школьные годы не раз становился лауреатом олимпиад по химии, по подозрению в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T23:03
2021-09-07T23:03
2021-09-07T23:03
в мире
белоруссия
гродно
мвд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_535:0:3072:1427_1920x0_80_0_0_f589b50475420e01f3eb6d9280b6a723.jpg
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении 17-летнего студента, который в школьные годы не раз становился лауреатом олимпиад по химии, по подозрению в создании нарколаборатории, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики."На 17-летнего жителя Гродно вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В квартире парня обнаружили более 400 граммов запрещенных к обороту веществ, а также марихуана и различные специальные приспособления", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.По данным ведомства, задержанный "со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад". "Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", - уточнили в пресс-службе.В МВД Белоруссии также сообщили, что следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
https://ria.ru/20200713/1574260222.html
белоруссия
гродно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_715:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_6315ce76179f3be5d0755325d2a815b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гродно, мвд белоруссии
В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории
В Белоруссии завели дело на лауреата олимпиад по химии за создание нарколаборатории