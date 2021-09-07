https://ria.ru/20210907/belorussiya-1749088722.html

В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории

В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории - РИА Новости, 07.09.2021

В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории

Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении 17-летнего студента, который в школьные годы не раз становился лауреатом олимпиад по химии, по подозрению в... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T23:03

2021-09-07T23:03

2021-09-07T23:03

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МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении 17-летнего студента, который в школьные годы не раз становился лауреатом олимпиад по химии, по подозрению в создании нарколаборатории, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики."На 17-летнего жителя Гродно вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В квартире парня обнаружили более 400 граммов запрещенных к обороту веществ, а также марихуана и различные специальные приспособления", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.По данным ведомства, задержанный "со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад". "Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", - уточнили в пресс-службе.В МВД Белоруссии также сообщили, что следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

https://ria.ru/20200713/1574260222.html

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в мире, белоруссия, гродно, мвд белоруссии