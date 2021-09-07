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В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории
В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории - РИА Новости, 07.09.2021
В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории
Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении 17-летнего студента, который в школьные годы не раз становился лауреатом олимпиад по химии, по подозрению в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T23:03
2021-09-07T23:03
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МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении 17-летнего студента, который в школьные годы не раз становился лауреатом олимпиад по химии, по подозрению в создании нарколаборатории, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики."На 17-летнего жителя Гродно вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В квартире парня обнаружили более 400 граммов запрещенных к обороту веществ, а также марихуана и различные специальные приспособления", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.По данным ведомства, задержанный "со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад". "Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", - уточнили в пресс-службе.В МВД Белоруссии также сообщили, что следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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в мире, белоруссия, гродно, мвд белоруссии
23:03 07.09.2021
 
В Белоруссии завели дело на студента за создание нарколаборатории

В Белоруссии завели дело на лауреата олимпиад по химии за создание нарколаборатории

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники СК и МВД Республики Беларусь
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении 17-летнего студента, который в школьные годы не раз становился лауреатом олимпиад по химии, по подозрению в создании нарколаборатории, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
"На 17-летнего жителя Гродно вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В квартире парня обнаружили более 400 граммов запрещенных к обороту веществ, а также марихуана и различные специальные приспособления", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
По данным ведомства, задержанный "со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад". "Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", - уточнили в пресс-службе.
В МВД Белоруссии также сообщили, что следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
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Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново
 
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