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Нейросеть завершила незаконченную симфонию Бетховена
Нейросеть завершила незаконченную симфонию Бетховена - РИА Новости, 07.09.2021
Нейросеть завершила незаконченную симфонию Бетховена
Искусственный интеллект помог завершить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, взяв за основу несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок известного РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:50
2021-09-07T06:50
2021-09-07T06:55
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект помог завершить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, взяв за основу несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок известного композитора, сообщает SWI. Над необычным проектом много лет работал программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо. Свой проект он назвал BeethovANN 10.1 и создал его с помощью специальной нейросети, которую писал десять лет. Она и завершила произведение, выделив из сохранившихся черновиков то, что могло бы стать Десятой симфонией. На прошлой неделе Коломбо представил окончательную версию "симфонии". Затем дирижер Гийом Берни внес некоторые гармонические изменения, и в тот же вечер мелодия была представлена публике на концерте в Лозанне (Швейцария). Ее исполнил оркестр Nexus.Во время репетиции Флориан Коломбо отметил: "В этом есть немного Бетховена, но в действительности это BeethovANN. Но тем не менее, мы открываем что-то новое". Последняя Девятая симфония Бетховена была завершена в 1824 году. В мае того же года она прозвучала на последнем бенефисном концерте композитора в Вене.
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людвиг ван бетховен, новости культуры, музыка, вена, коломбо, лозанна
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Искусственный интеллект помог завершить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, взяв за основу несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок известного композитора, сообщает
SWI.
Над необычным проектом много лет работал программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо. Свой проект он назвал BeethovANN 10.1 и создал его с помощью специальной нейросети, которую писал десять лет.
Она и завершила произведение, выделив из сохранившихся черновиков то, что могло бы стать Десятой симфонией.
На прошлой неделе Коломбо представил окончательную версию "симфонии". Затем дирижер Гийом Берни внес некоторые гармонические изменения, и в тот же вечер мелодия была представлена публике на концерте в Лозанне (Швейцария). Ее исполнил оркестр Nexus.
Во время репетиции Флориан Коломбо отметил: "В этом есть немного Бетховена, но в действительности это BeethovANN. Но тем не менее, мы открываем что-то новое".
"Приятно за этим наблюдать. Будто находишься в роддоме и встречаешь новую жизнь", — прокомментировал Берни.
Последняя Девятая симфония Бетховена была завершена в 1824 году. В мае того же года она прозвучала на последнем бенефисном концерте композитора в Вене.