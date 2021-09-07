https://ria.ru/20210907/beethoven-1748916574.html

Нейросеть завершила незаконченную симфонию Бетховена

Нейросеть завершила незаконченную симфонию Бетховена - РИА Новости, 07.09.2021

Нейросеть завершила незаконченную симфонию Бетховена

Искусственный интеллект помог завершить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, взяв за основу несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок известного РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T06:50

2021-09-07T06:50

2021-09-07T06:55

культура

людвиг ван бетховен

новости культуры

музыка

вена

коломбо

лозанна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/90672/78/906727875_0:114:915:629_1920x0_80_0_0_aa032796090eadae96a159e33fe9f2fd.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект помог завершить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, взяв за основу несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок известного композитора, сообщает SWI. Над необычным проектом много лет работал программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо. Свой проект он назвал BeethovANN 10.1 и создал его с помощью специальной нейросети, которую писал десять лет. Она и завершила произведение, выделив из сохранившихся черновиков то, что могло бы стать Десятой симфонией. На прошлой неделе Коломбо представил окончательную версию "симфонии". Затем дирижер Гийом Берни внес некоторые гармонические изменения, и в тот же вечер мелодия была представлена публике на концерте в Лозанне (Швейцария). Ее исполнил оркестр Nexus.Во время репетиции Флориан Коломбо отметил: "В этом есть немного Бетховена, но в действительности это BeethovANN. Но тем не менее, мы открываем что-то новое". Последняя Девятая симфония Бетховена была завершена в 1824 году. В мае того же года она прозвучала на последнем бенефисном концерте композитора в Вене.

https://ria.ru/20210406/mozart-1604349727.html

вена

коломбо

лозанна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людвиг ван бетховен, новости культуры, музыка, вена, коломбо, лозанна