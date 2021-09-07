https://ria.ru/20210907/bank-1748978267.html

АТБ: обновленный банк ждет инвестора

АТБ: обновленный банк ждет инвестора - РИА Новости, 07.09.2021

АТБ: обновленный банк ждет инвестора

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), переживший в 2018 году процедуру санации, вновь выставлен на торги. Банк России, владеющий 100% акций АТБ, проведет закрытый... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:00

2021-09-07T11:00

2021-09-07T13:28

новости компаний - экономика

азиатско-тихоокеанский банк

банки

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), переживший в 2018 году процедуру санации, вновь выставлен на торги. Банк России, владеющий 100% акций АТБ, проведет закрытый аукцион для четырех участников 17 сентября.Две предыдущие попытки продать 50-й по размеру активов российский банк не имели успеха в 2019 и в 2020 годах. В 2019 году, когда в банке только прекратила работу временная администрация, оценивать его деятельность и состояние было объективно сложно, поэтому допущенные к аукциону Совкомбанк и Московский кредитный банк отказались от участия. В 2020 году Банк России получил сообщения об интересе к покупке АТБ уже от четырех претендентов, но вмешалась пандемия: продажа была отложена из-за опасений инвесторов, связанных с общей экономической неопределенностью.В этом году сбор заявок на покупку акций АТБ осуществлялся Банком России с 28 июня по 2 июля, и в середине июля регулятор объявил об интересе четырех претендентов.Финансовая динамика Тем временем чистая прибыль АТБ по РСБУ за первое полугодие 2021 года достигла 1,3 миллиарда рублей, тогда как за весь прошлый год банк заработал 1,86 миллиарда рублей. Исходя из этого, в банке уверены, что прибыль за год окажется заметно выше прошлогоднего уровня.Он добавил, что корпоративный бизнес банка показал "высокие значения" по росту как активного, так и пассивного портфелей. Так, объем кредитов корпоративным клиентам вырос в первом полугодии почти на четверть (24,5%) и достиг 23,3 миллиарда рублей. При этом портфель банковских экспресс-гарантий АТБ вырос почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, обороты по торговому эквайрингу клиентов АТБ выросли в 2 раза, достигнув 1 миллиарда рублей.В розничном сегменте динамика также положительная. Например, кредиты физическим лицам выросли на 9,4% до 72 миллиардов рублей. При этом рост доходности существенно выше: согласно отчетности, комиссионные доходы банка выросли на 44% до 1,5 миллиарда рублей, а чистый процентный доход - на 21,8% до 4,1 миллиарда рублей.Отражение в рейтингеКредитный рейтинг банка, долгое время остававшийся неизменным, был пересмотрен в положительную сторону. В июле международное агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг АТБ на одну ступень до уровня B+ со стабильным прогнозом. В релизе агентства было указано на усиление позиций банка на рынке, повышение качества активов и устойчивую прибыльность. Также в Fitch считают, что банк успешно реализует долгосрочную стратегию и смог благополучно справиться с влиянием пандемии. Агентство также отметило растущую финансовую и операционную эффективность банка в совокупности с сохранением стабильных позиций на Дальнем Востоке и удержанием сравнительно низкой стоимости фондирования.В свою очередь, аналитическое агентство "Интерфакс-ЦЭА" в текущем году поставило АТБ на 13 позицию по рентабельности среди 100 крупнейших по объему активов банков РФ. Банк также вошел в топ-20 самых эффективных российских банков, по версии этого агентства, заняв 18-ю строчку.Золото и рыбаАзиатско-Тихоокеанский банк исторически был ориентирован на регионы Сибири и Дальнего Востока, где занял и сохраняет крепкие позиции. По данным аналитического агентства Frank RG, по состоянию на 1 июля на домашней территории присутствия АТБ занимает 6-ю строчку по портфелю розничного кредитования и 8-е место по вкладам, показывая положительную динамику роста портфелей.Сегодня стратегической целью банка, головной офис которого находится в Благовещенске, является создание универсальной банковской платформы с крепкими позициями на Дальнем Востоке и в Сибири. В этих регионах сеть отделений АТБ охватывает Алтайский край, Республику Алтай, Амурскую область, Бурятию, Еврейскую автономную область, Забайкальский край, Иркутскую область, Камчатский край, Кемеровскую область, Красноярский край, Магаданскую область, Приморский край, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутия), Хабаровский край, Хакасию, Чукотский автономный округ.В корпоративном сегменте преимуществом банка является экспертиза в золотодобывающей и рыбной промышленности. В этих отраслях банк имеет множество клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, которым помогает вести внешнеэкономическую деятельность. По данным ЦБ, на начало года АТБ входил в первую пятерку по обороту золота, а также в топ-20 по объему кредитования субъектов МСБ в Дальневосточном федеральном округе благодаря специальным программам работы с золотодобывающими компаниями и участию в популярных государственных программах льготной поддержки субъектов МСБ.Около 70% российской рыбы добывается на Дальнем Востоке, поэтому АТБ старается поддерживать данную отрасль льготным финансированием, работает с резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.Ещё одно преимущество географического положения АТБ – это близость к азиатским рынкам, что отражается в активной поддержке внешнеэкономической деятельности клиентов. Благодаря этому банк на территории присутствия входит в десятку лидеров по базе клиентов ВЭД, работающих в первую очередь со странами АТР (Китай, Корея, Япония и др.).Цифровизация и риск-менеджментАТБ ускоренными темпами переводит бизнес на цифровые рельсы. Хотя эти процессы начались несколько позже банков-лидеров, банк старается внедрять все необходимые современные IT-системы. Дополнительным стимулом для перевода всех основных сервисов в онлайн стала пандемия коронавируса.Так, в июле АТБ полностью обновил мобильный банк для розничных клиентов, в августе начал выпускать цифровые карты.Пришлось существенно пересмотреть и подход к ключевому для любого банка процессу управления рисками. В результате процессы автоматизированы, налажена работа с массивами данных. На этом фоне скорость принятия бизнес-решений при сохранении консервативного подхода к рискам значительно выросла.Повышение эффективностиОдной из центральных задач банк видит оптимизацию бизнес-процессов, которая сегодня коснулась буквально всех аспектов деятельности АТБ. Большое внимание было уделено централизации операционных функций и "спрямлению" бизнес-процессов. В итоге показатель операционной эффективности (отношение расходов к доходам) за год улучшился на 14,4 процентных пунктов до 55,5%.Одна из целей проводимой оптимизации - повысить эффективность труда бизнес-линий, освободив их от выполнения непрофильных функций, обеспечив при этом всем возможность работы с центральными базами данных. Для этого проведена централизация архива документов, функций сопровождения операционно-кассовой работы и оформления розничных кредитов. Кроме того, создана служба операционной поддержки для оперативного решения вопросов по текущей деятельности банка.Аналитики оценивают обновленный АТБ, как прибыльный и технологичный банк с профессиональной командой. Они также указывают на привлекательность банка для инвесторов в связи с сильными позициями в регионах Сибири и Дальнего Востока, где АТБ обладает востребованной экспертизой и устойчивой клиентской базой.По ее мнению, инвесторам в первую очередь может быть интересен розничный портфель и клиентская база банка на Дальнем Востоке и в Сибири, где он исторически занимает сильные позиции среди региональных игроков и обладает достаточно широкой сетью отделений.В свою очередь, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова утверждает, что АТБ стал значительно привлекательнее для целей продажи, учитывая благоприятные изменения в его финансовом положении в результате санации.

https://ria.ru/20210617/bank-1737413539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, азиатско-тихоокеанский банк, банки