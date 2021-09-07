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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210907/avtotonnel-1749005911.html
Воробьев проверил ход работ по строительству автотоннеля в Жуковском
Воробьев проверил ход работ по строительству автотоннеля в Жуковском - РИА Новости, 07.09.2021
Воробьев проверил ход работ по строительству автотоннеля в Жуковском
Губернатор Московской области во вторник осмотрел ход работ по расширению дороги между городскими округами Раменский и Жуковский, говорится в официальном... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:18
2021-09-07T13:18
новости подмосковья
жуковский
московская область (подмосковье)
раменское
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области во вторник осмотрел ход работ по расширению дороги между городскими округами Раменский и Жуковский, говорится в официальном Telegram-канале губернатора.Ранее жители соседних городских округов жаловались, что пробки на пересечении улиц Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань в подмосковном Жуковском занимали до 2 часов. Для решения проблемы в рамках президентского проекта планируется расширить дорогу - до 4-6 полос, построить 5 надземных переходов и 4-полосный тоннель.Согласно проекту, реконструкция дорог обеспечит беспрепятственный проезд в сторону Раменского. Работы планируется завершить в 2022 году.
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жуковский, московская область (подмосковье), раменское, андрей воробьев
13:18 07.09.2021
 

Воробьев проверил ход работ по строительству автотоннеля в Жуковском

© Правительство Московской области Проект расширения дороги в Жуковском
Проект расширения дороги в Жуковском
© Правительство Московской области
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КРАСНОГОРСК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области во вторник осмотрел ход работ по расширению дороги между городскими округами Раменский и Жуковский, говорится в официальном Telegram-канале губернатора.
Ранее жители соседних городских округов жаловались, что пробки на пересечении улиц Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань в подмосковном Жуковском занимали до 2 часов. Для решения проблемы в рамках президентского проекта планируется расширить дорогу - до 4-6 полос, построить 5 надземных переходов и 4-полосный тоннель.
"Важная дорога. Здесь живет полмиллиона человек, идет большое развитие Раменского, Жуковского. Хочу попросить вас ударно продолжать строительство для того, чтобы через год мы здесь встретились, и открыли эту дорогу", - приводятся слова Воробьева.
Согласно проекту, реконструкция дорог обеспечит беспрепятственный проезд в сторону Раменского. Работы планируется завершить в 2022 году.
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Новости ПодмосковьяЖуковскийМосковская область (Подмосковье)РаменскоеАндрей Воробьев
 
 
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