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Воробьев проверил ход работ по строительству автотоннеля в Жуковском
Воробьев проверил ход работ по строительству автотоннеля в Жуковском - РИА Новости, 07.09.2021
Воробьев проверил ход работ по строительству автотоннеля в Жуковском
Губернатор Московской области во вторник осмотрел ход работ по расширению дороги между городскими округами Раменский и Жуковский, говорится в официальном... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:18
2021-09-07T13:18
2021-09-07T13:18
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КРАСНОГОРСК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области во вторник осмотрел ход работ по расширению дороги между городскими округами Раменский и Жуковский, говорится в официальном Telegram-канале губернатора.Ранее жители соседних городских округов жаловались, что пробки на пересечении улиц Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань в подмосковном Жуковском занимали до 2 часов. Для решения проблемы в рамках президентского проекта планируется расширить дорогу - до 4-6 полос, построить 5 надземных переходов и 4-полосный тоннель.Согласно проекту, реконструкция дорог обеспечит беспрепятственный проезд в сторону Раменского. Работы планируется завершить в 2022 году.
https://realty.ria.ru/20210903/zemlya-1748605052.html
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жуковский, московская область (подмосковье), раменское, андрей воробьев