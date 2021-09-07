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Экс-главу СК Армении Овсепяна задержали по подозрению в отмывании денег
Экс-главу СК Армении Овсепяна задержали по подозрению в отмывании денег - РИА Новости, 07.09.2021
Экс-главу СК Армении Овсепяна задержали по подозрению в отмывании денег
Бывший генпрокурор и экс-глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян задержан по подозрению в незаконном предпринимательстве, отмывании денег,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:51
2021-09-07T12:51
в мире
агван овсепян
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ЕРЕВАН, 7 сен – РИА Новости. Бывший генпрокурор и экс-глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян задержан по подозрению в незаконном предпринимательстве, отмывании денег, взяточничестве и мошенничестве, сообщили во вторник в Специальной следственной службе страны.По данным следствия, Овсепян, занимая должность генпрокурора с 2004 по 2013 годы и председателя СК с 2014 по 2018 годы, "фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью".Кроме того, ему вменяется получение взятки в особо крупных размерах на сумму 190 миллионов драмов (385 тысяч долларов) и похищение путем мошенничества 800 миллионов драмов (1,62 миллиона долларов)."Овсепян также обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах на общую сумму 1,29 миллиарда драмов ()2,63 миллиона долларов)", - говорится в сообщении."Овсепян задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступных деяний, предусмотренных статьями "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "получение взятки в особо крупных размерах", "мошенничество в особо крупных размерах", "легализация (отмывание денег) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах", - заявили в Специальной следственной службе. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 12 лет лишения свободы.
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в мире, агван овсепян
12:51 07.09.2021
 
Экс-главу СК Армении Овсепяна задержали по подозрению в отмывании денег

Бывший генпрокурор и экс-глава СК Армении Овсепян задержан по подозрению в отмывании денег

© Sputnik/Aram NersesyanАгван Овсепян
Агван Овсепян
© Sputnik/Aram Nersesyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 сен – РИА Новости. Бывший генпрокурор и экс-глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян задержан по подозрению в незаконном предпринимательстве, отмывании денег, взяточничестве и мошенничестве, сообщили во вторник в Специальной следственной службе страны.
По данным следствия, Овсепян, занимая должность генпрокурора с 2004 по 2013 годы и председателя СК с 2014 по 2018 годы, "фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью".
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Кроме того, ему вменяется получение взятки в особо крупных размерах на сумму 190 миллионов драмов (385 тысяч долларов) и похищение путем мошенничества 800 миллионов драмов (1,62 миллиона долларов).
"Овсепян также обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах на общую сумму 1,29 миллиарда драмов ()2,63 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.
"Овсепян задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступных деяний, предусмотренных статьями "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "получение взятки в особо крупных размерах", "мошенничество в особо крупных размерах", "легализация (отмывание денег) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах", - заявили в Специальной следственной службе. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 12 лет лишения свободы.
 
В миреАгван Овсепян
 
 
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