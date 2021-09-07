https://ria.ru/20210907/arkheologiya-1748992978.html

Из глубины тысячелетий. Что скрывают древние китайские гробницы

Из глубины тысячелетий. Что скрывают древние китайские гробницы - РИА Новости, 07.09.2021

Из глубины тысячелетий. Что скрывают древние китайские гробницы

Китайские археологи с каждым годом обнаруживают все больше свидетельств существования на территории нынешнего Китая древних цивилизаций. Одни из самых... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:53

2021-09-07T12:53

2021-09-07T12:53

россия-китай: главное

история

китай

археология

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МОСКВА, 7 сен – Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские археологи с каждым годом обнаруживают все больше свидетельств существования на территории нынешнего Китая древних цивилизаций. Одни из самых загадочных находок сделаны в Саньсиндуй. Теперь у археологов есть достаточно доказательств, чтобы сделать вывод: три тысячи лет назад в этом районе процветала богатая и развитая цивилизация. Как китайские археологи ищут разгадки давно ушедших цивилизаций в Китае – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Древние находкиАрхеология – одна из самых романтичных профессий, она позволяет в прямом смысле прикоснуться к древности, заглянуть за завесу тысячелетий и представить, как жили далекие предки. В Китае в последние десятилетия археологические раскопки становится все более популярными. Этому способствуют фундаментальные открытия китайских специалистов.Недавно внимание всех СМИ в стране было приковано к местечку Саньсиндуй неподалеку от города Чэнду в провинции Сычуань. Многодневные прямые трансляции по телевизору и радио в прайм-тайм были посвящены раскопкам древних захоронений. Такое внимание было оправдано: открытия пролили свет на то, как различные народы и культуры, проживавшие тысячи лет назад на территории нынешней КНР, слились позднее в единую китайскую цивилизацию.Находки в Саньсиндуй еще с 1980-х годов переворачивают представления ученых о развитии Китая. В 1986-м там обнаружили две большие ямы с жертвоприношениями, в которых находились тысячи редких предметов. Недавно поиски возобновились: с ноября 2019-го по май 2020-го обнаружили еще шесть ям, в которых тысячелетиями хранились бронзовые сосуды, утварь и украшения, в том числе из слоновой кости и золота.Одна из самых знаменитых находок – гигантская бронзовая маска 135 сантиметров в ширину и 74 сантиметра в высоту. Специалисты полагают, что это, вероятно, самая крупная бронзовая маска, найденная в захоронениях по всему миру. Сейчас ее можно увидеть в музее Саньсиндуй.Радиоуглеродное датирование подтвердило, что образцы, извлеченные из ям, попали туда между 1199 годом и 1017 годом до нашей эры. То есть, им от трех до 3,2 тысячи лет.Другая историяКак бы то ни было, китайские археологические открытия не вызывают на Западе такого восторга, как ближневосточные или египетские. Некоторые исследователи полагают, что у такой несправедливости есть историческая причина. Раскопки в Египте или в средиземноморских странах еще с позапрошлого века проводят, в основном, европейцы, а археология в этой части света связана с колониальной историей. Более того, здешние места имеют больше культурных связей с западными миром. По крайней мере, так принято считать – дело в неразрывной связи христианских цивилизаций с древними Римом, Грецией и Египтом. Об этих странах можно прочесть в Библии, и они стали частью исторического и культурного развития стран Европы и Америки.В то же время, китайская археология будто бы не связана с Западом. Однако, такой взгляд ошибочен. Около шести процентов американского населения происходят из Азиатского региона, полтора процента из них – китайского происхождения. Чуть меньше – около одного процента населения Франции, Британии, Италии имеют китайские корни. Древние цивилизации – достояние истории всего человечества, и не должны делиться по важности на основании географии и связи с Египтом, Римом и Грецией.Впрочем, история китайской археологии отличается от египетской не только этим. Открытия в Поднебесной в основном делали сами китайцы, раскопки не были проектами колонизаторов.И сама археология в китайской истории выглядела иначе. Китайские аристократы веками собирали и каталогизировали артефакты, выставляли их у себя в домах. Обладание древней вещицей считалось признаком знатности, связи с предками. Лишь в начале XX века археологические находки стали рассматривать с точки зрения науки. Под руководством китайских ученых, таких как Ли Цзи, археология быстро стала дисциплиной, тесно связанной с традиционной историей. Основной теорией стало представление о том, что истоки китайской цивилизации, уходят корнями во времена Трех династий – Ся, Шан и Чжоу, правивших на равнинах бассейна Хуанхэ на территории нынешних провинций Хэнань, Шэньси и прилегающих районов.В 1920-х годах китайские специалисты сделали свое первое значимое научное открытие – обнаружили последнюю столицу династии Шан, датируемую примерно 1250-1050 годами до нашей эры. Она находилась недалеко от города Аньяна в провинции Хэнань – самом сердце Великой китайской равнины. Когда-то здесь находился город с большим населением, дворцами, королевскими гробницами. Люди поклонялись богам, делали жертвоприношения, выращивали крупнорогатый скот, а кости использовали в ритуальных гаданиях, с которых и началась китайская иероглифическая письменность. Долгое время это место считали эпицентром китайской культуры.Вторым крупным археологическим открытием, внесшим вклад в эту теорию, стали обнаруженные в 1974 году в Сиане терракотовые фигуры воинов, охранявших гробницу первого императора Китая Цинь Шихуанди, который жил до 210 года до новой эры. Нашли это громадное захоронение случайно – когда начали расширять аэропорт и строить ветку метро. За последние годы в Сиане, одном из старейших городов Китая и его древней столице, насчитывающей около 1100 лет, археологи обнаружили тысячи новых артефактов, датируемых столетиями. И это при том, что музейный комплекс Терракотовой армии, который сегодня можно посетить, охватывает далеко не весь некрополь.Случайные находки в археологии – не редкость. Например, во время строительства нового кампуса Северо-Западного университета политологии и права в 2002 году археологи обнаружили гробницу Чжан Тана, высшего судебного чиновника династии Хань, умершего в 160 году до новой эры. Годом ранее на территории кампуса Сианьского технологического университета была обнаружена могила Ли Чуй, принцессы из династии Тан (618-907 годы новой эры).Несмотря на то, что в "колыбели китайской цивилизации" найдено столько гробниц, археологи с каждым годом делают все больше удивительных открытий. Они позволяют сделать вывод, что у нации куда более глубокие и разнообразные корни, чем было принято считать ранее.

https://ria.ru/20200610/1572712218.html

https://ria.ru/20210322/vino-1602293569.html

https://ria.ru/20210715/sapiensy-1741212719.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, китай, археология