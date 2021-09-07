Город на прекрасной горе. Гид по турецкому курорту Аланья

Гора Калонорос, похожая на птицу с длинным клювом, делит Аланью на две части. С одной стороны раскинулся пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы им засыпать и гальку на побережье, и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел произвести впечатление на царицу Клеопатру.

"В этом году в общетурецком рейтинге пляж Клеопатры занял второе место после побережья города Каш, что недалеко от Антальи", — рассказывает гид Виктория Тренихина. Главный пляж Аланьи отмечен "Голубым флагом" за чистоту и качество воды.