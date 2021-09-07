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Туризм
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
Город на прекрасной горе. Гид по турецкому курорту Аланья
Достопримечательности Аланья 2021
Город на прекрасной горе. Гид по турецкому курорту Аланья
Долгое время Аланья была на вторых ролях, уступая Анталье. Но десять лет назад появился собственный аэропорт, и с тех пор туристов тут все больше — даже... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:00
2021-09-07T08:11
туризм
достопримечательности
турция
аланья (город)
туризм
что посмотреть
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Долгое время Аланья была на вторых ролях, уступая Анталье. Но десять лет назад появился собственный аэропорт, и с тех пор туристов тут все больше — даже пандемия не помешала. Здесь можно искупаться на самом чистом пляже страны, подышать лечебным воздухом в пещерах, забраться в горы, попробовать отличные бананы. Главные достопримечательности курорта — в фотоленте РИА Новости.
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достопримечательности, турция, аланья (город), туризм, что посмотреть , куда поехать, куда можно лететь, фото, еда, куда сходить , гастрономия, маршруты - туризм
08:00 07.09.2021 (обновлено: 08:11 07.09.2021)
 

Город на прекрасной горе. Гид по турецкому курорту Аланья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Долгое время Аланья была на вторых ролях, уступая Анталье. Но десять лет назад появился собственный аэропорт, и с тех пор туристов тут все больше — даже пандемия не помешала. Здесь можно искупаться на самом чистом пляже страны, подышать лечебным воздухом в пещерах, забраться в горы, попробовать отличные бананы. Главные достопримечательности курорта — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / DzmitRock87@gmail.com

Гора Калонорос, похожая на птицу с длинным клювом, делит Аланью на две части. С одной стороны раскинулся пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы им засыпать и гальку на побережье, и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел произвести впечатление на царицу Клеопатру.

"В этом году в общетурецком рейтинге пляж Клеопатры занял второе место после побережья города Каш, что недалеко от Антальи", — рассказывает гид Виктория Тренихина. Главный пляж Аланьи отмечен "Голубым флагом" за чистоту и качество воды.

Пляж Клеопатры в Алании
1 из 16

Гора Калонорос, похожая на птицу с длинным клювом, делит Аланью на две части. С одной стороны раскинулся пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы им засыпать и гальку на побережье, и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел произвести впечатление на царицу Клеопатру.

"В этом году в общетурецком рейтинге пляж Клеопатры занял второе место после побережья города Каш, что недалеко от Антальи", — рассказывает гид Виктория Тренихина. Главный пляж Аланьи отмечен "Голубым флагом" за чистоту и качество воды.

© Depositphotos / DzmitRock87@gmail.com
© Pixabay / pixamincom

В высокий сезон пляж Клеопатры заполнен, звучит музыка, шумят кафе и бары. "Местные в этот период стремятся уехать подальше, туда, где мало народу", — говорит фотограф Анна Харитонова.

Самые красивые бухты расположены в районе Газипаша, примерно в 40 километрах от города, отмечает она. Там же — ближайший аэропорт, построенный в 2010-м, и плантации бананов. Аланья — родина этого фрукта в Турции.

Вид на город Аланья, Турция
2 из 16

В высокий сезон пляж Клеопатры заполнен, звучит музыка, шумят кафе и бары. "Местные в этот период стремятся уехать подальше, туда, где мало народу", — говорит фотограф Анна Харитонова.

Самые красивые бухты расположены в районе Газипаша, примерно в 40 километрах от города, отмечает она. Там же — ближайший аэропорт, построенный в 2010-м, и плантации бананов. Аланья — родина этого фрукта в Турции.

© Pixabay / pixamincom
© Fotolia / Diana Valujeva

Город Аланья основали греческие колонисты во II веке до нашей эры. Они прозвали это место Калоноросом — "Прекрасной горой". Позже территория стала прибежищем пиратов и контрабандистов, торговавших рабами, а затем — владениями Византии.

Аланья, Турция
3 из 16

Город Аланья основали греческие колонисты во II веке до нашей эры. Они прозвали это место Калоноросом — "Прекрасной горой". Позже территория стала прибежищем пиратов и контрабандистов, торговавших рабами, а затем — владениями Византии.

© Fotolia / Diana Valujeva
© Pixabay / Hasantugrul

Крепость Аланьи, возведенная в XIII веке, расположена на скалистом полуострове на высоте 250 метров над уровнем моря. Ее окружает шестикилометровая стена с 14 башнями. На вершине — руины замка. Вокруг в XIX веке построили множество вилл.

Сейчас это Старый город — музей под открытым небом.

Вид на Старый город в городе Аланья
4 из 16

Крепость Аланьи, возведенная в XIII веке, расположена на скалистом полуострове на высоте 250 метров над уровнем моря. Ее окружает шестикилометровая стена с 14 башнями. На вершине — руины замка. Вокруг в XIX веке построили множество вилл.

Сейчас это Старый город — музей под открытым небом.

© Pixabay / Hasantugrul
© Depositphotos / sar2464@yandex.ru

"Попасть в Старый город можно на фуникулере — это и вид транспорта, и туристический аттракцион", — говорит Виктория Тренихина.

Сесть в кабинку можно, например, у пляжа Клеопатры. В воздухе пассажиры преодолевают расстояние в 900 метров и поднимаются на высоту 250 метров.

Но можно пойти в крепость и пешком — на пути три смотровые площадки.

Фуникулер в городе Аланья
5 из 16

"Попасть в Старый город можно на фуникулере — это и вид транспорта, и туристический аттракцион", — говорит Виктория Тренихина.

Сесть в кабинку можно, например, у пляжа Клеопатры. В воздухе пассажиры преодолевают расстояние в 900 метров и поднимаются на высоту 250 метров.

Но можно пойти в крепость и пешком — на пути три смотровые площадки.

© Depositphotos / sar2464@yandex.ru
© Depositphotos / CharMoment

На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Многие кирпичи — еще старше, их использовали при постройке более древнего храма.

Сооружение могут посетить даже иноверцы. Правда, одежда должна быть закрытой, перед входом всем нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.

Мечеть Сулеймание в Алании
6 из 16

На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Многие кирпичи — еще старше, их использовали при постройке более древнего храма.

Сооружение могут посетить даже иноверцы. Правда, одежда должна быть закрытой, перед входом всем нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.

© Depositphotos / CharMoment
© Depositphotos / EvrenKalinbacak

Дамлаташ — двухэтажная пещера под средневековой крепостью в центре Аланьи, рядом с пляжем Клеопатры. Ее открыли при строительстве порта.

Едут сюда не только рассмотреть сталактиты и сталагмиты необычных форм, но и подышать целебным воздухом: он ионизирован, насыщен двуокисью углерода при высокой влажности и температуре 23 градуса.

Это место считают полезным для астматиков. Там даже установлено время для лечебных посещений: с 08:00 до 10:00.

Пещера Дамлаташ в городе Аланья
7 из 16

Дамлаташ — двухэтажная пещера под средневековой крепостью в центре Аланьи, рядом с пляжем Клеопатры. Ее открыли при строительстве порта.

Едут сюда не только рассмотреть сталактиты и сталагмиты необычных форм, но и подышать целебным воздухом: он ионизирован, насыщен двуокисью углерода при высокой влажности и температуре 23 градуса.

Это место считают полезным для астматиков. Там даже установлено время для лечебных посещений: с 08:00 до 10:00.

© Depositphotos / EvrenKalinbacak
© Pixabay / Gerd-Peter Weinreich

Красная башня (Kızıl Kule), построенная из кирпича восьмиугольником в XIII веке, защищала Аланью от нападений с моря и была изображена на гербе города. К ее вершине на уровень пятого этажа в 33 метрах от земли ведут 85 массивных ступеней.

Башня Кызыл куле в городе Аланья
8 из 16

Красная башня (Kızıl Kule), построенная из кирпича восьмиугольником в XIII веке, защищала Аланью от нападений с моря и была изображена на гербе города. К ее вершине на уровень пятого этажа в 33 метрах от земли ведут 85 массивных ступеней.

© Pixabay / Gerd-Peter Weinreich
© Depositphotos / terovesalainen

Поднимитесь на Красную башню и посмотрите на город и гавань сверху, советуют гиды. А потом спуститесь на первый этаж и посетите этнографический музей. Там мебель, посуда, ткацкие станки, ковры, лампы эпохи Османской империи.

Туристка осматривает Кызыл Куле в городе Аланья
9 из 16

Поднимитесь на Красную башню и посмотрите на город и гавань сверху, советуют гиды. А потом спуститесь на первый этаж и посетите этнографический музей. Там мебель, посуда, ткацкие станки, ковры, лампы эпохи Османской империи.

© Depositphotos / terovesalainen
© Depositphotos / A1804

Рядом с Красной башней — судоверфь Терсане. В XIII и XIV веках здесь строили и хранили корабли, а сейчас в пяти доках расположен музей. Среди экспонатов — остов древнего судна, средневековые инструменты кораблестроителей, механизм для поднятия грузов, навигационные карты.

Вечерами башня и доки красиво подсвечиваются.

Судостроительная верфь Терсане в Алании, Турция
10 из 16

Рядом с Красной башней — судоверфь Терсане. В XIII и XIV веках здесь строили и хранили корабли, а сейчас в пяти доках расположен музей. Среди экспонатов — остов древнего судна, средневековые инструменты кораблестроителей, механизм для поднятия грузов, навигационные карты.

Вечерами башня и доки красиво подсвечиваются.

© Depositphotos / A1804
© Depositphotos / Strannik_Fox

Еще одно направление, которое интересно и местным жителям, и туристам — река Дим-Чай, до нее от Аланьи 20 минут на автобусе.

"Там тысяча ресторанчиков на воде — на понтонах, — говорит Виктория Тренихина. — Вода холодная, всего семь градусов, в жару очень приятно".

Развлечений в этом месте хватает: можно купаться в бассейнах, а самые смелые плавают в реке, прыгнув в нее с берегов. "Еще там есть водные горки", — добавляет Анна Харитонова.

Водопад в каньоне Сападере недалеко от Алании
11 из 16

Еще одно направление, которое интересно и местным жителям, и туристам — река Дим-Чай, до нее от Аланьи 20 минут на автобусе.

"Там тысяча ресторанчиков на воде — на понтонах, — говорит Виктория Тренихина. — Вода холодная, всего семь градусов, в жару очень приятно".

Развлечений в этом месте хватает: можно купаться в бассейнах, а самые смелые плавают в реке, прыгнув в нее с берегов. "Еще там есть водные горки", — добавляет Анна Харитонова.

© Depositphotos / Strannik_Fox
© Depositphotos / yozhka

Над ущельем реки — пещера Дим, вторая по величине и одна из красивейших в Турции. "Ей около миллиона лет, — объясняет Виктория Тренихина. — Там можно увидеть необычные каменные фигуры, созданные сталактитами и сталагмитами". Они похожи на сосульки разного цвета и формы. Иногда напоминают замок, узор, зубы дракона или пирамиду.

В конце пещеры длиной 410 метров — небольшое озеро с бирюзовой водой.

Пещера Дим в Турции
12 из 16

Над ущельем реки — пещера Дим, вторая по величине и одна из красивейших в Турции. "Ей около миллиона лет, — объясняет Виктория Тренихина. — Там можно увидеть необычные каменные фигуры, созданные сталактитами и сталагмитами". Они похожи на сосульки разного цвета и формы. Иногда напоминают замок, узор, зубы дракона или пирамиду.

В конце пещеры длиной 410 метров — небольшое озеро с бирюзовой водой.

© Depositphotos / yozhka
© Фото : Alanya Belediyesi Resmi Web Sitesi

Традиционный турецкий дом — музей, расположенный в одном из зданий в Старом городе. Там собраны подлинные интерьеры прошлых веков. Ковры, камин, мебель, текстиль, посуда — здесь есть все.

Музей Turk Kultur Evi в городе Аланья
13 из 16

Традиционный турецкий дом — музей, расположенный в одном из зданий в Старом городе. Там собраны подлинные интерьеры прошлых веков. Ковры, камин, мебель, текстиль, посуда — здесь есть все.

© Фото : Alanya Belediyesi Resmi Web Sitesi
© Depositphotos / Opymakh

Археологический музей — это 14 залов, где выставлены предметы быта местных жителей. Можно рассмотреть монеты, оружие, утварь, одежду, скульптуры, вазы, украшения, фрагменты каменных надгробий.

Археологический музей в городе Аланья
14 из 16

Археологический музей — это 14 залов, где выставлены предметы быта местных жителей. Можно рассмотреть монеты, оружие, утварь, одежду, скульптуры, вазы, украшения, фрагменты каменных надгробий.

© Depositphotos / Opymakh
© Pixabay / Alanyadk

В приморской Аланье нужно пробовать рыбу и морепродукты. В частности, хамсу и мидии с рисом, советуют гиды. Еще в Турции стоит заказать местный кебаб — принесут жаркое в горшочке — и донер в качестве перекуса.

Ужин в Алании: Турецкое мезе и суп
15 из 16

В приморской Аланье нужно пробовать рыбу и морепродукты. В частности, хамсу и мидии с рисом, советуют гиды. Еще в Турции стоит заказать местный кебаб — принесут жаркое в горшочке — и донер в качестве перекуса.

© Pixabay / Alanyadk
© РИА Новости / Мария Селиванова

Турецкие сладости — популярный сувенир. Самые вкусные чаще всего продают не в коробках, а в лавках на развес — пахлаву и лукум с разными начинками.

Еще туристы везут специи, кофе и текстиль: они здесь тоже отменные.

Бодрум. Специи в сувенирной лавке
16 из 16

Турецкие сладости — популярный сувенир. Самые вкусные чаще всего продают не в коробках, а в лавках на развес — пахлаву и лукум с разными начинками.

Еще туристы везут специи, кофе и текстиль: они здесь тоже отменные.

© РИА Новости / Мария Селиванова
 
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