Город на прекрасной горе. Гид по турецкому курорту Аланья
Гора Калонорос, похожая на птицу с длинным клювом, делит Аланью на две части. С одной стороны раскинулся пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы им засыпать и гальку на побережье, и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел произвести впечатление на царицу Клеопатру.
"В этом году в общетурецком рейтинге пляж Клеопатры занял второе место после побережья города Каш, что недалеко от Антальи", — рассказывает гид Виктория Тренихина. Главный пляж Аланьи отмечен "Голубым флагом" за чистоту и качество воды.
Гора Калонорос, похожая на птицу с длинным клювом, делит Аланью на две части. С одной стороны раскинулся пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы им засыпать и гальку на побережье, и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел произвести впечатление на царицу Клеопатру.
"В этом году в общетурецком рейтинге пляж Клеопатры занял второе место после побережья города Каш, что недалеко от Антальи", — рассказывает гид Виктория Тренихина. Главный пляж Аланьи отмечен "Голубым флагом" за чистоту и качество воды.
В высокий сезон пляж Клеопатры заполнен, звучит музыка, шумят кафе и бары. "Местные в этот период стремятся уехать подальше, туда, где мало народу", — говорит фотограф Анна Харитонова.
Самые красивые бухты расположены в районе Газипаша, примерно в 40 километрах от города, отмечает она. Там же — ближайший аэропорт, построенный в 2010-м, и плантации бананов. Аланья — родина этого фрукта в Турции.
В высокий сезон пляж Клеопатры заполнен, звучит музыка, шумят кафе и бары. "Местные в этот период стремятся уехать подальше, туда, где мало народу", — говорит фотограф Анна Харитонова.
Самые красивые бухты расположены в районе Газипаша, примерно в 40 километрах от города, отмечает она. Там же — ближайший аэропорт, построенный в 2010-м, и плантации бананов. Аланья — родина этого фрукта в Турции.
Город Аланья основали греческие колонисты во II веке до нашей эры. Они прозвали это место Калоноросом — "Прекрасной горой". Позже территория стала прибежищем пиратов и контрабандистов, торговавших рабами, а затем — владениями Византии.
Город Аланья основали греческие колонисты во II веке до нашей эры. Они прозвали это место Калоноросом — "Прекрасной горой". Позже территория стала прибежищем пиратов и контрабандистов, торговавших рабами, а затем — владениями Византии.
Крепость Аланьи, возведенная в XIII веке, расположена на скалистом полуострове на высоте 250 метров над уровнем моря. Ее окружает шестикилометровая стена с 14 башнями. На вершине — руины замка. Вокруг в XIX веке построили множество вилл.
Сейчас это Старый город — музей под открытым небом.
Крепость Аланьи, возведенная в XIII веке, расположена на скалистом полуострове на высоте 250 метров над уровнем моря. Ее окружает шестикилометровая стена с 14 башнями. На вершине — руины замка. Вокруг в XIX веке построили множество вилл.
Сейчас это Старый город — музей под открытым небом.
"Попасть в Старый город можно на фуникулере — это и вид транспорта, и туристический аттракцион", — говорит Виктория Тренихина.
Сесть в кабинку можно, например, у пляжа Клеопатры. В воздухе пассажиры преодолевают расстояние в 900 метров и поднимаются на высоту 250 метров.
Но можно пойти в крепость и пешком — на пути три смотровые площадки.
"Попасть в Старый город можно на фуникулере — это и вид транспорта, и туристический аттракцион", — говорит Виктория Тренихина.
Сесть в кабинку можно, например, у пляжа Клеопатры. В воздухе пассажиры преодолевают расстояние в 900 метров и поднимаются на высоту 250 метров.
Но можно пойти в крепость и пешком — на пути три смотровые площадки.
На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Многие кирпичи — еще старше, их использовали при постройке более древнего храма.
Сооружение могут посетить даже иноверцы. Правда, одежда должна быть закрытой, перед входом всем нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.
На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Многие кирпичи — еще старше, их использовали при постройке более древнего храма.
Сооружение могут посетить даже иноверцы. Правда, одежда должна быть закрытой, перед входом всем нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.
Дамлаташ — двухэтажная пещера под средневековой крепостью в центре Аланьи, рядом с пляжем Клеопатры. Ее открыли при строительстве порта.
Едут сюда не только рассмотреть сталактиты и сталагмиты необычных форм, но и подышать целебным воздухом: он ионизирован, насыщен двуокисью углерода при высокой влажности и температуре 23 градуса.
Это место считают полезным для астматиков. Там даже установлено время для лечебных посещений: с 08:00 до 10:00.
Дамлаташ — двухэтажная пещера под средневековой крепостью в центре Аланьи, рядом с пляжем Клеопатры. Ее открыли при строительстве порта.
Едут сюда не только рассмотреть сталактиты и сталагмиты необычных форм, но и подышать целебным воздухом: он ионизирован, насыщен двуокисью углерода при высокой влажности и температуре 23 градуса.
Это место считают полезным для астматиков. Там даже установлено время для лечебных посещений: с 08:00 до 10:00.
Красная башня (Kızıl Kule), построенная из кирпича восьмиугольником в XIII веке, защищала Аланью от нападений с моря и была изображена на гербе города. К ее вершине на уровень пятого этажа в 33 метрах от земли ведут 85 массивных ступеней.
Красная башня (Kızıl Kule), построенная из кирпича восьмиугольником в XIII веке, защищала Аланью от нападений с моря и была изображена на гербе города. К ее вершине на уровень пятого этажа в 33 метрах от земли ведут 85 массивных ступеней.
Поднимитесь на Красную башню и посмотрите на город и гавань сверху, советуют гиды. А потом спуститесь на первый этаж и посетите этнографический музей. Там мебель, посуда, ткацкие станки, ковры, лампы эпохи Османской империи.
Поднимитесь на Красную башню и посмотрите на город и гавань сверху, советуют гиды. А потом спуститесь на первый этаж и посетите этнографический музей. Там мебель, посуда, ткацкие станки, ковры, лампы эпохи Османской империи.
Рядом с Красной башней — судоверфь Терсане. В XIII и XIV веках здесь строили и хранили корабли, а сейчас в пяти доках расположен музей. Среди экспонатов — остов древнего судна, средневековые инструменты кораблестроителей, механизм для поднятия грузов, навигационные карты.
Вечерами башня и доки красиво подсвечиваются.
Рядом с Красной башней — судоверфь Терсане. В XIII и XIV веках здесь строили и хранили корабли, а сейчас в пяти доках расположен музей. Среди экспонатов — остов древнего судна, средневековые инструменты кораблестроителей, механизм для поднятия грузов, навигационные карты.
Вечерами башня и доки красиво подсвечиваются.
Еще одно направление, которое интересно и местным жителям, и туристам — река Дим-Чай, до нее от Аланьи 20 минут на автобусе.
"Там тысяча ресторанчиков на воде — на понтонах, — говорит Виктория Тренихина. — Вода холодная, всего семь градусов, в жару очень приятно".
Развлечений в этом месте хватает: можно купаться в бассейнах, а самые смелые плавают в реке, прыгнув в нее с берегов. "Еще там есть водные горки", — добавляет Анна Харитонова.
Еще одно направление, которое интересно и местным жителям, и туристам — река Дим-Чай, до нее от Аланьи 20 минут на автобусе.
"Там тысяча ресторанчиков на воде — на понтонах, — говорит Виктория Тренихина. — Вода холодная, всего семь градусов, в жару очень приятно".
Развлечений в этом месте хватает: можно купаться в бассейнах, а самые смелые плавают в реке, прыгнув в нее с берегов. "Еще там есть водные горки", — добавляет Анна Харитонова.
Над ущельем реки — пещера Дим, вторая по величине и одна из красивейших в Турции. "Ей около миллиона лет, — объясняет Виктория Тренихина. — Там можно увидеть необычные каменные фигуры, созданные сталактитами и сталагмитами". Они похожи на сосульки разного цвета и формы. Иногда напоминают замок, узор, зубы дракона или пирамиду.
В конце пещеры длиной 410 метров — небольшое озеро с бирюзовой водой.
Над ущельем реки — пещера Дим, вторая по величине и одна из красивейших в Турции. "Ей около миллиона лет, — объясняет Виктория Тренихина. — Там можно увидеть необычные каменные фигуры, созданные сталактитами и сталагмитами". Они похожи на сосульки разного цвета и формы. Иногда напоминают замок, узор, зубы дракона или пирамиду.
В конце пещеры длиной 410 метров — небольшое озеро с бирюзовой водой.
Традиционный турецкий дом — музей, расположенный в одном из зданий в Старом городе. Там собраны подлинные интерьеры прошлых веков. Ковры, камин, мебель, текстиль, посуда — здесь есть все.
Традиционный турецкий дом — музей, расположенный в одном из зданий в Старом городе. Там собраны подлинные интерьеры прошлых веков. Ковры, камин, мебель, текстиль, посуда — здесь есть все.
Археологический музей — это 14 залов, где выставлены предметы быта местных жителей. Можно рассмотреть монеты, оружие, утварь, одежду, скульптуры, вазы, украшения, фрагменты каменных надгробий.
Археологический музей — это 14 залов, где выставлены предметы быта местных жителей. Можно рассмотреть монеты, оружие, утварь, одежду, скульптуры, вазы, украшения, фрагменты каменных надгробий.
В приморской Аланье нужно пробовать рыбу и морепродукты. В частности, хамсу и мидии с рисом, советуют гиды. Еще в Турции стоит заказать местный кебаб — принесут жаркое в горшочке — и донер в качестве перекуса.
В приморской Аланье нужно пробовать рыбу и морепродукты. В частности, хамсу и мидии с рисом, советуют гиды. Еще в Турции стоит заказать местный кебаб — принесут жаркое в горшочке — и донер в качестве перекуса.
Турецкие сладости — популярный сувенир. Самые вкусные чаще всего продают не в коробках, а в лавках на развес — пахлаву и лукум с разными начинками.
Еще туристы везут специи, кофе и текстиль: они здесь тоже отменные.
Турецкие сладости — популярный сувенир. Самые вкусные чаще всего продают не в коробках, а в лавках на развес — пахлаву и лукум с разными начинками.
Еще туристы везут специи, кофе и текстиль: они здесь тоже отменные.