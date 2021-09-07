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В КНР создали новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор
В КНР создали новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор - РИА Новости, 07.09.2021
В КНР создали новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор
Китайские исследователи разработали новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, что дает возможность в перспективе создать носимые беспроводные зарядные... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:38
2021-09-07T11:38
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технологии
китай
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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, что дает возможность в перспективе создать носимые беспроводные зарядные устройства, сообщили в шанхайском университете Фудань.Группа ученых под руководством профессора этого университета Пэн Хуэйшэна раскрыла закономерность изменения внутреннего сопротивления волокнообразного литий-ионного аккумулятора в зависимости от его длины и успешно решила проблемы стабильности активных материалов и электродных интерфейсов.Достижения китайских исследователей были опубликованы в научном журнале Nature. Как отметили исследователи, волокно длиной один метр способно эффективно заряжать смартфоны, мониторы сердечного ритма, смарт-браслеты и другие носимые гаджеты. При этом после примерно 500 циклов заряда-разряда ёмкость нового волокнообразного литий-ионного аккумулятора снижается до 90,5% от первоначальной, а после сгибания 100 тысяч раз -- до 80%.Работа Пэн Хуэйшэна и его коллег заполнила исследовательский пробел в разработке волокнообразных литий-ионных аккумуляторов. Размер имеющихся аналогов измеряется лишь сантиметрами.На основе новых теоретических открытий китайские ученые создали высокоэффективную аккумуляторную ткань большой площади. Ее интеграция с передатчиком беспроводной зарядки позволит обеспечить безопасную и стабильную беспроводную зарядку смартфонов, отметил профессор.
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технологии, китай
11:38 07.09.2021
 

В КНР создали новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор

© Фото : университет ФуданьНовый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, разработанный в шанхайском университете Фудань
Новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, разработанный в шанхайском университете Фудань - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : университет Фудань
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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, что дает возможность в перспективе создать носимые беспроводные зарядные устройства, сообщили в шанхайском университете Фудань.
Группа ученых под руководством профессора этого университета Пэн Хуэйшэна раскрыла закономерность изменения внутреннего сопротивления волокнообразного литий-ионного аккумулятора в зависимости от его длины и успешно решила проблемы стабильности активных материалов и электродных интерфейсов.
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Достижения китайских исследователей были опубликованы в научном журнале Nature. Как отметили исследователи, волокно длиной один метр способно эффективно заряжать смартфоны, мониторы сердечного ритма, смарт-браслеты и другие носимые гаджеты. При этом после примерно 500 циклов заряда-разряда ёмкость нового волокнообразного литий-ионного аккумулятора снижается до 90,5% от первоначальной, а после сгибания 100 тысяч раз -- до 80%.
Работа Пэн Хуэйшэна и его коллег заполнила исследовательский пробел в разработке волокнообразных литий-ионных аккумуляторов. Размер имеющихся аналогов измеряется лишь сантиметрами.
На основе новых теоретических открытий китайские ученые создали высокоэффективную аккумуляторную ткань большой площади. Ее интеграция с передатчиком беспроводной зарядки позволит обеспечить безопасную и стабильную беспроводную зарядку смартфонов, отметил профессор.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииКитай
 
 
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