https://ria.ru/20210907/afganistan-1749075705.html
Очевидец сообщил о гибели участников протестов против талибов в Герате
Очевидец сообщил о гибели участников протестов против талибов в Герате - РИА Новости, 07.09.2021
Очевидец сообщил о гибели участников протестов против талибов в Герате
Два человека погибли, восемь получили огнестрельные ранения в ходе протестов в афганском городе Герат, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медика. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:30
2021-09-07T19:30
2021-09-07T19:56
в мире
герат (провинция)
захват власти в афганистане талибами
афганистан
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека погибли, восемь получили огнестрельные ранения в ходе протестов в афганском городе Герат, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медика.Врач, имя которого агентство не сообщает, заявил, что тела были доставлены в центральную больницу города с места, где шли протесты."У них у всех пулевые ранения", - приводит агентство слова врача.Ранее сообщалось, что жительницы Афганистана во вторник вышли на антипакистанскую акцию протеста в городе Герат. Афганцы также вышли на акцию протеста в Кабуле после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ). Манифестация стартовала к северу от Кабула и продолжилась у пакистанского посольства.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749020688.html
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html
герат (провинция)
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в мире, герат (провинция), афганистан
19:30 07.09.2021 (обновлено: 19:56 07.09.2021)
Очевидец сообщил о гибели участников протестов против талибов в Герате
Очевидец: два человека погибли после стрельбы талибов по участникам протестов в Герате