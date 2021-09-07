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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749054267.html
Россия получила приглашение от талибов на церемонию оглашения правительства
Россия получила приглашение от талибов на церемонию оглашения правительства - РИА Новости, 07.09.2021
Россия получила приглашение от талибов на церемонию оглашения правительства
Россия получила приглашение принять участие в мероприятии по случаю объявления нового состава правительства Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:10
2021-09-07T17:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия получила приглашение принять участие в мероприятии по случаю объявления нового состава правительства Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Приглашение получили", - сказал Кабулов.Отвечая на вопрос, планируют ли официальные лица РФ принять участие в церемонии, Кабулов ответил: "У нас там посол и ехать никому не надо".Накануне движение "Талибан"* направило приглашение Турции, Китаю, России, Ирану, Пакистану и Катару на мероприятие по случаю объявления состава правительства, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.Во вторник представитель талибов заявил, что состав правительства Афганистана будет объявлен сегодня на пресс-конференции.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, афганистан, россия
17:10 07.09.2021 (обновлено: 17:49 07.09.2021)
 
Россия получила приглашение от талибов на церемонию оглашения правительства

Россия получила приглашение от талибов на церемонию объявления нового правительства

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия получила приглашение принять участие в мероприятии по случаю объявления нового состава правительства Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Приглашение получили", - сказал Кабулов.
Отвечая на вопрос, планируют ли официальные лица РФ принять участие в церемонии, Кабулов ответил: "У нас там посол и ехать никому не надо".
Накануне движение "Талибан"* направило приглашение Турции, Китаю, России, Ирану, Пакистану и Катару на мероприятие по случаю объявления состава правительства, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.
Во вторник представитель талибов заявил, что состав правительства Афганистана будет объявлен сегодня на пресс-конференции.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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