https://ria.ru/20210907/afganistan-1749052323.html

Талибы не разрешат выезжать за границу до формирования нового правительства

Талибы не разрешат выезжать за границу до формирования нового правительства - РИА Новости, 07.09.2021

Талибы не разрешат выезжать за границу до формирования нового правительства

Афганское движение "Талибан"* не разрешит людям выезжать за границу до формирования нового кабмина и полной готовности аэропорта Кабула, сообщает агентство... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:58

2021-09-07T16:58

2021-09-07T17:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747327953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bbef4b9bcfe41827c31011ee1b46fa7.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* не разрешит людям выезжать за границу до формирования нового кабмина и полной готовности аэропорта Кабула, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида."Исламский эмират Афганистана (самоназвание политической системы талибов – ред.) заявил, что людям не разрешат путешествовать за границу до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, а аэропорт имени Хамида Карзая не будет полностью подготовлен", - говорится в сообщении агентства.По словам Муджахида, людям придется подождать, пока министерства внутренних и иностранных дел не приступят к работе. Лица, обладающие всеми необходимыми действительными документами, также пока не могут путешествовать, отмечает агентство.Авиакомпания Ariana Afghan после захвата власти талибами уже успешно выполнила два внутренних рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле в город Мазари-Шариф и провинцию Герат.Месяц назад талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749000981.html

https://ria.ru/20210906/lavrov-1748880036.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан