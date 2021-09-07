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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749052323.html
Талибы не разрешат выезжать за границу до формирования нового правительства
Талибы не разрешат выезжать за границу до формирования нового правительства - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы не разрешат выезжать за границу до формирования нового правительства
Афганское движение "Талибан"* не разрешит людям выезжать за границу до формирования нового кабмина и полной готовности аэропорта Кабула, сообщает агентство... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:58
2021-09-07T17:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* не разрешит людям выезжать за границу до формирования нового кабмина и полной готовности аэропорта Кабула, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида."Исламский эмират Афганистана (самоназвание политической системы талибов – ред.) заявил, что людям не разрешат путешествовать за границу до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, а аэропорт имени Хамида Карзая не будет полностью подготовлен", - говорится в сообщении агентства.По словам Муджахида, людям придется подождать, пока министерства внутренних и иностранных дел не приступят к работе. Лица, обладающие всеми необходимыми действительными документами, также пока не могут путешествовать, отмечает агентство.Авиакомпания Ariana Afghan после захвата власти талибами уже успешно выполнила два внутренних рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле в город Мазари-Шариф и провинцию Герат.Месяц назад талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749000981.html
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в мире, кабул (город), афганистан
16:58 07.09.2021 (обновлено: 17:11 07.09.2021)
 
Талибы не разрешат выезжать за границу до формирования нового правительства

Талибы не разрешат гражданам выезжать за границу до формирования нового правительства

© Фото : U.S. Marine Corps / 1stLt. Mark AndriesАфганская семья во время эвакуации в аэропорту Кабула
Афганская семья во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / 1stLt. Mark Andries
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* не разрешит людям выезжать за границу до формирования нового кабмина и полной готовности аэропорта Кабула, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.
"Исламский эмират Афганистана (самоназвание политической системы талибов – ред.) заявил, что людям не разрешат путешествовать за границу до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, а аэропорт имени Хамида Карзая не будет полностью подготовлен", - говорится в сообщении агентства.
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 12:52Захват власти в Афганистане талибами
В Кремле ответили на вопрос о признании правительства талибов
По словам Муджахида, людям придется подождать, пока министерства внутренних и иностранных дел не приступят к работе. Лица, обладающие всеми необходимыми действительными документами, также пока не могут путешествовать, отмечает агентство.
Авиакомпания Ariana Afghan после захвата власти талибами уже успешно выполнила два внутренних рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле в город Мазари-Шариф и провинцию Герат.
Месяц назад талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 15:14Захват власти в Афганистане талибами
Лавров рассказал, от чего зависит признание правительства талибов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)Афганистан
 
 
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