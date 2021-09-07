16:58 07.09.2021 (обновлено: 17:11 07.09.2021)
Талибы не разрешат выезжать за границу до формирования нового правительства
Талибы не разрешат гражданам выезжать за границу до формирования нового правительства
© Фото : U.S. Marine Corps / 1stLt. Mark AndriesАфганская семья во время эвакуации в аэропорту Кабула
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* не разрешит людям выезжать за границу до формирования нового кабмина и полной готовности аэропорта Кабула, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.
"Исламский эмират Афганистана (самоназвание политической системы талибов – ред.) заявил, что людям не разрешат путешествовать за границу до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, а аэропорт имени Хамида Карзая не будет полностью подготовлен", - говорится в сообщении агентства.
По словам Муджахида, людям придется подождать, пока министерства внутренних и иностранных дел не приступят к работе. Лица, обладающие всеми необходимыми действительными документами, также пока не могут путешествовать, отмечает агентство.
Авиакомпания Ariana Afghan после захвата власти талибами уже успешно выполнила два внутренних рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле в город Мазари-Шариф и провинцию Герат.
Месяц назад талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.
*Террористическая организация, запрещенная в России