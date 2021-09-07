https://ria.ru/20210907/afganistan-1749000981.html

В Кремле ответили на вопрос о признании правительства талибов

В Кремле ответили на вопрос о признании правительства талибов - РИА Новости, 07.09.2021

В Кремле ответили на вопрос о признании правительства талибов

Россия пока не принимала никаких решений о признании талибов, надо понять, насколько их обещания будут коррелироваться с действиями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:52

2021-09-07T12:52

2021-09-07T13:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия пока не принимала никаких решений о признании талибов, надо понять, насколько их обещания будут коррелироваться с действиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне движение "Талибан"* направило приглашение Турции, Китаю, России, Ирану, Пакистану и Катару на мероприятие по случаю объявления состава правительства, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении. Представитель талибов Ахмадулла Муттаки 6 сентября заявил, что подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена."Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит, а главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин воспринял приглашение талибов принять участие в церемонии объявления нового состава правительства Афганистана.По его словам, важно понять, что это будет за система руководства и в системном плане, и в персональном.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210907/afganistan-1748984948.html

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в мире, талибан, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, россия