12:52 07.09.2021 (обновлено: 13:08 07.09.2021)
В Кремле ответили на вопрос о признании правительства талибов
Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов
© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Kathy Gannon
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия пока не принимала никаких решений о признании талибов, надо понять, насколько их обещания будут коррелироваться с действиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне движение "Талибан"* направило приглашение Турции, Китаю, России, Ирану, Пакистану и Катару на мероприятие по случаю объявления состава правительства, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении. Представитель талибов Ахмадулла Муттаки 6 сентября заявил, что подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена.
"Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит, а главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин воспринял приглашение талибов принять участие в церемонии объявления нового состава правительства Афганистана.
По его словам, важно понять, что это будет за система руководства и в системном плане, и в персональном.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России