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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/afganistan-1748998270.html
США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана
США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана - РИА Новости, 07.09.2021
США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана
США рассчитывают организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, связывались для этого с представителями движения "Талибан"* (признано террористическим и... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:42
2021-09-07T12:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
энтони блинкен
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ДОХА, 7 сен - РИА Новости. США рассчитывают организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, связывались для этого с представителями движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) и получили от них разрешение на свободу передвижения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Как отметил госсекретарь, в настоящее время в Афганистане остаются порядка 100 человек, имеющих американское гражданство, но американцы не задействованы ни в какой деятельности в стране.По его словам, несколько американских семей смогли выехать в последние дни через сухопутную границу. Он призвал талибов обеспечить выезд из страны всех желающих.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210831/bayden-1748082662.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен
12:42 07.09.2021
 
США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана

Госсекретарь Блинкен: США рассчитывают организовать новые вывозные рейсы из Афганистана

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* у въезда в аэропорт Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* у въезда в аэропорт Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Stringer
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ДОХА, 7 сен - РИА Новости. США рассчитывают организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, связывались для этого с представителями движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) и получили от них разрешение на свободу передвижения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Рассчитываем организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, недавно координировались по этому поводу с "Талибаном"* для разрешения на свободу передвижения... Они сказали, что разрешат свободное передвижение", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
Как отметил госсекретарь, в настоящее время в Афганистане остаются порядка 100 человек, имеющих американское гражданство, но американцы не задействованы ни в какой деятельности в стране.
По его словам, несколько американских семей смогли выехать в последние дни через сухопутную границу. Он призвал талибов обеспечить выезд из страны всех желающих.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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