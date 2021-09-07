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США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана
США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана - РИА Новости, 07.09.2021
США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана
США рассчитывают организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, связывались для этого с представителями движения "Талибан"* (признано террористическим и... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:42
2021-09-07T12:42
2021-09-07T12:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
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афганистан
энтони блинкен
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ДОХА, 7 сен - РИА Новости. США рассчитывают организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, связывались для этого с представителями движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) и получили от них разрешение на свободу передвижения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Как отметил госсекретарь, в настоящее время в Афганистане остаются порядка 100 человек, имеющих американское гражданство, но американцы не задействованы ни в какой деятельности в стране.По его словам, несколько американских семей смогли выехать в последние дни через сухопутную границу. Он призвал талибов обеспечить выезд из страны всех желающих.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен
США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана
Госсекретарь Блинкен: США рассчитывают организовать новые вывозные рейсы из Афганистана