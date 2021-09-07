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Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за США
Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за США - РИА Новости, 07.09.2021
Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за США
Афганистан ожидает новая "террористическая война", которую могут спровоцировать США, не желая отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T02:04
2021-09-07T02:04
в мире
сша
талибан
китай
афганистан
россия
юрий жданов
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Афганистан ожидает новая "террористическая война", которую могут спровоцировать США, не желая отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, эксперты оценивают, что в Афганистане имеются в наличии запасы каменного угля и драгоценных металлов, марганцевых руд, а также значительные залежи лития.Месяц назад боевики "Талибана"* активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, китай, афганистан, россия, юрий жданов
02:04 07.09.2021
 
Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за США

Эксперт Жданов: Афганистан ожидает новая "террористическая война" из-за США

© AP Photo / Jalaluddin SekandarВойна в Афганистане
Война в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Афганистан ожидает новая "террористическая война", которую могут спровоцировать США, не желая отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Я боюсь, что Афганистан ожидает новая террористическая война, потому что американцы не отдадут просто так богатые недра этой страны своему стратегическому сопернику - Китаю. Известно, что США давно уже имеют возможность и механизмы переброски из страны в страну различных террористических армий исламистов. Боюсь, что такая террористическая война на территории Афганистана затронет также интересы России", - сказал Жданов.
По его словам, эксперты оценивают, что в Афганистане имеются в наличии запасы каменного угля и драгоценных металлов, марганцевых руд, а также значительные залежи лития.
Месяц назад боевики "Талибана"* активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
00:11
Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана
 
В миреСШАТалибанКитайАфганистанРоссияЮрий Жданов
 
 
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