https://ria.ru/20210907/afganistan-1748950743.html

Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за США

Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за США - РИА Новости, 07.09.2021

Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за США

Афганистан ожидает новая "террористическая война", которую могут спровоцировать США, не желая отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T02:04

2021-09-07T02:04

2021-09-07T02:04

в мире

сша

талибан

китай

афганистан

россия

юрий жданов

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Афганистан ожидает новая "террористическая война", которую могут спровоцировать США, не желая отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, эксперты оценивают, что в Афганистане имеются в наличии запасы каменного угля и драгоценных металлов, марганцевых руд, а также значительные залежи лития.Месяц назад боевики "Талибана"* активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/afganistan-1748947629.html

сша

китай

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, китай, афганистан, россия, юрий жданов