Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за США
Эксперт Жданов: Афганистан ожидает новая "террористическая война" из-за США
© AP Photo / Jalaluddin SekandarВойна в Афганистане
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Афганистан ожидает новая "террористическая война", которую могут спровоцировать США, не желая отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Я боюсь, что Афганистан ожидает новая террористическая война, потому что американцы не отдадут просто так богатые недра этой страны своему стратегическому сопернику - Китаю. Известно, что США давно уже имеют возможность и механизмы переброски из страны в страну различных террористических армий исламистов. Боюсь, что такая террористическая война на территории Афганистана затронет также интересы России", - сказал Жданов.
По его словам, эксперты оценивают, что в Афганистане имеются в наличии запасы каменного угля и драгоценных металлов, марганцевых руд, а также значительные залежи лития.
Месяц назад боевики "Талибана"* активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.