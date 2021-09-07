Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/afganistan-1748947629.html
Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана
Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана
Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена, сообщил в Twitter представитель движения "Талибан"* Ахмадулла Муттаки. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:11
2021-09-07T00:26
в мире
сша
талибан
афганистан
ахмад масуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670343_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_d79155a349af4c934a27b78b586f1dcb.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена, сообщил в Twitter представитель движения "Талибан"* Ахмадулла Муттаки.Ранее другой представитель радикального движения Забиулла Муджахид заявил, что процесс принятия решения по поводу исполнительной власти в стране завершен, остались технические моменты.По словам представителя талибов, о правительстве объявят в ближайшее время.В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.В понедельник, "Талибан"* заявил, что Панджшер последний из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. Кроме того, радикальное движение второй раз за три недели заявило об окончании войны. При этом силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-09-07T00:11
true
PT1M20S
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
2021-09-07T00:11
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670343_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_cb93cc3cc6817f25f82a31c8d438df0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, ахмад масуд
00:11 07.09.2021 (обновлено: 00:26 07.09.2021)
 
Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана

Представитель талибов: подготовка к провозглашению правительства Афганистана завершена

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена, сообщил в Twitter представитель движения "Талибан"* Ахмадулла Муттаки.
Ранее другой представитель радикального движения Забиулла Муджахид заявил, что процесс принятия решения по поводу исполнительной власти в стране завершен, остались технические моменты.

"Подготовка к провозглашению исламского правительства завершилась", — написал Муттаки.

По словам представителя талибов, о правительстве объявят в ближайшее время.
В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.
В понедельник, "Талибан"* заявил, что Панджшер последний из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. Кроме того, радикальное движение второй раз за три недели заявило об окончании войны. При этом силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСШАТалибанАфганистанАхмад Масуд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
13:26"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
13:24Россия заняла седьмое место по численности евреев
13:21Юрист рассказал, какой срок грозит предполагаемому убийце детей в Кузбассе
Лента новостейМолния