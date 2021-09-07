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Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана
Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана
Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена, сообщил в Twitter представитель движения "Талибан"* Ахмадулла Муттаки. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:11
2021-09-07T00:11
2021-09-07T00:26
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена, сообщил в Twitter представитель движения "Талибан"* Ахмадулла Муттаки.Ранее другой представитель радикального движения Забиулла Муджахид заявил, что процесс принятия решения по поводу исполнительной власти в стране завершен, остались технические моменты.По словам представителя талибов, о правительстве объявят в ближайшее время.В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.В понедельник, "Талибан"* заявил, что Панджшер последний из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. Кроме того, радикальное движение второй раз за три недели заявило об окончании войны. При этом силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-09-07T00:11
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились
моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
2021-09-07T00:11
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в мире, сша, талибан, афганистан, ахмад масуд
00:11 07.09.2021 (обновлено: 00:26 07.09.2021)
Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана
Представитель талибов: подготовка к провозглашению правительства Афганистана завершена