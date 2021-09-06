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МВД разработало законопроект о блокировке сайтов за "рецепты" взрывчатки
МВД разработало законопроект о блокировке сайтов за "рецепты" взрывчатки - РИА Новости, 06.09.2021
МВД разработало законопроект о блокировке сайтов за "рецепты" взрывчатки
МВД РФ разработало законопроект, разрешающий правоохранителям блокировать сайты за "рецепты" взрывчатки и изготовления оружия, текст опубликован на федеральном... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:06
2021-09-06T18:24
россия
общество
интернет
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ разработало законопроект, разрешающий правоохранителям блокировать сайты за "рецепты" взрывчатки и изготовления оружия, текст опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проектом постановления предлагается наделить МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации ... в информационную систему "Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", ... содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Уточняется, что под "соответствующими видами информации" понимаются размещенные в интернете данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.В пояснительной записке говорится, что критерии оценки материалов для возможной блокировки будут разработаны в рамках межведомственного приказа, реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов.
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россия, общество, интернет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:06 06.09.2021 (обновлено: 18:24 06.09.2021)
 
МВД разработало законопроект о блокировке сайтов за "рецепты" взрывчатки

МВД разработало проект о блокировке сайтов за "рецепты" взрывчатки и изготовления оружия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ разработало законопроект, разрешающий правоохранителям блокировать сайты за "рецепты" взрывчатки и изготовления оружия, текст опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предлагается наделить МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации ... в информационную систему "Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", ... содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что под "соответствующими видами информации" понимаются размещенные в интернете данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.
В пояснительной записке говорится, что критерии оценки материалов для возможной блокировки будут разработаны в рамках межведомственного приказа, реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов.
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РоссияОбществоИнтернетФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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