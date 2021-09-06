https://ria.ru/20210906/zakonoproekt-1748917468.html

МВД разработало законопроект о блокировке сайтов за "рецепты" взрывчатки

МВД разработало законопроект о блокировке сайтов за "рецепты" взрывчатки - РИА Новости, 06.09.2021

МВД разработало законопроект о блокировке сайтов за "рецепты" взрывчатки

МВД РФ разработало законопроект, разрешающий правоохранителям блокировать сайты за "рецепты" взрывчатки и изготовления оружия, текст опубликован на федеральном... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:06

2021-09-06T18:06

2021-09-06T18:24

россия

общество

интернет

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ разработало законопроект, разрешающий правоохранителям блокировать сайты за "рецепты" взрывчатки и изготовления оружия, текст опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проектом постановления предлагается наделить МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации ... в информационную систему "Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", ... содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Уточняется, что под "соответствующими видами информации" понимаются размещенные в интернете данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.В пояснительной записке говорится, что критерии оценки материалов для возможной блокировки будут разработаны в рамках межведомственного приказа, реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов.

https://ria.ru/20210906/dostup-1748896237.html

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2021

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россия, общество, интернет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)