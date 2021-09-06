https://ria.ru/20210906/zakharova-1748942896.html

Захарова обвинила западные страны в кампании по дискредитации выборов

Захарова обвинила западные страны в кампании по дискредитации выборов - РИА Новости, 06.09.2021

Захарова обвинила западные страны в кампании по дискредитации выборов

Накануне выборов в Госдуму РФ от стран Запада можно ждать "мероприятий", приуроченных к этим выборам, в том числе с государственной поддержкой, заявила... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T22:43

2021-09-06T22:43

2021-09-06T23:04

политика

сша

выборы в государственную думу

мария захарова

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Накануне выборов в Госдуму РФ от стран Запада можно ждать "мероприятий", приуроченных к этим выборам, в том числе с государственной поддержкой, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее Захарова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Алексея Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ."Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас в том числе и с государственной поддержкой очевидно проходят и будут проходить в целом ряде западных государств. И будут они приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям западных столиц к нашей стране, а непосредственно к выборам в законодательное собрание РФ. То мы будем рассказывать вам много всего интересного (об этом)", - заявила Захарова в эфире "Россия 1".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210825/vmeshatelstvo-1747151674.html

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политика, сша, выборы в государственную думу, мария захарова, россия