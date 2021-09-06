https://ria.ru/20210906/zakharova-1748941736.html

Захарова рассказала, как западные посольства "вербуют" россиян

Захарова рассказала, как западные посольства "вербуют" россиян - РИА Новости, 07.09.2021

Захарова рассказала, как западные посольства "вербуют" россиян

Российские граждане, устраивавшиеся на работу в иностранные посольства, подвергались "плавной вербовке", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-06T22:23

2021-09-06T22:23

2021-09-07T02:30

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мария захарова

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские граждане, устраивавшиеся на работу в иностранные посольства, подвергались "плавной вербовке", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".На минувшей неделе она в своем Telegram-канале со ссылкой на расследование "Комитета защиты национальных интересов" написала, что проекты Алексея Навального получали существенную финансовую поддержку от граждан России, работавших в дипмиссиях других стран.В понедельник Захарова пояснила, что на Западе существуют целые программы по "мягкой вербовке".Она подчеркнула, что россияне, ставшие сотрудниками западных посольств, начинали работать на правительства этих стран."Они "А" — работали, это же работа на посольство, это не вопрос посещения каких-то торжественных приемов, (выполнение) каких-то незначительных поручений, это серьезная работа, за которую платили немаленькие деньги. "Б" — о чем мы говорили: по целому ряду направлений в целом ряде посольств работа в качестве нанятого персонала напрямую увязывалась с получением либо вида на жительство, либо гражданства", — заключила Захарова.В начале августа Минюст по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций. В сентябре ФБК* официально ликвидировали по решению суда.В мае Москва потребовала от Вашингтона прекратить прием граждан России и третьих стран на работу в посольство и консульства США. Это стало ответом на американские санкции, введенные в апреле.Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США были вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на месте, и десятки людей, которые работали по контракту в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.* Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентом

https://ria.ru/20210904/zakharova-1748726108.html

https://ria.ru/20210906/finansirovanie-1748876168.html

https://ria.ru/20210825/vizy-1747253249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, испания, сша, германия, мария захарова, россия