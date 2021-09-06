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Захарова рассказала, как западные посольства "вербуют" россиян
Захарова рассказала, как западные посольства "вербуют" россиян - РИА Новости, 07.09.2021
Захарова рассказала, как западные посольства "вербуют" россиян
Российские граждане, устраивавшиеся на работу в иностранные посольства, подвергались "плавной вербовке", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-06T22:23
2021-09-07T02:30
общество
испания
сша
германия
мария захарова
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские граждане, устраивавшиеся на работу в иностранные посольства, подвергались "плавной вербовке", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".На минувшей неделе она в своем Telegram-канале со ссылкой на расследование "Комитета защиты национальных интересов" написала, что проекты Алексея Навального получали существенную финансовую поддержку от граждан России, работавших в дипмиссиях других стран.В понедельник Захарова пояснила, что на Западе существуют целые программы по "мягкой вербовке".Она подчеркнула, что россияне, ставшие сотрудниками западных посольств, начинали работать на правительства этих стран."Они "А" — работали, это же работа на посольство, это не вопрос посещения каких-то торжественных приемов, (выполнение) каких-то незначительных поручений, это серьезная работа, за которую платили немаленькие деньги. "Б" — о чем мы говорили: по целому ряду направлений в целом ряде посольств работа в качестве нанятого персонала напрямую увязывалась с получением либо вида на жительство, либо гражданства", — заключила Захарова.В начале августа Минюст по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций. В сентябре ФБК* официально ликвидировали по решению суда.В мае Москва потребовала от Вашингтона прекратить прием граждан России и третьих стран на работу в посольство и консульства США. Это стало ответом на американские санкции, введенные в апреле.Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США были вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на месте, и десятки людей, которые работали по контракту в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.* Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентом
https://ria.ru/20210904/zakharova-1748726108.html
https://ria.ru/20210906/finansirovanie-1748876168.html
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общество, испания, сша, германия, мария захарова, россия
22:23 06.09.2021 (обновлено: 02:30 07.09.2021)
 
Захарова рассказала, как западные посольства "вербуют" россиян

Захарова: работавших на западные посольства россиян при найме подвергали "вербовке"

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские граждане, устраивавшиеся на работу в иностранные посольства, подвергались "плавной вербовке", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
На минувшей неделе она в своем Telegram-канале со ссылкой на расследование "Комитета защиты национальных интересов" написала, что проекты Алексея Навального получали существенную финансовую поддержку от граждан России, работавших в дипмиссиях других стран.
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В понедельник Захарова пояснила, что на Западе существуют целые программы по "мягкой вербовке".
"Дело в том, что при приеме на работу, например, в американское посольство, это часто увязывается, я имею в виду сам факт найма на работу, с получением гражданства и вида на жительство. Там существует целая программа. Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу", — сообщила представитель МИД.
Она подчеркнула, что россияне, ставшие сотрудниками западных посольств, начинали работать на правительства этих стран.
"Они "А" — работали, это же работа на посольство, это не вопрос посещения каких-то торжественных приемов, (выполнение) каких-то незначительных поручений, это серьезная работа, за которую платили немаленькие деньги. "Б" — о чем мы говорили: по целому ряду направлений в целом ряде посольств работа в качестве нанятого персонала напрямую увязывалась с получением либо вида на жительство, либо гражданства", — заключила Захарова.
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В мае Москва потребовала от Вашингтона прекратить прием граждан России и третьих стран на работу в посольство и консульства США. Это стало ответом на американские санкции, введенные в апреле.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США были вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на месте, и десятки людей, которые работали по контракту в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
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