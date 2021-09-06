https://ria.ru/20210906/yaroslavl-1748938678.html
СК задержал мужчину, истязавшего своих детей
СК задержал мужчину, истязавшего своих детей - РИА Новости, 06.09.2021
СК задержал мужчину, истязавшего своих детей
Жителя Ярославля будут судить за систематическое избиение троих сыновей якобы в воспитательных целях, у двоих мальчиков в результате действий отца навсегда... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T21:28
2021-09-06T21:28
2021-09-06T21:28
происшествия
ярославль
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Жителя Ярославля будут судить за систематическое избиение троих сыновей якобы в воспитательных целях, у двоих мальчиков в результате действий отца навсегда изуродованы лица, сообщает СУ СК России по региону."По версии следствия, 49-летний обвиняемый… имея извращенное понятие о методах и целях воспитания, желая полностью подчинить себе волю несовершеннолетних сыновей - 2009, 2011 и 2013 годов рождения - и принудить беспрекословно исполнять его требования, систематически, руками, ногами, а также иными бытовыми предметами наносил им побои", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что двоим из детей был причинен тяжкий вред здоровью, "выразившийся в неизгладимом обезображивании лица".Мужчину будут судить за истязание детей и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210727/istyazanie-1743107375.html
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происшествия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК задержал мужчину, истязавшего своих детей
СК в Ярославле задержал мужчину, истязавшего своих детей
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сен - РИА Новости.
Жителя Ярославля
будут судить за систематическое избиение троих сыновей якобы в воспитательных целях, у двоих мальчиков в результате действий отца навсегда изуродованы лица, сообщает
СУ СК России по региону.
"По версии следствия, 49-летний обвиняемый… имея извращенное понятие о методах и целях воспитания, желая полностью подчинить себе волю несовершеннолетних сыновей - 2009, 2011 и 2013 годов рождения - и принудить беспрекословно исполнять его требования, систематически, руками, ногами, а также иными бытовыми предметами наносил им побои", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что двоим из детей был причинен тяжкий вред здоровью, "выразившийся в неизгладимом обезображивании лица".
Мужчину будут судить за истязание детей и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.