https://ria.ru/20210906/yaponiya-1748865950.html

Эксперт рассказал, как японцы планировали убивать руководство СССР

Эксперт рассказал, как японцы планировали убивать руководство СССР - РИА Новости, 06.09.2021

Эксперт рассказал, как японцы планировали убивать руководство СССР

Японские военные в годы Второй мировой войны планировали для убийства представителей политического руководства СССР и высших командиров Красной армии применять... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:05

2021-09-06T14:05

2021-09-06T14:05

общество

ссср

япония

хабаровск

дальний восток

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Японские военные в годы Второй мировой войны планировали для убийства представителей политического руководства СССР и высших командиров Красной армии применять сильнейший яд тетродотоксин, после которого человек выглядел бы умершим естественным путем, рассказал военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.Тетродотоксин - нервно-паралитический яд, содержащийся в рыбе фугу, счищающейся в Японии деликатесом. В пищу употребляется только безопасным образом подготовленная рыба. Тетродотоксин блокирует передачу электрических импульсов между нервными клетками. Он приблизительно в 500 – 1000 раз более сильный яд, чем цианистый калий.Выступая на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", Супотницкий рассказал, какие методы убийств, а том числе с помощью биологических токсинов, разрабатывались в отряде №731 Квантунской армии."Для индивидуальных убийств командиров Красной армии высшего ранга, представителей политического руководства в отряде нарабатывался смертельный нервно-паралитический яд тетродотоксин", - сказал он.По словам специалиста, в то время нельзя было определить его наличие в организме."Человек, отравленный таким ядом, выглядел, как умерший от естественных причин", - отметил эксперт. "Разрабатывались и технические средства применения тетродотоксина", - добавил он.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.

https://ria.ru/20210808/fsb-1744902140.html

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html

ссср

япония

хабаровск

дальний восток

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общество, ссср, япония, хабаровск, дальний восток, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"