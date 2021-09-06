Эксперт рассказал, как японцы планировали убивать руководство СССР
Ученый Супотницкий: японцы хотели убивать руководство СССР с помощью "деликатесного" яда
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Японские военные в годы Второй мировой войны планировали для убийства представителей политического руководства СССР и высших командиров Красной армии применять сильнейший яд тетродотоксин, после которого человек выглядел бы умершим естественным путем, рассказал военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.
Тетродотоксин - нервно-паралитический яд, содержащийся в рыбе фугу, счищающейся в Японии деликатесом. В пищу употребляется только безопасным образом подготовленная рыба. Тетродотоксин блокирует передачу электрических импульсов между нервными клетками. Он приблизительно в 500 – 1000 раз более сильный яд, чем цианистый калий.
Выступая на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", Супотницкий рассказал, какие методы убийств, а том числе с помощью биологических токсинов, разрабатывались в отряде №731 Квантунской армии.
"Для индивидуальных убийств командиров Красной армии высшего ранга, представителей политического руководства в отряде нарабатывался смертельный нервно-паралитический яд тетродотоксин", - сказал он.
По словам специалиста, в то время нельзя было определить его наличие в организме.
"Человек, отравленный таким ядом, выглядел, как умерший от естественных причин", - отметил эксперт. "Разрабатывались и технические средства применения тетродотоксина", - добавил он.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.