https://ria.ru/20210906/yaponiya-1748829232.html

СК рассказал, как японские военные преступники избежали наказания

СК рассказал, как японские военные преступники избежали наказания - РИА Новости, 06.09.2021

СК рассказал, как японские военные преступники избежали наказания

Большинство сотрудников японских бактериологических отрядов, совершавших зверства над мирным населением во время Второй мировой войны, избежали ответственности, РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:05

2021-09-06T11:05

2021-09-06T15:15

в мире

сша

япония

александр федоров

следственный комитет россии (ск рф)

вторая мировая война (1939-1945)

фонд президентских грантов

без срока давности

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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Большинство сотрудников японских бактериологических отрядов, совершавших зверства над мирным населением во время Второй мировой войны, избежали ответственности, спрятавшись в США, рассказал зампредседателя СК Александр Федоров."Перед судом на Хабаровском процессе предстало всего 12 человек. Тогда как большинство совершивших указанные преступления, сотрудники бактериологических отрядов, в том числе 731-й и 100-й японской Квантунской армии — а всего таковых было свыше четырех тысяч, включая руководство, — получили в США защиту от преследования", — заявил он на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы".Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского, скрыл преступления против человечества. И только Хабаровский процесс 25-30 декабря 1949-го поставил точку в этом вопросе. Во время разбирательства мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую удалось предотвратить благодаря наступлению советской армии.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Его проводят при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.

https://ria.ru/20210906/biooruzhie-1748827201.html

https://ria.ru/20210820/agenty-1746485522.html

сша

япония

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, япония, александр федоров, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), фонд президентских грантов, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"