11:05 06.09.2021 (обновлено: 15:15 06.09.2021)
СК рассказал, как японские военные преступники избежали наказания
СК: четырех тысячи сотрудников японских бактериологических отрядов получили защиту в США
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Большинство сотрудников японских бактериологических отрядов, совершавших зверства над мирным населением во время Второй мировой войны, избежали ответственности, спрятавшись в США, рассказал зампредседателя СК Александр Федоров.
"Перед судом на Хабаровском процессе предстало всего 12 человек. Тогда как большинство совершивших указанные преступления, сотрудники бактериологических отрядов, в том числе 731-й и 100-й японской Квантунской армии — а всего таковых было свыше четырех тысяч, включая руководство, — получили в США защиту от преследования", — заявил он на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы".
Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского, скрыл преступления против человечества. И только Хабаровский процесс 25-30 декабря 1949-го поставил точку в этом вопросе. Во время разбирательства мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую удалось предотвратить благодаря наступлению советской армии.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Его проводят при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.