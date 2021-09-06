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Минпросвещения: данные о военных преступлениях Токио нужно изучать в школе
Минпросвещения: данные о военных преступлениях Токио нужно изучать в школе - РИА Новости, 06.09.2021
Минпросвещения: данные о военных преступлениях Токио нужно изучать в школе
Данные о преступлениях японских военных, которые были совершены и планировались, должны войти в образовательные программы, заявил первый замминистра просвещения РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:32
2021-09-06T09:32
общество
образование - общество
япония
вторая мировая война (1939-1945)
александр бугаев
без срока давности
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Данные о преступлениях японских военных, которые были совершены и планировались, должны войти в образовательные программы, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев журналистам."Они должны быть доступны нашим детям, мы должны об этом рассказывать, говорить честно", - добавил он.Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит в Хабаровске 6-7 сентября. Он посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума.
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общество, образование - общество, япония, вторая мировая война (1939-1945), александр бугаев, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
09:32 06.09.2021
 
Минпросвещения: данные о военных преступлениях Токио нужно изучать в школе

Минпросвещения: данные о преступлениях японских военных должны войти в школьную программу

© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Данные о преступлениях японских военных, которые были совершены и планировались, должны войти в образовательные программы, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев журналистам.
"Мы должны помнить, чтобы знать. И вот те события, которые проходили в Хабаровске после завершения Второй мировой войны, Великой Отечественной военной войны, знания о преступлениях японской военщины, которые планировались и были совершены, безусловно, должны войти в образовательные программы", - сказал Бугаев.
"Они должны быть доступны нашим детям, мы должны об этом рассказывать, говорить честно", - добавил он.
Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.
Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит в Хабаровске 6-7 сентября. Он посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума.
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ОбществоОбразование - ОбществоЯпонияВторая мировая война (1939-1945)Александр БугаевБез срока давностиРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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