https://ria.ru/20210906/voyna-1748816061.html

Минпросвещения: данные о военных преступлениях Токио нужно изучать в школе

Минпросвещения: данные о военных преступлениях Токио нужно изучать в школе - РИА Новости, 06.09.2021

Минпросвещения: данные о военных преступлениях Токио нужно изучать в школе

Данные о преступлениях японских военных, которые были совершены и планировались, должны войти в образовательные программы, заявил первый замминистра просвещения РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:32

2021-09-06T09:32

2021-09-06T09:32

общество

образование - общество

япония

вторая мировая война (1939-1945)

александр бугаев

без срока давности

россия

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745882893_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_1a678d4ffd2849fe80e7a865f1393b77.jpg

ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Данные о преступлениях японских военных, которые были совершены и планировались, должны войти в образовательные программы, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев журналистам."Они должны быть доступны нашим детям, мы должны об этом рассказывать, говорить честно", - добавил он.Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит в Хабаровске 6-7 сентября. Он посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума.

https://ria.ru/20210825/sekret-1747129936.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, япония, вторая мировая война (1939-1945), александр бугаев, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"