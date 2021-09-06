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Партия "Новые люди" предложила единый федеральный оклад всем учителям
Партия "Новые люди" предложила единый федеральный оклад всем учителям - РИА Новости, 06.09.2021
Партия "Новые люди" предложила единый федеральный оклад всем учителям
Партия "Новые люди" намерена поднять тему единого федерального оклада для всех учителей в случае появления ее депутатов в новой Государственной Думе, заявил ее... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:22
2021-09-06T14:22
политика
госдума рф
россия
партия "новые люди"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" намерена поднять тему единого федерального оклада для всех учителей в случае появления ее депутатов в новой Государственной Думе, заявил ее кандидат в депутаты ГД Даниил Махницкий."Учителя и педагогические сотрудники вынесли в рамках наших партийных инициатив идею о введении единого федерального оклада для всех учителей. Это поддерживает профессиональное сообщество, избиратели. И мы считаем, что такая инициатива должно быть обязательно внесена в следующем созыве Госдумы нашей фракцией, если таковая появится", - сказал Махницкий в ходе дебатов на "Радио России". Ранее представители партии говорили о единой федеральной ставке для учителей, назвалась сумма в 75 тысяч рублей.По мнению кандидата, необходимо также отказываться от избыточного функционала и регуляторики госуправления, а всех чиновников "вынести" за пределы исторического центра Москвы."России нужна цифровизация госуправления. Но она должна быть сделала пошагово... Первое, что нужно сделать - это вынести всех федеральных чиновников за пределы исторического центра Москвы. Новую Москву присоединяли как большой проект по переселению и переводу всех федеральных ведомств за город - конкретно в Коммунарку. Этот проект заморожен, его нужно восстанавливать, о нем нужно начинать говорить и возвращать его в публичный дискурс", - считает Махницкий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210830/zyuganov-1747906050.html
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политика, госдума рф, россия, партия "новые люди"
14:22 06.09.2021
 
Партия "Новые люди" предложила единый федеральный оклад всем учителям

Партия "Новые люди" выступает за единый федеральный оклад всем учителям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" намерена поднять тему единого федерального оклада для всех учителей в случае появления ее депутатов в новой Государственной Думе, заявил ее кандидат в депутаты ГД Даниил Махницкий.
"Учителя и педагогические сотрудники вынесли в рамках наших партийных инициатив идею о введении единого федерального оклада для всех учителей. Это поддерживает профессиональное сообщество, избиратели. И мы считаем, что такая инициатива должно быть обязательно внесена в следующем созыве Госдумы нашей фракцией, если таковая появится", - сказал Махницкий в ходе дебатов на "Радио России". Ранее представители партии говорили о единой федеральной ставке для учителей, назвалась сумма в 75 тысяч рублей.
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 22:26
Зюганов призвал выплачивать всем учителям зарплату из федерального бюджета
По мнению кандидата, необходимо также отказываться от избыточного функционала и регуляторики госуправления, а всех чиновников "вынести" за пределы исторического центра Москвы.
"России нужна цифровизация госуправления. Но она должна быть сделала пошагово... Первое, что нужно сделать - это вынести всех федеральных чиновников за пределы исторического центра Москвы. Новую Москву присоединяли как большой проект по переселению и переводу всех федеральных ведомств за город - конкретно в Коммунарку. Этот проект заморожен, его нужно восстанавливать, о нем нужно начинать говорить и возвращать его в публичный дискурс", - считает Махницкий.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 00:21
В России начинается трансляция предвыборных дебатов на телевидении и радио
 
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