https://ria.ru/20210906/uchitelya-1748869382.html

Партия "Новые люди" предложила единый федеральный оклад всем учителям

Партия "Новые люди" предложила единый федеральный оклад всем учителям - РИА Новости, 06.09.2021

Партия "Новые люди" предложила единый федеральный оклад всем учителям

Партия "Новые люди" намерена поднять тему единого федерального оклада для всех учителей в случае появления ее депутатов в новой Государственной Думе, заявил ее... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:22

2021-09-06T14:22

2021-09-06T14:22

политика

госдума рф

россия

партия "новые люди"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739826684_0:0:3324:1869_1920x0_80_0_0_13aea15c24ae5c3b6e705342711aa52e.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" намерена поднять тему единого федерального оклада для всех учителей в случае появления ее депутатов в новой Государственной Думе, заявил ее кандидат в депутаты ГД Даниил Махницкий."Учителя и педагогические сотрудники вынесли в рамках наших партийных инициатив идею о введении единого федерального оклада для всех учителей. Это поддерживает профессиональное сообщество, избиратели. И мы считаем, что такая инициатива должно быть обязательно внесена в следующем созыве Госдумы нашей фракцией, если таковая появится", - сказал Махницкий в ходе дебатов на "Радио России". Ранее представители партии говорили о единой федеральной ставке для учителей, назвалась сумма в 75 тысяч рублей.По мнению кандидата, необходимо также отказываться от избыточного функционала и регуляторики госуправления, а всех чиновников "вынести" за пределы исторического центра Москвы."России нужна цифровизация госуправления. Но она должна быть сделала пошагово... Первое, что нужно сделать - это вынести всех федеральных чиновников за пределы исторического центра Москвы. Новую Москву присоединяли как большой проект по переселению и переводу всех федеральных ведомств за город - конкретно в Коммунарку. Этот проект заморожен, его нужно восстанавливать, о нем нужно начинать говорить и возвращать его в публичный дискурс", - считает Махницкий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210830/zyuganov-1747906050.html

https://ria.ru/20210824/debaty-1746955580.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия, партия "новые люди"