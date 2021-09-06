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IV Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
https://ria.ru/20210906/turisty-1748806842.html
Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов
Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов - РИА Новости, 06.09.2021
Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов
Основной туристический поток идет в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T06:13
2021-09-06T11:09
восточный экономический форум
франция
российский союз туриндустрии (рст)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
персидский залив
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Основной туристический поток идет в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.Он также рассказал, что интерес к Дальнему Востоку со стороны туристов был всегда. "До пандемии регион посещали около 7,5 миллиона туристов, в том числе 1 миллион – иностранцы. Эти цифры сопоставимы с потоком россиян в Турцию, так что перспективы очень большие. По заявлению Ростуризма, до конца 2022 года будет создан мастер-план развития туризма на дальневосточных территориях. Когда по стране выбирали 12 регионов для мастер-планов, Дальний Восток вошел в первую тройку", - подчеркнул он.Игнатьев уточнил, что для развития туризма нужно обратить внимание на въездной туризм. "Сейчас в России активно занялись поддержкой внутреннего туризма, разработан специальный нацпроект, в котором есть положения о строительстве новых объектов и инфраструктуры. Но въездной туризм – это тоже ключевая отрасль экономики. Нельзя забывать о международных турпотоках, в которые вовлекается огромное количество гостей страны, а с ними – и средств, которые они могут здесь потратить. Иностранные туристы должны знать, что Россия – благоприятное место для международного туризма", - указал он."До пандемии въездной туризм зарабатывал около 12 миллиардов долларов в год. Мы надеемся, что не потеряем доходы в будущем и даже увеличим их в несколько раз. Но для этого нужно заниматься рекламой страны на тех же международных выставках и форумах. Сегодня к нам могут приезжать туристы из 55 стран. Но их нет, и это говорит о том, что мы еще не все сделали для привлечения иностранных гостей. Надо, наконец, открыть границы, научиться грамотно предлагать продукт и, конечно, развивать инфраструктуру. Тем более что у нас есть конкурентное преимущество, ведь мы одними из первых разработали вакцину против коронавируса и успешно ее применяем. На этой почве появился даже вакцинный туризм, старт которого мы ожидаем в ближайшее время", - заключил президент РСТ.
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франция, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство по туризму (ростуризм), персидский залив, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм
06:13 06.09.2021 (обновлено: 11:09 06.09.2021)
 
Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов

РСТ: основной турпоток идет в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Основной туристический поток идет в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
"Сейчас в Россию едут в основном из стран Персидского залива, Германии, Франции. Но поток небольшой, он в 30 раз меньше, чем в 2019 году. Ростуризм на ВЭФ заявил, что к 2023 году есть все шансы восстановить въездной туризм до показателей доковидного времени. И это реально, потому что есть большой отложенный спрос. Но нужно не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства", - сказал Игнатьев.
Он также рассказал, что интерес к Дальнему Востоку со стороны туристов был всегда. "До пандемии регион посещали около 7,5 миллиона туристов, в том числе 1 миллион – иностранцы. Эти цифры сопоставимы с потоком россиян в Турцию, так что перспективы очень большие. По заявлению Ростуризма, до конца 2022 года будет создан мастер-план развития туризма на дальневосточных территориях. Когда по стране выбирали 12 регионов для мастер-планов, Дальний Восток вошел в первую тройку", - подчеркнул он.
Игнатьев уточнил, что для развития туризма нужно обратить внимание на въездной туризм. "Сейчас в России активно занялись поддержкой внутреннего туризма, разработан специальный нацпроект, в котором есть положения о строительстве новых объектов и инфраструктуры. Но въездной туризм – это тоже ключевая отрасль экономики. Нельзя забывать о международных турпотоках, в которые вовлекается огромное количество гостей страны, а с ними – и средств, которые они могут здесь потратить. Иностранные туристы должны знать, что Россия – благоприятное место для международного туризма", - указал он.
"До пандемии въездной туризм зарабатывал около 12 миллиардов долларов в год. Мы надеемся, что не потеряем доходы в будущем и даже увеличим их в несколько раз. Но для этого нужно заниматься рекламой страны на тех же международных выставках и форумах. Сегодня к нам могут приезжать туристы из 55 стран. Но их нет, и это говорит о том, что мы еще не все сделали для привлечения иностранных гостей. Надо, наконец, открыть границы, научиться грамотно предлагать продукт и, конечно, развивать инфраструктуру. Тем более что у нас есть конкурентное преимущество, ведь мы одними из первых разработали вакцину против коронавируса и успешно ее применяем. На этой почве появился даже вакцинный туризм, старт которого мы ожидаем в ближайшее время", - заключил президент РСТ.
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Восточный экономический форумФранцияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Персидский заливРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Новости - Туризм
 
 
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