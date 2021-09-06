https://ria.ru/20210906/turisty-1748806842.html

Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов

Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов - РИА Новости, 06.09.2021

Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов

Основной туристический поток идет в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T06:13

2021-09-06T06:13

2021-09-06T11:09

восточный экономический форум

франция

российский союз туриндустрии (рст)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

персидский залив

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Основной туристический поток идет в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.Он также рассказал, что интерес к Дальнему Востоку со стороны туристов был всегда. "До пандемии регион посещали около 7,5 миллиона туристов, в том числе 1 миллион – иностранцы. Эти цифры сопоставимы с потоком россиян в Турцию, так что перспективы очень большие. По заявлению Ростуризма, до конца 2022 года будет создан мастер-план развития туризма на дальневосточных территориях. Когда по стране выбирали 12 регионов для мастер-планов, Дальний Восток вошел в первую тройку", - подчеркнул он.Игнатьев уточнил, что для развития туризма нужно обратить внимание на въездной туризм. "Сейчас в России активно занялись поддержкой внутреннего туризма, разработан специальный нацпроект, в котором есть положения о строительстве новых объектов и инфраструктуры. Но въездной туризм – это тоже ключевая отрасль экономики. Нельзя забывать о международных турпотоках, в которые вовлекается огромное количество гостей страны, а с ними – и средств, которые они могут здесь потратить. Иностранные туристы должны знать, что Россия – благоприятное место для международного туризма", - указал он."До пандемии въездной туризм зарабатывал около 12 миллиардов долларов в год. Мы надеемся, что не потеряем доходы в будущем и даже увеличим их в несколько раз. Но для этого нужно заниматься рекламой страны на тех же международных выставках и форумах. Сегодня к нам могут приезжать туристы из 55 стран. Но их нет, и это говорит о том, что мы еще не все сделали для привлечения иностранных гостей. Надо, наконец, открыть границы, научиться грамотно предлагать продукт и, конечно, развивать инфраструктуру. Тем более что у нас есть конкурентное преимущество, ведь мы одними из первых разработали вакцину против коронавируса и успешно ее применяем. На этой почве появился даже вакцинный туризм, старт которого мы ожидаем в ближайшее время", - заключил президент РСТ.

https://ria.ru/20210905/puteshestviya-1748556954.html

франция

персидский залив

россия

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франция, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство по туризму (ростуризм), персидский залив, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм