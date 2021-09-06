09:11 06.09.2021 (обновлено: 12:24 06.09.2021)
Рязанское УФАС завело антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"
Рязанское УФАС заподозрило "Пятерочку" и "Магнит" в монопольно высоких ценах на овощи
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка у прилавка с овощами в магазине "Пятерочка" в Москве
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Рязанской области возбудило дело в отношении торговых сетей "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" из-за признаков установления монопольно высоких цен на овощи в регионе, говорится в сообщении ФАС.
"Полученные данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятерочка" устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки — свыше 50 процентов. В ряде случаев наценка превышала 100 процентов", — отметили в ведомстве. При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы согласно статье 14.31 КоАП России".
Если эти данные подтвердятся, компаниям грозят штрафы по статье 14.31 КоАП "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке".
Антимонопольная служба указывает, что ее территориальные управления ведут постоянный мониторинг оптовой и розничной продажи социально значимых продовольственных товаров и плодоовощной продукции. В августе 2021 года УФАС провело оценку обоснованности повышения цен на эту категорию в крупнейших торговых сетях Рязанской области: "Магните" и "Пятерочке".
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