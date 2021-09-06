https://ria.ru/20210906/tseny-1748814128.html

Рязанское УФАС завело антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"

Рязанское УФАС завело антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита" - РИА Новости, 06.09.2021

Рязанское УФАС завело антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Рязанской области возбудило дело в отношении торговых сетей "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит"... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:11

2021-09-06T09:11

2021-09-06T12:24

происшествия

рязанская область

x5 retail group

магнит (компания-ритейлер)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Рязанской области возбудило дело в отношении торговых сетей "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" из-за признаков установления монопольно высоких цен на овощи в регионе, говорится в сообщении ФАС.Если эти данные подтвердятся, компаниям грозят штрафы по статье 14.31 КоАП "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке".Антимонопольная служба указывает, что ее территориальные управления ведут постоянный мониторинг оптовой и розничной продажи социально значимых продовольственных товаров и плодоовощной продукции. В августе 2021 года УФАС провело оценку обоснованности повышения цен на эту категорию в крупнейших торговых сетях Рязанской области: "Магните" и "Пятерочке".

https://ria.ru/20210822/tovary-1746598384.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, x5 retail group, магнит (компания-ритейлер), федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов)