https://ria.ru/20210906/truboprovod-1748884970.html

Уложена последняя труба "Северного потока — 2"

Уложена последняя труба "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.09.2021

Уложена последняя труба "Северного потока — 2"

Специалисты на барже "Фортуна" сварили последнюю трубу второй нитки газопровода "Северный поток — 2", сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:39

2021-09-06T15:39

2021-09-06T16:51

северный поток — 2

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалисты на барже "Фортуна" сварили последнюю трубу второй нитки газопровода "Северный поток — 2", сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.Она получила номер 200 858 и уже погрузилась на дно Балтийского моря в германских водах. Там подчеркнули, что "Северный поток — 2" поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в природном газе и обеспечит надежные и безопасные поставки."Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что входящий в ЕС трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Комментируя ситуацию, в "Газпроме" отметили, что компания будет защищать свои интересы всеми доступными юридическими способами.

https://ria.ru/20210827/potok-1747549118.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-06T15:39 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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северный поток — 2