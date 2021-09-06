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Пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"
Пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы" - РИА Новости, 06.09.2021
Пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"
Пополнить баланс карты "Тройка" теперь можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T08:27
2021-09-06T08:27
2021-09-06T08:27
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пополнить баланс карты "Тройка" теперь можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы", сообщается на сайте мэра столицы."Пополнить карту "Тройка" теперь можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы"... Пользователи смогут положить на счет сумму от 100 рублей. Для активации платежа нужно приложить "Тройку" к желтому валидатору на любой станции метро", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу городского Департамента информационных технологий.Отмечается, что сервис "Пополнение карты "Тройка" доступен зарегистрированным пользователям в разделе "Услуги". Войти в приложение можно через учетные записи на mos.ru, портале госуслуг или с помощью Сбер ID. Оплатить "Тройку" пользователи могут с помощью банковской карты или через Apple Pay, уведомление придет на электронную почту, указанную при авторизации.
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общество, госуслуги, москва, транспорт
Пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"
Пополнить баланс карты "Тройка" теперь можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы"