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В Москве таксист сбил ехавшего по встречке мотоциклиста ДПС
В Москве таксист сбил ехавшего по встречке мотоциклиста ДПС - РИА Новости, 06.09.2021
В Москве таксист сбил ехавшего по встречке мотоциклиста ДПС
Инспектор дорожно-патрульной службы на мотоцикле пострадал в ДТП с такси на юго-западе Москвы, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:55
2021-09-06T11:55
происшествия
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авто
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Инспектор дорожно-патрульной службы на мотоцикле пострадал в ДТП с такси на юго-западе Москвы, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции."По предварительным данным, инспектор ДПС двигался на патрульном мотоцикле по улице Паустовского по встречной полосе, отступая от ПДД в связи со служебной необходимостью. В районе дома 8, не предоставив преимущества движения патрульному транспорту, водитель такси Kia Rio произвёл поворот налево во дворовую территорию и совершил столкновение с инспектором ДПС-мотоциклистом", - говорится в сообщении столичной ГИБДД в Telegram.Сотрудник ДПС госпитализирован с сотрясением мозга и переломом лучевой кости, по данному факту начата проверка, отмечается в сообщении.
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происшествия, дтп, москва, авто, россия
11:55 06.09.2021
 
В Москве таксист сбил ехавшего по встречке мотоциклиста ДПС

ГИБДД: таксист сбил ехавшего по встречке мотоциклиста ДПС на юго-западе Москвы

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Инспектор дорожно-патрульной службы на мотоцикле пострадал в ДТП с такси на юго-западе Москвы, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, инспектор ДПС двигался на патрульном мотоцикле по улице Паустовского по встречной полосе, отступая от ПДД в связи со служебной необходимостью. В районе дома 8, не предоставив преимущества движения патрульному транспорту, водитель такси Kia Rio произвёл поворот налево во дворовую территорию и совершил столкновение с инспектором ДПС-мотоциклистом", - говорится в сообщении столичной ГИБДД в Telegram.
Сотрудник ДПС госпитализирован с сотрясением мозга и переломом лучевой кости, по данному факту начата проверка, отмечается в сообщении.
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