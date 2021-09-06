https://ria.ru/20210906/taksist-1748839710.html

В Москве таксист сбил ехавшего по встречке мотоциклиста ДПС

В Москве таксист сбил ехавшего по встречке мотоциклиста ДПС - РИА Новости, 06.09.2021

В Москве таксист сбил ехавшего по встречке мотоциклиста ДПС

Инспектор дорожно-патрульной службы на мотоцикле пострадал в ДТП с такси на юго-западе Москвы, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:55

2021-09-06T11:55

2021-09-06T11:55

происшествия

дтп

москва

авто

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Инспектор дорожно-патрульной службы на мотоцикле пострадал в ДТП с такси на юго-западе Москвы, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции."По предварительным данным, инспектор ДПС двигался на патрульном мотоцикле по улице Паустовского по встречной полосе, отступая от ПДД в связи со служебной необходимостью. В районе дома 8, не предоставив преимущества движения патрульному транспорту, водитель такси Kia Rio произвёл поворот налево во дворовую территорию и совершил столкновение с инспектором ДПС-мотоциклистом", - говорится в сообщении столичной ГИБДД в Telegram.Сотрудник ДПС госпитализирован с сотрясением мозга и переломом лучевой кости, по данному факту начата проверка, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210829/moskva-1747728710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва, авто, россия