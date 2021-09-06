https://ria.ru/20210906/sud-1748842333.html

В Красноярске будут судить мать, поставившую на колени обидчика сына

В Красноярске будут судить мать, поставившую на колени обидчика сына - РИА Новости, 06.09.2021

В Красноярске будут судить мать, поставившую на колени обидчика сына

Сибирячка, поставившая обидчика сына на колени, предстанет перед судом за побои и покушение на убийство, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:07

2021-09-06T12:07

2021-09-06T12:07

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сибирячка, поставившая обидчика сына на колени, предстанет перед судом за побои и покушение на убийство, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Красноярска. Она обвиняется в совершении преступлений... "нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию", "покушение на убийство малолетнего"... Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Ранее в соцсетях появилось видео, где женщина, применив физическую силу, заставила мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. В том же видео, предположительно, сожитель женщины затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка. Полиция отмечала, что поскольку ранее женщина уже была подвергнута административному наказанию за побои, теперь решено возбудить против нее уголовное дело по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию".В региональном главке МВД отмечали, что она вдобавок, находясь в подпитии, избила 12-летнюю девочку, что стало поводом для возбуждения против нее второго уголовного дела. В региональном главке СК добавили, что она нанесла удары ребенку в висок маникюрными ножницами. По версии следователей, женщина не довела до конца преступный умысел по независящим от нее обстоятельствам – ребенок активно сопротивлялся, а также помогли неравнодушные граждане. Медики наложили девочке несколько швов.Следственный комитет также опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором 35-летняя женщина принесла извинения.

https://ria.ru/20210620/koleni-1737746429.html

https://ria.ru/20210519/novosibirsk-1732930912.html

красноярск

россия

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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), россия