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Туризм
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Россияне рассказали, какую форму нужно носить стюардессам
Россияне рассказали, какую форму нужно носить стюардессам - РИА Новости, 06.09.2021
Россияне рассказали, какую форму нужно носить стюардессам
Россияне рассказали, какой, по их мнению, должна быть форма у бортпроводниц, сообщили аналитики Туту.ру. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:38
2021-09-06T15:38
туризм
одежда
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туристы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россияне рассказали, какой, по их мнению, должна быть форма у бортпроводниц, сообщили аналитики Туту.ру. Более трети участников опроса уверены, что стюардессам лучше всего носить на работе кроссовки и брюки, как это делают сотрудники украинской авиакомпании SkyUp. Такая одежда и обувь, по их мнению, "удобнее, современнее и безопаснее".Почти 20 процентов опрошенных придерживаются консервативных взглядов: они выступают за традиционные облегающие брюки и юбки, а также обувь на каблуке. Примерно столько же респондентов считают, что главное — это опрятная и чистая форма бортпроводниц.За скромную одежду нейтральных цветов проголосовали девять процентов опрошенных. И столько же хотели бы видеть бортпроводниц в наряде с национальным колоритом.
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одежда, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы
15:38 06.09.2021
 

Россияне рассказали, какую форму нужно носить стюардессам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россияне рассказали, какой, по их мнению, должна быть форма у бортпроводниц, сообщили аналитики Туту.ру.
Более трети участников опроса уверены, что стюардессам лучше всего носить на работе кроссовки и брюки, как это делают сотрудники украинской авиакомпании SkyUp. Такая одежда и обувь, по их мнению, "удобнее, современнее и безопаснее".
Почти 20 процентов опрошенных придерживаются консервативных взглядов: они выступают за традиционные облегающие брюки и юбки, а также обувь на каблуке. Примерно столько же респондентов считают, что главное — это опрятная и чистая форма бортпроводниц.
За скромную одежду нейтральных цветов проголосовали девять процентов опрошенных. И столько же хотели бы видеть бортпроводниц в наряде с национальным колоритом.
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