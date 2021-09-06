https://ria.ru/20210906/styuardessy-1748862501.html

Россияне рассказали, какую форму нужно носить стюардессам

Россияне рассказали, какую форму нужно носить стюардессам - РИА Новости, 06.09.2021

Россияне рассказали, какую форму нужно носить стюардессам

Россияне рассказали, какой, по их мнению, должна быть форма у бортпроводниц, сообщили аналитики Туту.ру. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:38

2021-09-06T15:38

2021-09-06T15:38

туризм

одежда

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туристы

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россияне рассказали, какой, по их мнению, должна быть форма у бортпроводниц, сообщили аналитики Туту.ру. Более трети участников опроса уверены, что стюардессам лучше всего носить на работе кроссовки и брюки, как это делают сотрудники украинской авиакомпании SkyUp. Такая одежда и обувь, по их мнению, "удобнее, современнее и безопаснее".Почти 20 процентов опрошенных придерживаются консервативных взглядов: они выступают за традиционные облегающие брюки и юбки, а также обувь на каблуке. Примерно столько же респондентов считают, что главное — это опрятная и чистая форма бортпроводниц.За скромную одежду нейтральных цветов проголосовали девять процентов опрошенных. И столько же хотели бы видеть бортпроводниц в наряде с национальным колоритом.

https://ria.ru/20210906/izrail-1748839367.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одежда, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы